Кадровые перестановки в Таджикистане

13:33 04.02.2025

Эмомали Рахмон назначил Юсуфа Рахмона секретарем Совета безопасности



До этого он 10 лет занимал должность генерального прокурора Таджикистана.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 4 февраля назначил Юсуфа Рахмона, бывшего генерального прокурора страны, на пост секретаря Совета безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.



Рахмон сменил на этой должности Насрулло Махмудзода, который работал секретарем совбеза с 2020 года. 21 января 2025 года он был освобожден от этой должности "в связи с переходом на новую работу", однако его новое назначение пока неизвестно.



