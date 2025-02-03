Кадровые перестановки в Таджикистане

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13:33 04.02.2025
Эмомали Рахмон назначил Юсуфа Рахмона секретарем Совета безопасности
До этого он 10 лет занимал должность генерального прокурора Таджикистана.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 4 февраля назначил Юсуфа Рахмона, бывшего генерального прокурора страны, на пост секретаря Совета безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Рахмон сменил на этой должности Насрулло Махмудзода, который работал секретарем совбеза с 2020 года. 21 января 2025 года он был освобожден от этой должности "в связи с переходом на новую работу", однако его новое назначение пока неизвестно.
58-летний Юсуф Рахмон занимал должность Генерального прокурора в течение 10 лет и был освобожден с нее 23 января 2025 года. Под его руководством Генеральная прокуратура Таджикистана оставалась одной из самых закрытых государственных структур. Он неохотно предоставлял информацию, а сотрудники часто требовали письменных запросов даже по простым вопросам. Ответы, как правило, поступали с задержками или уклончиво, что усложняло получение точной информации.
Новыми указами президента Таджикистана 4 февраля также были назначены:
- Хабибулло Вохидзода – генеральным прокурором РТ;
- Фирдавс Хаетзода – заместителем генерального прокурора – Главным военным прокурором РТ;
- Хайриддин Косимзода – заместителем генерального прокурора страны;
- Акрам Карими, посол РТ в Саудовской Аравии – послом Таджикистана в Алжирской Народной Демократической Республике по совместительству.
Как ранее сообщалось, все эти назначения были одобрены сенаторами страны на сессии Маджлиси Милли 3 февраля.