Импортозамещение выросло в 50 раз. В Казахстан почти сравнялся с Нидерландами по поставкам цветов в Россию

14:13 04.02.2025

Россия нарастила закупки цветов у Казахстана в 50 раз

Россия за 11 месяцев нарастила закупки цветов у Казахстана в 50 раз



МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам 11 месяцев прошлого года нарастила закупки цветов у Казахстана в 50 раз - до 28 тысяч тонн против 552 тонн за аналогичный период прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным таможенной службы республики.



В результате Казахстан почти догнал Нидерланды по поставкам цветов в Россию: за 11 месяцев прошлого года крупнейший в мире цветочный экспортер отгрузил в нашу страну 32 тысячи тонн этой продукции.



Россия является крупнейшим покупателем цветов у Казахстана, почти полностью потребляя экспорт соответствующей продукции.



Цветы при этом составляют наибольшую статью экспорта непроводольственных растений из Казахстана в РФ - на них приходится 94% всех отгрузок. На втором месте - луковицы и клубни растений (чуть более 1 тысячи тонн), на третьем - ветки и листья для декора и составления букетов (281,3 тонны).



В свою очередь среди цветов особым спросом пользуются розы - за отчетный период на цветочный экспорт Казахстана в Россию 97% отгрузок пришлось именно на них. Также было отгружено 124,4 тонны гвоздик, 6,8 тонны орхидей, 612,4 тонны хризантем, 22,1 тонны лилий.