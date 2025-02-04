|На беспорядки в Грузии в 2024 году USAID потратила $42 млн
00:16 05.02.2025
USAID потратило на парламентские выборы 2024 года в Грузии $41,7 млн – спикер парламента Шалва Папуашвили.
"В пересчете на соотношение населения США и Грузии это составило бы $3,78 млрд, потраченных на выборы в США из-за рубежа. Это сравнение будет еще более поразительным, если за основу взять ВВП стран", – написал он в соцсетях.
По его словам, агентство США по международному развитию должно объяснить, как и почему миллионы долларов тратятся на НПО, которые раз за разом пытаются сорвать выборы в Грузии.
Траты USAID в размере $41,7 млн на парламентские выборы 2024 года в Грузии еще раз доказывают, насколько важным было принятие закона об "иноагентах".
Об этом заявил депутат парламента Гиви Миканадзе.
"Администрация США подтверждает, что это было сделано с целью создания беспорядков и некоего протестного фона. Мы говорили об этом, пытались представить это обществу на основе конкретных фактов, и вот теперь новая администрация США сделала все это публичным", – сказал он.