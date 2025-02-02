Узбекистан доверил управление своим Национальным инвестфондом известной в СНГ американской Franklin Templeton

14:01 04.02.2025

Franklin Templeton доверили управление Национальным инвестфондом Узбекистана



Компания Templeton Global Investments, входящая в состав Franklin Templeton (США), назначена доверительным управляющим Национального инвестиционного фонда Узбекистана. В его состав перейдут часть акций 18 крупных госпредприятий на 1,5 млрд долларов, включая банки, Uzbekistan Airways и другие.



Компания Templeton Global Investments, входящая в состав Franklin Templeton (США), назначена доверительным управляющим Национального инвестиционного фонда Узбекистана (УзНИФ). Соглашение об этом подписано между Министерством экономики и финансов (МЭФ) и компанией, сообщила пресс-служба МЭФ.



УзНИФ был создан в августе 2024 года. В его состав будут переданы миноритарные пакеты акций 18 крупных госпредприятий:



"Навоийазот", передаваемая доля - 25%;

"Региональные электрические сети" - 40%;

"Тепловые электрические станции" - 25%;

"Народный банк" - 30%;

"Узбекгидроэнерго" - 20%;

"Микрокредитбанк" - 40%;

"Узбектелеком" - 25%;

"Банк развития бизнеса" - 25%;

Uzbekistan Airways - 25%;

Uzbekistan Airports - 25%;

"Темирйулинфратузилма" - 25%;

"Худудгазтаъминот" - 40%;

"Тошшахартрансхизмат" - 25%;

"Узбекистон почтаси" - 25%;

"Национальные электрические сети Узбекистана" - 40%;

"Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа" - 40%;

"Узбекинвест" - 20%;

"Узсувтаъминот" - 40%.



Их стоимость, по оценке Franklin Templeton, оценивается примерно в 1,5 млрд долларов. Основными задачами фонда определены повышение рыночной стоимости чистых активов фонда; размещение акций фонда на ведущих зарубежных фондовых биржах, привлечение крупнейших международных институциональных инвесторов для участия в процессах привлечения инвестиций в активы фонда и их приватизации.



Согласно договору, Franklin Templeton возьмет на себя управление инвестиционным портфелем из 18 госпредприятий и банков, реализует программы трансформации для повышения их инвестиционной привлекательности. После реформ предприятия и банки выведут свои акции на местные и международные фондовые биржи.



Доверительный управляющий также пересмотрит стратегии управления компаний, внедряя мировые стандарты в таких сферах, как корпоративное управление, финансовая эффективность, внутренний аудит и управление рисками, а также повышение квалификации сотрудников.



Полноценный запуск фонда ожидается в апреле 2025 года.



Напомним, не менее 50% чистой прибыли инвестиционных активов фонда до 2030 года будет направлено на выплату дивидендов по итогам соответствующего года.



До конца 2026 года планируется размещение акций фонда на Ташкентской и международных фондовых биржах, в том числе Лондонской.



Инвестиционный холдинг Franklin Templeton ведет свою историю с 1947 года. На данный момент группа Franklin Resources насчитывает свыше 9000 сотрудников и имеет под управлением активы на сумму свыше 1,6 трлн долларов.



