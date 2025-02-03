"Амфетамины набирают популярность среди молодежи Таджикистана". Asia-Plus о пресс-конференции Агентства по контролю над наркотиками

17:15 04.02.2025

Амфетамины набирают популярность среди молодежи Таджикистана – глава Агентства по контролю за наркотиками



11:59, 3 февраля Автор: Нигина Аслонова, Asia-Plus



В 2024 году количество изъятых психотропных веществ увеличилось почти вдвое, а и синтетических наркотиков – более чем в 3 раза.



В Таджикистане среди молодежи среди наркотиков наибольшей популярностью пользуются амфетамины. Об этом заявил директор Агентства по контролю над наркотиками (АКН) Зафар Самад на пресс-конференции по итогам 2024 года. По его словам, основное количество этого и других видов наркотических веществ поступает в республику из Афганистана.



Глава АКН отметил, что в 2024 году, несмотря на общее сокращение объемов задержанных наркотиков, количество изъятых психотропных веществ увеличилось почти вдвое, а и синтетических наркотиков – более чем 3 раза.



По данным Самада, на сегодняшний день в Таджикистане зарегистрировано 4014 наркозависимых. Это на 146 человек (на 3,5%) меньше, чем в 2023 году, когда их было 4160. Среди них – 110 женщин и пять несовершеннолетних (в 2023 году – один).



"На 100 тысяч населения в Таджикистане приходится 40,1 наркомана", – добавил он, отметив, что этот показатель ниже, чем в других государствах региона.



Зафар Самад также подчеркнул, что в ходе реализации Национальной стратегии по контролю за наркотиками на 2021-2030 годы удалось снизить уровень наркозависимости, что подтверждает "эффективность работы в рамках программы по снижению наркозависимости".



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По его словам, агентство активно работает над профилактикой наркомании и пропагандой здорового образа жизни.



"В 2024 году совместно с медицинскими и государственными ведомствами мы организовали 2248 встреч, 178 обучающих семинаров и 66 круглых столов. Также было проведено 2519 массовых культурных и спортивных мероприятий для разных слоев населения", – рассказал Зафар.



Кроме того, для повышения осведомленности населения агентство активно использует СМИ. "В 2024 году было опубликовано 4764 материала через различные каналы массовой информации: 1890 материалов на телеканалах, 1512 – на радиоканалах и 1352 статьи и репортажи в периодических изданиях и социальных сетях", – отметил директор АКН.



Задержаний наркотиков стало меньше



За 2024 год всеми силовыми структурами Таджикистана было изъято более 4,3 тонны наркотиков, что на 17%, или почти 901,5 кг меньше, чем в 2023 году.



По словам Зафара Самада, силами АКН в 2024 году из оборота было изъято 504,4 кг наркотиков – на 2% больше, чем в 2023 году.



Несмотря на общее сокращение объемов задержаний наркотиков, количество изъятых в 2024 году психотропных веществ увеличилось на 41 кг и составило 110 кг. Правоохранительными органами также изъято 17,87 тыс. таблеток синтетических наркотиков – на 13,67 тыс. таблеток больше, чем в 2023 году.



В 2024 году в Таджикистане было зарегистрировано 839 преступлений, связанных с наркотиками, что составляет 3,8% от общего числа преступлений. Этот показатель на 140 случаев или на 20% больше, чем в 2023 году (в общей сложности в стране было зафиксировано свыше 22,3 тыс. преступлений, что на 995 больше, чем в 2023 году, когда их число составлило 21,3 тыс.).



Следователи АКН возбудили 171 уголовное дело, из которых 85 были направлены в суд в отношении 138 человек.



Как отметил директор Агентства по контролю за наркотиками, ситуация с наркооборотом в Таджикистане продолжает оставаться актуальной, и ведомство будет продолжать работать над улучшением ситуации с наркотической преступностью и профилактикой наркозависимости.



После встречи с журналистами 3 февраля в специальной печи АКН в Душанбе сожгли более 255 килограммов наркотических веществ.