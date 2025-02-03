Бахтиер Эргашев: Желающие внести раскол между русским и узбекским народами, будут действовать все более изощренно

23:21 04.02.2025

Бахтиер Эргашев: "Я убежден, что враги, желающие внести раскол между русским и узбекским народами, будут действовать все более изощренно"



3 февраля 2025



Расчехлились украинские фейкометы… Именно такими словами можно описать историю, которая произошла в Узбекистане с псевдороссиянином, давшим интервью литовской журналистке. Напомним, в Сети появилось видео, на котором некий мужчина рассказывает прибалтийскому журналисту о том, что к узбекам он относится, как к собакам, – общается с ними лишь на уровне команд.



Надо отметить, что в России со всей серьезностью отнеслись к инциденту, к расследованию была подключена Федеральная служба безопасности. В итоге выяснилось, что Ташкент и Москва имеют дело с изощренной провокацией, цель которой вбить клин в хорошие дружеские и партнерские отношения между Узбекистаном и Россией. В конце концов в Узбекистане увидели, кто друг, а кто враг (подробнее о скандальном видео – читайте на сайте "ВЭС 24"). Бахтиер Эргашев (@superkontinentPangea), директор Центра исследовательских инициатив "Ma’no" (Узбекистан), в разговоре с "ВЭС 24" дал свою оценку случившемуся:



– История с гражданином Украины, который на русском языке и от имени русских оскорбительно высказывался в отношении узбеков, – это маленький штрих, небольшой эпизод в огромной информационно-психологической войне, которая сейчас ведется.



Я убежден, что таких провокаций будет все больше, а враги, желающие внести раскол между русским и узбекским народами, будут действовать все более изощренно в изобретении новых форматов.



Что неприятно в этой ситуации, так это то, что как-то уж слишком оперативно некоторые политики и эксперты в Узбекистане отреагировали на этот фейк.



Потом, когда стало известно, что Россия не имеет никакого отношения к действиям украинского гражданина, все крикуны в Узбекистане вроде как стихли и замолчали.



Но в начале они поймали немало хайпа, гневно взывая к МИДу, к руководству республики. И значит, к сожалению, авторы ролика в той или иной мере достигли своей цели – они создали негативный фон, смогли поднять волну среди той части узбекистанского политического и экспертного класса, который отличается русофобскими настроениями и выступает против сотрудничества с Россией.



Радует в этой ситуации то, что оперативно отреагировали российские коллеги из определенных структур, которые отвечают за расшифровку таких фальшивок и фейков. Оперативно же было дано разъяснение, причем на самом высоком уровне, что все это ложь, фейк и провокация.



Вывод один: таких фейков и провокаций информационно-психологического и пропагандистского характера будет еще достаточно много, мы должны быть к этому готовы.



Во-первых, как никогда актуализируются вопросы информационной гигиены, которая чрезвычайно необходима в контексте той психо-исторической войны, которая ведется сегодня не только против России, но и против ее союзников и партнеров. Во-вторых, несмотря на оперативное расследование, доказывающее фальшивость и злонамеренность ролика, расследования должны быть еще более быстрыми, чтобы не давать ни малейшей возможности той части русофобствующей публики в Узбекистане собирать хайп на таких темах.



Повторюсь, таких провокаций будет еще очень и очень много, по большому счету, все только начинается.



Федор Кирсанов