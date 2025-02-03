|Под руководством уважаемого Рустами Эмомали. Состоялась 21-я первая сессия Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва
14:33 04.02.2025
Состоялась двадцать первая сессия Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан шестого созыва
ДУШАНБЕ, 03.02.2025 /НИАТ "Ховар"/. Сегодня в Душанбе под руководством Председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председателя города Душанбе уважаемого Рустами Эмомали состоялась двадцать первая сессия Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан шестого созыва, на которой члены Маджлиси милли приняли соответствующие решения по утверждению порядка работы, выбору секретариата и повестки дня сессии, состоящей из 44-х вопросов. Об этом сообщает НИАТ "Ховар" со ссылкой на Маджлиси милли.
В ходе обсуждения вопросов повестки дня сессии председатели комитетов Маджлиси милли выступили с докладами по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности, по аграрным вопросам, занятости населения и экологии, по экономике и коммуникации, а также высказали мысли о заключении отраслевых комитетов по рассматриваемым законам.
После всестороннего обсуждения членами Маджлиси милли были поддержаны законы Республики Таджикистан "О моратории на проверки деятельности субъектов предпринимательства" и "Об органическом производстве", принятые в форме совершенных законов, а также законы Республики Таджикистан "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Таджикистан", "О внесении дополнений в Закон Республики Таджикистан "О правовой помощи", "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", "О внесении дополнения в Закон Республики Таджикистан "О праздничных днях", "О внесении дополнения в Закон Республики Таджикистан "О личном подсобном хозяйстве", "О внесении дополнения в Закон Республики Таджикистан "О государственных закупках", "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан "О техническом нормировании", "О внесении изменений в Закон Республики Таджикистан "О коммерческой тайне", "О внесении дополнения в Закон Республики Таджикистан "О государственных услугах", "О внесении дополнения в Закон Республики Таджикистан "Об автомобильных дорогах и дорожно-транспортной деятельности", "О внесении дополнения в Закон Республики Таджикистан "О дорожном движении" и "О внесении изменений в Закон Республики Таджикистан "О ломбарде".
На основании предложений Президента Республики Таджикистан постановлениями Маджлиси милли Шермухаммад Шохиен отозван с должности председателя Верховного суда Республики Таджикистан в связи с переходом на другую должность, Мирзозода Рустам Пирахмад – с должности председателя Высшего экономического суда Республики Таджикистан в связи с переходом на другую должность, Исхоки Амирхон Нусратулло – с должности заместителя председателя Верховного суда Республики Таджикистан в связи с достижением предельного возраста пребывания на посту судьи, Абдуллозода Зебонисо Файзулло – с должности первого заместителя председателя Высшего экономического суда Республики Таджикистан в связи с переходом на другую должность, Хайриддинзода Азизбек – с должности заместителя председателя Высшего экономического суда Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу, Ализода Шодмон Шамс – с должности судьи Верховного суда Республики Таджикистан в связи с достижением предельного возраста на посту судьи, Тагозода Абдукаххор Саидмурод – с должности судьи Верховного суда Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу, Косимзода Сулаймон Оймахмад – с должности судьи Высшего экономического суда Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Кроме того, Мирзозода Рустам Пирахмад избран председателем Верховного суда Республики Таджикистан, Абдуллозода Зебонисо Файзулло – председателем Высшего экономического суда Республики Таджикистан, Тагозода Абдукаххор Саидмурод – заместителем председателя Верховного суда Республики Таджикистан, Косимзода Сулаймон Оймахмад – заместителем председателя Высшего экономического суда Республики Таджикистан.
Также члены Маджлиси милли поддержали предложения Президента Республики Таджикистан об избрании судьями Верховного суда Республики Таджикистан Курбониена Сафарали Алихона, Амонзода Намози Шарифа, Бобохонзода Асомуддина, Назарзода Даврона Куввата, Шукурзода Назрулло Тагойбобо, Саидзода Марзии Файзали, Шерзода Джурабека Сангинмурода и Давлатзода Исмоила Рахима, об избрании судьями Высшего экономического суда Республики Таджикистан Баротзода Зумрад и Саидзода Зулфии Саид.
В ходе сессии были рассмотрены предложения Президента Республики Таджикистан о согласии освободить Рахмона Юсуфа Ахмадзода от должности Генерального прокурора Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу, об освобождении с должности заместителя генерального прокурора – Главного военного прокурора Республики Таджикистан Вохидзода Хабибулло Сайдулло в связи с переходом на другую должность, назначении Вохидзода Хабибулло Сайдулло на должность Генерального прокурора Республики Таджикистан, назначении Косимзода Хайриддина Шарифджона на должность заместителя генерального прокурора Республики Таджикистан и назначении Хаетзода Фирдавса Джурахона на должность заместителя генерального прокурора Республики Таджикистан, на них были даны согласия.
По очередному вопросу первый заместитель генерального прокурора Республики Таджикистан Каримзода Умед доложил о состоянии контроля над точным соблюдением и единообразным исполнением законов на территории Республики Таджикистан в 2024 году.
В ходе обсуждения этого вопроса Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали с учетом анализа статистики состояния преступности дал конкретные указания и поручения ответственным лицам по усилению контроля над точным соблюдением и единообразным исполнением законов, обеспечению верховенства закона, укреплению законности и правопорядка.
В завершение постановлением Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Идрисзода Илес Мумин освобожден от должности руководителя аппарата Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.