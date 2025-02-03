В Узбекистане все государственные сайты станут разделами единого портала gov.uz

16:33 04.02.2025

Все официальные сайты государственных учреждений перейдут на домен gov.uz



С 1 марта 2025 года все государственные органы и организации Узбекистана будут обязаны заключить договор с UzINFOCOM и вести деятельность своих официальных веб-сайтов и порталов исключительно через правительственный портал - gov.uz. Перед публикацией информации о деятельности и мероприятиях министерств и ведомств потребуется согласование с пресс-службой премьер-министра.



31 января 2025 года принято постановление правительства "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности официальных веб-сайтов государственных органов и организаций". Согласно документу, с 1 марта 2025 года деятельность официальных веб-сайтов и порталов государственных органов будет осуществляться исключительно на правительственном портале Республики Узбекистан - www.gov.uz.



UzINFOCOM, являясь единым интегратором, заключит договоры с организациями для технической поддержки и обслуживания веб-сайтов государственных органов на единой платформе. Расходы будут покрываться за счет внебюджетных средств государственных органов, бюджетных средств, а также других источников, не запрещенных законодательством. Средства, полученные за услуги, направят на развитие единой платформы, техническую поддержку и обеспечение информационной безопасности.



После переноса официальных веб-сайтов министерств и ведомств на единую платформу, в течение недели старые доменные адреса будут перенаправлены на новые или их деятельность будет прекращена с сохранением данных. Например, официальный сайт Министерства юстиции adliya.uz изменится на https://gov.uz/adliya.



Кибербезопасность и порядок размещения информации на gov.uz будут регулироваться новыми правилами



Согласно постановлению правительства, Центр кибербезопасности при СГБ совместно с Министерством цифровых технологий будет каждые шесть месяцев бесплатно проводить экспертизу Единой платформы на соответствие требованиям кибербезопасности, а также осуществлять постоянный мониторинг ее безопасности.



В течение месяца UzINFOCOM разместит Единую платформу в дата-центре Государственного учреждения "Центр управления проектами электронного правительства" и создаст ее резервную копию, соответствующую требованиям информационной безопасности.



В приложении к постановлению изложен порядок предоставления информации государственными органами для размещения на правительственном портале. UzINFOCOM назначена ответственной за администрирование портала, а пресс-службы государственных органов должны предоставлять необходимые данные в установленные внутренними документами сроки.



Основные положения:



- На Единой платформе будет размещаться информация, утвержденная Кабинетом министров.

- Предоставляемая информация должна быть актуальной, достоверной, целостной, точной и распределенной по тематическим блокам.

- Информация не должна содержать государственные, военные или служебные тайны, а также данные с ограниченным доступом.

- Данные должны предоставляться на государственном (узбекском) и каракалпакском языках, допускается сокращенный перевод на другие языки.

- Перед размещением информации о правительственных мероприятиях требуется согласование с пресс-службой премьер-министра.



Процесс размещения информации на gov.uz следующий:



- Пресс-службы государственных органов собирают и обобщают данные своих структурных и территориальных подразделений.

- Данные согласовываются с руководителем органа и передаются оператору Единой платформы.

- Оператор обобщает информацию и направляет ее на согласование в пресс-службу премьер-министра.

- После согласования, которое должно быть проведено в течение одного рабочего дня, информация размещается в соответствующих разделах Единой платформы.



Переход государственных органов Узбекистана на Единую платформу gov.uz продолжается



Согласно информации, предоставленной пресс-службой Министерства цифровых технологий в Kun.uz, на данный момент многие министерства и ведомства уже перенесли свои официальные сайты на Единую платформу gov.uz.



При этом страницы организаций в социальных сетях и мессенджерах остаются под управлением их собственных пресс-служб.