Это престижное объединение. МИД Узбекистана прокомментировал получение статуса государства-партнера БРИКС

15:49 04.02.2025

МИД: Узбекистан преследует экономические интересы от партнерства с БРИКС



Узбекистан рассматривает БРИКС в качестве одной из основ для формирования новой архитектуры "более справедливого" мирового порядка. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ахрор Бурханов, комментируя получение республикой статуса государства-партнера объединения.



"БРИКС – это престижное и динамичное объединение многостороннего сотрудничества и партнерства. Мы уверены, что такая модель взаимодействия может стать прочной основой для формирования новой архитектуры более справедливого мирового порядка при сохранении центральной роли ООН", – сказал Бурханов.



Он отметил, что большинство стран БРИКС являются традиционными партнерами Узбекистана. "Мы в первую очередь преследуем экономические интересы. БРИКС – огромный рынок с огромным потенциалом. Всестороннее расширение связей с членами объединения сыграет положительную роль в обеспечении благополучия нашего народа", – добавил представитель МИД



С 1 января 2025 году первыми партнерами в БРИКС стали Беларусь, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Введение категории "страны-партнеры" является частью новой формулы дальнейшего развития БРИКС, которую удалось согласовать в ходе саммита объединения в Казани в октябре.



Группа БРИКС была создана в 2006 году. Изначально в состав входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, а в 2011 году к ним присоединилась ЮАР. С 1 января 2024 года полноправными членами организации стали Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Позже, 6 января 2025 года, к БРИКС в качестве полноправного участника присоединилась Индонезия.