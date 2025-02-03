ВС РФ овладели селом Новомлынск на западном берегу Оскола – итоговая сводка Readovka за 4 февраля

00:00 05.02.2025 Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 4 февраля в разрезе СВО. Русские войска продолжили расширять плацдарм за Осколом, севернее Купянска, занято село Новомлынск. Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Генштабе ВСУ сообщило, что главком Сырский еще 11 января подписал приказ о переводе 50 тыс военных из разных родов войск в мотопехоту.



Усилить позицию



Русские бойцы после овладения пгт Двуречная продолжили расширять плацдарм. Ныне передовые подразделения ВС РФ установили контроль над селом Новомлынск, которое прежде было оставлено для переноса усилий на площадь вниз по течению Оскола. Тогда в конце ноября 2024 года командование российских войск "играло в наперстки" с противником, чтобы ввести его в заблуждение – наши подразделения разыграли ложное форсирование у села Новомлынск. Теперь, когда плацдарм полностью сформирован, этот населенный пункт снова приобрел значение и стал частью контура устойчивости положения русских частей на западном берегу реки.



Противник активно возводит фортификации. Более того, степень угрозы и понимание, что ранее переброшенные подкрепления не в состоянии сдержать ВС РФ, заставили Киев дополнительно усилить сектор фронта. Ради спасения тыла и базы МТО оперативной группировки ВСУ "Харьков" неприятельское командование решило пойти на крайние меры. А именно – ослабить прикрытие границы и послать подразделения 3-й ОТБр защищать направление на Великий Бурлук. Основные силы этой бригады расположены в районе Ольховатки и прикрывали главную базу снабжения ОГ "Харьков" от возможной атаки ВС РФ со стороны города Валуйки. Теперь неприятель вынужден распылить заслон и выделить из 3-й ОТБр силы для развертывания в полосе Садовод – Редкодуб. Кроме того, из состава группировки ВСУ, действующей в Курской области, командование противника выделило 129-ю бригаду ТрО и подразделения 92-й ОШБр (бывш. 92-я ОМБр). Данные силы займут второй оборонительный эшелон, который будет прикрывать направление на Чугуев и при необходимости станет использоваться для контратак против частей ВС РФ на плацдарме в районе пгт Двуречная.







Ослабление состава группировок в Курской области можно назвать действием от безысходности. Прежде сведенные к описываемому участку подразделения ВСУ из пригородов Купянска и из района Волчанска не смогли бы ничего сделать. Теперь неприятель надеется, что усиленная в количественном и качественном отношении боевая единица сумеет блокировать наш плацдарм и не дать ему ни развернуться против тыла Купянской группировки ВСУ, ни атаковать тылы ОГ "Харьков", ни наступать на Чугуев. Однако в военном деле вариантов выполнения оперативных задач куда больше, чем кажется на первый взгляд. И намеком на вариант решения как минимум части из них может служить ослабление прикрытия села Великий Бурлук от атаки со стороны Валуек. Несмотря на то что украинское командование серьезно усилило фронт против плацдарма ВС РФ в районе Двуречной, это ни в коем случае не означает утрату инициативы нашими войсками. В некотором роде изменения расстановки сил на целом ряде участков открывают новые возможности.



"Приказ 50 000"



Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Генеральном штабе ВСУ сообщило, что главком Сырский еще 11 января текущего года подписал приказ о переводе в мотопехотные подразделения 50 тыс военных из других родов войск.



"Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает лишь на минимальное пополнение подразделений, а не полноценное обеспечение боевой компоненты. А благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу, мы сможем это сделать. Уже есть утвержденный план ротаций", – сообщил источник "УП" в Генштабе ВСУ.



Информация о том, что главком Сырский переводит специалистов разных родов войск в мотопехотные подразделения довольно-таки старая. Сигналы о том, что "гребут людей по сусекам", стали появляться еще летом 2024 года. Не было известно лишь количество. Теперь эта часть мозаики встроилась в общую картину, и можно сказать следующее. Сырский просто решил обезлюдить целые рода войск, учитывая то, что под "плуг главкома" попали различные подразделения ПВО, технический персонал аэродромов и связистов. Под нож пошел даже не целый род войск, а вид вооруженных сил – воздушные силы ВСУ. Они включают в себя как сегмент ВВС, так и ПВО, а также подразделения обеспечения. Данная ОШС была утверждена на Украине в 2004 путем вливания сил ПВО в структуру ВВС.



Для понимания стоит обратиться к штатному составу воздушных сил ВСУ образца 2021 года. Тогда он составлял 45 тыс человек во всех сегментах. После мобилизационных мероприятий данный вид вооруженных сил "раздулся" до численности в 60 тыс. Но актуальные условия на фронте потребовали от украинского командования выбирать, за счет чего будут насыщаться окопы. Ради этой цели целый вид вооруженных сил был принесен в жертву "приказом 50 000".



80 лет Ялты – урок и надежда



Ялтинская конференция союзников в феврале 1945 года определила облик мира на ближайшие десятилетия. Победители во Второй мировой войне имели очень разные взгляды на мир, представляли собой не просто отличные друг от друга пути развития человечества и государства, а прямо-таки противоположные философские концепции. Однако они смогли не только объединиться против общего врага, но и договориться между собой о новых правилах общежития. Мир провел 45 лет в тени ядерной войны, но в реальности она так и не состоялась.



Констатация того, что "ялтинский миропорядок" рухнул, и сейчас мы живем в совершенно иной реальности – была бы банальностью. Да, рухнул, да, реальность иная, более хаотичная и непредсказуемая. И сейчас оборот "Порядок, основанный на правилах" вызывает только грубый хохот – учитывая то, как его часто нарушают те, кто больше всего о нем говорят.



Однако это означает ровно одну вещь. Новая "Ялта" неизбежна. Установление новых правил для мира – неизбежно. Обновление международных структур, отвечающих за мир и безопасность – необходимо.



А для нашей страны жизненно важно оказаться среди тех, кто будет эти правила писать. Как тогда в Ялте.



Вчера, 3 февраля, главным событием дня стало начало формирования западной дуги охвата частей ВСУ на площади между пгт Нью-Йорк и Мирноградом. Источник - Readovka

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