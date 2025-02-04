На беспорядки в Грузии в 2024 году USAID потратила $42 млн

00:16 05.02.2025

USAID потратило на парламентские выборы 2024 года в Грузии $41,7 млн – спикер парламента Шалва Папуашвили.



"В пересчете на соотношение населения США и Грузии это составило бы $3,78 млрд, потраченных на выборы в США из-за рубежа. Это сравнение будет еще более поразительным, если за основу взять ВВП стран", – написал он в соцсетях.



По его словам, агентство США по международному развитию должно объяснить, как и почему миллионы долларов тратятся на НПО, которые раз за разом пытаются сорвать выборы в Грузии.



