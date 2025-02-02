|Узбекистан доверил управление своим Национальным инвестфондом известной в СНГ американской Franklin Templeton
14:01 04.02.2025
Franklin Templeton доверили управление Национальным инвестфондом Узбекистана
Компания Templeton Global Investments, входящая в состав Franklin Templeton (США), назначена доверительным управляющим Национального инвестиционного фонда Узбекистана. В его состав перейдут часть акций 18 крупных госпредприятий на 1,5 млрд долларов, включая банки, Uzbekistan Airways и другие.
Компания Templeton Global Investments, входящая в состав Franklin Templeton (США), назначена доверительным управляющим Национального инвестиционного фонда Узбекистана (УзНИФ). Соглашение об этом подписано между Министерством экономики и финансов (МЭФ) и компанией, сообщила пресс-служба МЭФ.
УзНИФ был создан в августе 2024 года. В его состав будут переданы миноритарные пакеты акций 18 крупных госпредприятий:
"Навоийазот", передаваемая доля - 25%;
"Региональные электрические сети" - 40%;
"Тепловые электрические станции" - 25%;
"Народный банк" - 30%;
"Узбекгидроэнерго" - 20%;
"Микрокредитбанк" - 40%;
"Узбектелеком" - 25%;
"Банк развития бизнеса" - 25%;
Uzbekistan Airways - 25%;
Uzbekistan Airports - 25%;
"Темирйулинфратузилма" - 25%;
"Худудгазтаъминот" - 40%;
"Тошшахартрансхизмат" - 25%;
"Узбекистон почтаси" - 25%;
"Национальные электрические сети Узбекистана" - 40%;
"Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа" - 40%;
"Узбекинвест" - 20%;
"Узсувтаъминот" - 40%.
Их стоимость, по оценке Franklin Templeton, оценивается примерно в 1,5 млрд долларов. Основными задачами фонда определены повышение рыночной стоимости чистых активов фонда; размещение акций фонда на ведущих зарубежных фондовых биржах, привлечение крупнейших международных институциональных инвесторов для участия в процессах привлечения инвестиций в активы фонда и их приватизации.
Согласно договору, Franklin Templeton возьмет на себя управление инвестиционным портфелем из 18 госпредприятий и банков, реализует программы трансформации для повышения их инвестиционной привлекательности. После реформ предприятия и банки выведут свои акции на местные и международные фондовые биржи.
Доверительный управляющий также пересмотрит стратегии управления компаний, внедряя мировые стандарты в таких сферах, как корпоративное управление, финансовая эффективность, внутренний аудит и управление рисками, а также повышение квалификации сотрудников.
Полноценный запуск фонда ожидается в апреле 2025 года.
Напомним, не менее 50% чистой прибыли инвестиционных активов фонда до 2030 года будет направлено на выплату дивидендов по итогам соответствующего года.
До конца 2026 года планируется размещение акций фонда на Ташкентской и международных фондовых биржах, в том числе Лондонской.
Инвестиционный холдинг Franklin Templeton ведет свою историю с 1947 года. На данный момент группа Franklin Resources насчитывает свыше 9000 сотрудников и имеет под управлением активы на сумму свыше 1,6 трлн долларов.
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