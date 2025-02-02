Нужна ли России стремительно беднеющая, депрессивная страна Германия, - Виктория Никифорова

05:19 04.02.2025

Нужна ли России Германия



Виктория Никифорова



Витрина западной цивилизации, краса и гордость "райского сада", локомотив европейской экономики - все это была когда-то Германия, а сейчас это стремительно беднеющая, депрессивная страна с характерным для таких мест затяжным политическим кризисом.



Двадцать лет назад нам казалось, что богаче этой земли нет на свете, а сегодня бегунки из России кривят нос от уровня жизни в Берлине, вечно опаздывающих поездов, диких цен, кошмарного сервиса, опасных мигрантских гетто. "Остаточне прощевай", старая добрая Германия!



Практически каждый день на улицах крупных городов митингуют десятки тысяч немцев. Ассортимент их претензий к властям поражает разнообразием. Было сто сортов колбасы, стало сто сортов обид.



Требуют понизить налоги и повысить зарплаты, хотят защиты предприятий от банкротств, а сотрудников от увольнений, умоляют сделать что-нибудь со ставками на аренду жилья: они взлетели так, что в Берлине и других городах появилась масса "новых бомжей" - это вполне приличные, непьющие, работающие люди, которые вынуждены жить на улице, потому что снять квартиру им не по карману.



Массовые забастовки тоже стали рутиной. На той неделе весь общественный транспорт Берлина встал на сутки из-за акции протеста работников отрасли.



И словно бы мало людям рецессии, банкротств, безработицы и бешеных счетов за свет и воду, так тут еще лютуют мигранты. Не успели пережить теракт в восточногерманском Магдебурге, как уже случилась резня в западногерманском Ашаффенбурге: там афганец прямо в парке кинулся на группу детсадовцев, зарезал двухлетнего ребенка и воспитателя, тяжело ранил еще несколько человек.



Но какова же реакция властей на эти безобразия? Вы знаете, она достаточно креативна. Например, в бундестаге собрались обсудить запрет "Альтернативы для Германии" (АдГ). Да-да, вы не ослышались - прямо накануне выборов 23 февраля парламентарии захотели снять с гонки вторую по популярности партию страны.



Сто двадцать шесть депутатов бундестага поддержали эту сногсшибательную идею. По какой-то странной случайности это представители тех самых партий, про которые заранее известно, что выборы 23 февраля они проиграют.



Задумка была в том, что депутаты бундестага обратятся в Конституционный суд с предложением расследовать деятельность нехорошей партии, которая "подрывает человеческое достоинство мигрантов и меньшинств, стремится к националистическому государству и оправдывает нацизм".



Ну то есть потребовать высылки опасных преступников, нелегально проживающих на территории страны и совершающих там теракты, - это теперь в Германии "нацизм". В то же время поддержка откровенных расистов, нацистов и убийц на Украине - это для немцев "новая нормальность", это, получается, хороший, годный нацизм.



На самом деле "Альтернатива для Германии" оказалась единственной антифашистской партией страны. Там как раз и призывают к тому, чтобы перестать поддерживать киевских нацистов, помириться с Россией и попытаться спасти экономику, восстановив "Северный поток". Все это непростительные преступления, по меркам германского истеблишмента. Отсюда и реакция - "вон из политики!"



Соответствующий опыт у ФРГ имеется: в 1956 году там ничтоже сумняшеся запретили Коммунистическую партию, хотя она имела миллионы сторонников и никаких законов не нарушала. Просто была нешуточная опасность, что коммунисты демократическим путем придут к власти и объединят страну с ГДР.



Сейчас вот в опасности оказалась "Альтернатива для Германии" - впрочем, пока идея ее запретить не набрала большинства голосов. Более того, лидер ХДС Фридрих Мерц только что добился принятия своего законопроекта об ужесточении миграционной политики за счет голосов депутатов от АдГ. Это разрушило многолетний бойкот партии другими парламентскими фракциями и вывело "Альтернативу" из изоляции.



Демократия в Германии устроена так забавно, что задолго до дня голосования все знают, что канцлером страны станет именно Фридрих Мерц. Посмотрим, как он будет выстраивать отношения с АдГ, которая твердо рассчитывает на второе место на выборах. Но в любом случае раскол истеблишмента по результатам выборов только усугубит уже имеющийся политический кризис.



Лицом - и довольно несимпатичным - этого кризиса стал доживающий последние дни на посту Олаф Шольц, который в очередной раз обрушился на Илона Маска за то, что тот считает "Альтернативу для Германии" "единственным спасением" для немцев, а самого Шольца регулярно называет дураком.



Заслушаем эту хромую утку. "Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией, - отлил в граните немецкий канцлер. - Именно поэтому я так взбешен, что Илон Маск поддерживает крайне правых".



Простите, что? Кто это там освободил Германию? Соединенные Штаты? Русские им тем временем патроны подносили или немок насиловали? Вы там определитесь уже. Какой же стыд, когда страну с таким кошмарным историческим наследием возглавляет человек, позабывший о благодарности и совести.



Какое России дело до Германии? Все очень просто. Экономический тандем наших стран был обоюдовыгоден, поэтому немецкие дела естественным образом нас интересуют. Никто не ждал, что там у власти скопилось столько нацпредателей, которые ни за что сдадут все свои интересы Вашингтону. Теперь им на смену идут здоровые силы. Понятно, что мы с интересом к ним присматриваемся.



У немецкого паровоза еще есть возможность отвернуть от края той пропасти, куда гонит его дядя Сэм. Просто поворачивать надо в сторону Москвы.