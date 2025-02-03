 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 04.02.2025
23:21  Бахтиер Эргашев: Желающие внести раскол между русским и узбекским народами, будут действовать все более изощренно
22:25  Крушение самолета в Актау: опубликован предварительный отчет по расследованию
17:15  "Амфетамины набирают популярность среди молодежи Таджикистана". Asia-Plus о пресс-конференции Агентства по контролю над наркотиками
16:33  В Узбекистане все государственные сайты станут разделами единого портала gov.uz
15:59  Казахстан верен ОПЕК+, обязуется компенсировать перепроизводство в 2024 году
15:49  Это престижное объединение. МИД Узбекистана прокомментировал получение статуса государства-партнера БРИКС
14:48  Еще две АЭС могут появиться на востоке и западе Казахстана

14:33  Под руководством уважаемого Рустами Эмомали. Состоялась 21-я первая сессия Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва
14:13  Импортозамещение выросло в 50 раз? В Казахстан почти сравнялся с Нидерландами по поставкам цветов в Россию
14:01  В интересах Ротшильдов? Узбекистан доверил управление своим Национальным инвестфондом известной в СНГ американской Franklin Templeton
13:42  Президент Кыргызстан готовится к встрече с мудрым господином Си. Полный текст интервью Садыра Жапарова агентству "Синьхуа"
13:33  Кадровые перестановки в Таджикистане
05:19  Нужна ли России стремительно беднеющая, депрессивная страна Германия, - Виктория Никифорова
04:40  Статус не разрешает! Каких животных нельзя держать в столице Таджикистана (список с картинками)
04:30  Ростислав Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и его
04:23  В Таджикистане группа из 9 заключенных совершила смертельное нападение на охранников
04:09  Саммит неудачников. Запад начал поедать сам себя, - Алексей Муратов
03:52  Россия втрое увеличила импорт сливочного масла из Казахстана
03:37  Остатки Стабфонда развития экономики Таджикистана направляют на достройку Рогуна
03:31  В Узбекистане с 1 июля начнут внедрять эскроу-счета в долевом строительстве
03:17  Зеркальная мера. В России готовят механизм конфискации активов недружественных государств
03:08  ФСБ к 80-летию Ялтинской конференции рассекретила документы о ее подготовке
02:10  Эркин Чечейбаев назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Кыргызстана
02:06  В Оше при получении взятки задержан главный инспектор Счетной палаты
01:45  Сломать хребет Европе: какой должна быть политика России в отношении Запада, - Сергей Караганов
01:39  В Узбекистане в этом году планируется обеспечить занятость 5,2 миллиона человек
01:17  Парни в шлепках крышуют Суэцкий канал, и вся мощь НАТО бессильна
01:12  Русские войска начали операцию по блокированию сил противника южнее Константиновки
00:39  Конституция СССР 1924 года. Победа Сталина над украинскими "конфедералистами", - Игорь Иваненко
Понедельник, 03.02.2025
23:24  В Москве всплеск спроса на элитную недвижимость: русские богачи потянулись из-за границы на родину
20:49  К новому году по лунному календарю. Схему московского метро перевели на китайский язык
15:48  Аудит проплаченных русофобов. Сколько USAID потратил "на демократию" в странах бывшего СССР
15:22  Африка делала Францию великой. Французские войска покинули Чад после 125-летнего присутствия
14:54  Казгидромет представил прогноз весеннего половодья по областям (видео)
14:35  Новые подробности гибели группы Дятлова: Родственникам погибших следователи рассказывали басни
14:08  Кыргызстан - маленькая страна, уже перессорился ... с родственниками. Интервью с новым главой налоговой службы Алмамбетом Шыкмаматовым
13:56  Уровень бедности в Узбекистане стал меньше 9%. Значительный прогресс в Бухарской и Самаркандской областях
13:54  Новые данные о численности населения Казахстана на 1 января 2025 года
13:52  Мировой переворот в развитии ИИ? Появление DeepSeek как военно – технологическая атака Китая?
13:48  Слухи о северокорейских солдатах резко подняли авторитет армии КНДР на Западе...
05:00  В учениях ОДКБ 2025 года акцент будет на угрозы в Восточной Европе и Центральной Азии
04:58  Узбекистан планирует интегрировать этические стандарты в сфере ИИ в 2025 году
04:43  О провокации украинских и литовских спецслужб в сети Интернет. МИД Узбекистана прокомментировал оскорбительное видео о гражданах республики
04:26  Большая часть гуманитарной помощи Афганистану была истрачена на личные расходы международных организаций
04:17  Может ли Турция стать новой осью американского влияния в Центральной Азии?
03:50  В Туркестанской области частично обрушилась средневековая башня Акбикеш
02:08  С целью укрепления взаимоотношений с ООН. Кыргызстан присвоил название "Пик ООН" безымянной горной вершине высотой 5576 м
02:02  В Узбекистане опубликована Концепция государственной политики в религиозной сфере. Главное
01:56  Глава МИД Турции: Самый надежный маршрут между Азией и Европой - через Турцию
01:51  Лаззат Чинкисбаева сменила Болата Жамишева на посту главы фонда "Народу Казахстана"
01:43  Мишустин призвал Кыргызстан прекратить "необоснованные претензии к добропорядочному российскому бизнесу"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Кадровые перестановки в Таджикистане
13:33 04.02.2025

Эмомали Рахмон назначил Юсуфа Рахмона секретарем Совета безопасности

До этого он 10 лет занимал должность генерального прокурора Таджикистана.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 4 февраля назначил Юсуфа Рахмона, бывшего генерального прокурора страны, на пост секретаря Совета безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

Рахмон сменил на этой должности Насрулло Махмудзода, который работал секретарем совбеза с 2020 года. 21 января 2025 года он был освобожден от этой должности "в связи с переходом на новую работу", однако его новое назначение пока неизвестно.



58-летний Юсуф Рахмон занимал должность Генерального прокурора в течение 10 лет и был освобожден с нее 23 января 2025 года. Под его руководством Генеральная прокуратура Таджикистана оставалась одной из самых закрытых государственных структур. Он неохотно предоставлял информацию, а сотрудники часто требовали письменных запросов даже по простым вопросам. Ответы, как правило, поступали с задержками или уклончиво, что усложняло получение точной информации.

Новыми указами президента Таджикистана 4 февраля также были назначены:

- Хабибулло Вохидзода – генеральным прокурором РТ;

- Фирдавс Хаетзода – заместителем генерального прокурора – Главным военным прокурором РТ;

- Хайриддин Косимзода – заместителем генерального прокурора страны;

- Акрам Карими, посол РТ в Саудовской Аравии – послом Таджикистана в Алжирской Народной Демократической Республике по совместительству.

Как ранее сообщалось, все эти назначения были одобрены сенаторами страны на сессии Маджлиси Милли 3 февраля.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738665180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроект по вопросам гражданской защиты одобрил Мажилис в первом чтении
- Премьер-министры Казахстана Олжас Бектенов и Грузии Ираклий Кобахидзе обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
- Канат Бозумбаев проверил готовность к паводкам, состояние гидротехнических сооружений и водохранилищ Туркестанской области
- "Ак жол": устранить барьеры для участия ИП в госзакупках
- Кадровые перестановки
- В "Ак жоле" состоялась видео конференция с Ассоциацией магазинов у дома, с участием более 200 предпринимателей
- Председатель и депутат Маслихата района Беимбета Майлина подозревается в коррупции
- Рабочий график главы государства
- В Правительстве рассмотрены вопросы развития автодорожной отрасли: охват 9,5 тыс. км дорог, ускоренное изъятие земель и цифровой мониторинг качества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  