Еще две АЭС могут появиться на востоке и западе Казахстана

14:48 04.02.2025

03.02.2025



Еще две атомные электростанции могут появиться на востоке и западе Казахстана. По мнению экспертов, эти регионы в будущем тоже могут столкнуться с дефицитом электроэнергии. Ко всему прочему, на западе страны, в частности в Актау – остро стоит проблема дефицита пресной воды, которую способна решить атомная энергия. Вопрос с топливом для АЭС – тоже на повестке. Единственное в Центральной Азии предприятие по производству ядерного топлива расположен в Казахстане. Ульбинский металлургический завод уже вышел на проектную мощность. В прошлом году предприятие произвело 200 тонн низко обогащенного урана в виде тепло выделяющих сборок. Если первая АЭС в стране будет построена по типу французской и китайской конструкций, мы сможем обеспечить атомную станцию собственным топливом.



Усть-Каменогорск. Ульбинский металлургический завод - это единственное предприятие на территории Казахстана по производству топлива из урана.



Вначале порошок диоксида урана необходимо усреднить. Через сложную технологию уран делится на фракции. Дальше – процесс прессования: порошок сжимается, и на выходе получаются топливные таблетки. Ювелирная работа.



Айгуль Амантаева, специальный корреспондент:



- Урановая таблетка, на самом деле, очень крохотных размеров. Всего 7 грамм. Понятно, это имитатор, прикасаться к обогащенному урану в чистом виде небезопасно. Интересный факт. Одна урановая таблетка может заменить 700 кг угля. Это примерно 10-12 тележек. Вот вам простой пример экономической целесообразности атомной энергии.



Сырой урановый полуфабрикат переносят в специальную форму для спекания. Таблетки пока еще хрупкие. Поэтому обращаются с продукцией очень бережно, чтобы не допустить брак. Производство топлива для атомных электростанций очень дорогостоящее.



Особое внимание всегда уделяется именно качеству нашего ТВЭЛ. То есть наличие даже царапины глубиной ноль 25 микрометров является недопустимым.



Урановые таблетки помещают в такие специальные трубочки – они называются ТВЭЛы, тепловыделяющие элементы. Во время цепной реакции уран сильно нагревается – и это тепло он должен максимально эффективно передавать на поверхность корпуса. ТВЭЛы собирают в одно единое устройство – ТВС, тепловыделяющая сборка. По сути, это и есть своего рода аккумулятор для атомного реактора.



Владимир Вахненко, первый заместитель председателя правления - главный инженер АО "УМЗ":



- Вот одна такая ТВС 500 килограммов, она примерно тепловыделяющих сборок.



Сейчас Ульбинский завод работает исключительно на экспорт. Готовые ТВС поставляют в Китай. Проектная мощность завода - 200 тонн в год, или 440 тепловыделяющих сборок.



Владимир Вахненко, первый заместитель председателя правления - главный инженер АО "УМЗ":



- Порядка 12 атомных станций Китая используют такое топливо. Перезагрузка идет один раз в 1,5-2 года. То есть мы в среднем в году получается 6-7 поставок топлива. Это на разные станции. То есть, как правило, на одну станцию в год поставляется порядка 60-72 штук таких ТВС, что соответствует 35-38 тоннам урана.



Ульбинский завод производит тепловыделяющие сборки французского дизайна, который используют в Поднебесной. Если АЭС в Казахстане построят по типу французской и китайской конструкции, завод смог бы обеспечить станцию собственным ядерным топливом. Реализовать в полном объеме стратегию по диверсификации экономики без дешевой энергии не получится. Одна АЭС не закроет весь дефицит. Нужны еще две. Поручение президента на расширенном заседании Правительства – создать ядерный кластер.



Сергей Агафонов, председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций:



- Первая – это Балхаш, вторая – восток и третья – это запад. В случае с западным Казахстаном есть одна синэнергия. В бытность, когда там работал БН 350, он закрывал потребность жителей в пресной воде. Это очень важно. После того, как этой станции не стало, выведена была в эксплуатации, Актау испытывают дефицит. Это решение будет принимать правительство в комплексе.



Не по своей воле оказавшийся в гуще атомной проблематики в советское время, позже Казахстан уже осознанно выбрал активную позицию в глобальной ядерной политике. По сути, лидер по запасам урана – наша республика уже встроена в международную ядерную систему. Атом может стать базовым источником энергии для Казахстана. Настал "звездный час" для энергетиков, которые и должны решить, как и в каких регионах нужно развивать атомную энергию.



Авторы: Айгуль Амантаева