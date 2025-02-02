Статус не разрешает! Каких животных нельзя держать в столице Таджикистана (список с картинками)

04:40 04.02.2025

Каких животных нельзя держать в столице? Напоминаем правила, ведь штрафы возросли



Шоира Кудрат, Asia-Plus



С 1 января 2025 года увеличен размер штрафов за разведение скота в Душанбе.



Недавно милиция Душанбе сообщила о выявлении более 200 случаев незаконного разведения и содержания скота в пределах столицы. "Азия-Плюс" решила напомнить об этом запрете и указать новые суммы штрафов.



Решение о запрете разведения крупного и мелкого рогатого скота, а также птицы в столице было принято в мае 2009 года депутатами города Душанбе. Этот запрет был введен на основании закона "О статусе столицы Таджикистана".



Кроме того, было запрещено транзитное перемещение скота через территорию Душанбе в пастбищные зоны республики.



В 2019 году, спустя десять лет после принятия указанного решения, мэр Душанбе Рустам Эмомали вновь напомнил о запрете и поручил ответственным лицам усилить контроль за его соблюдением. Сообщалось, что нормы чаще не исполняются в районах, улицах и махаллях, которые были включены в состав столицы в начале 2019 года.



Итак, какие виды животных запрещено содержать в столице, и какие штрафы предусмотрены за нарушение?



