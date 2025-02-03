Под руководством уважаемого Рустами Эмомали. Состоялась 21-я первая сессия Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва

14:33 04.02.2025

Состоялась двадцать первая сессия Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан шестого созыва



ДУШАНБЕ, 03.02.2025 /НИАТ "Ховар"/. Сегодня в Душанбе под руководством Председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председателя города Душанбе уважаемого Рустами Эмомали состоялась двадцать первая сессия Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан шестого созыва, на которой члены Маджлиси милли приняли соответствующие решения по утверждению порядка работы, выбору секретариата и повестки дня сессии, состоящей из 44-х вопросов. Об этом сообщает НИАТ "Ховар" со ссылкой на Маджлиси милли.



В ходе обсуждения вопросов повестки дня сессии председатели комитетов Маджлиси милли выступили с докладами по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности, по аграрным вопросам, занятости населения и экологии, по экономике и коммуникации, а также высказали мысли о заключении отраслевых комитетов по рассматриваемым законам.



