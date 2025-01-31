"Наши отношения вышли на уровень стратегического партнерства". Интервью с послом Узбекистана в Кыргызстане

00:43 05.02.2025 31 января 2025



Экономическое издание Tazabek подготовило интервью с послом Республики Узбекистан в Кыргызстане Саидикрамом Ниязходжаевым.



В интервью он рассказал о строительстве Камбар-Атинской ГЭС-1, о развитии железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, увеличении товарооборота до $2 млрд, о вопросах границы, а также об укреплении культурно-гуманитарных связей между странами.



"Товарооборот до $2 млрд"



- Как вы оцениваете текущий уровень двусторонней торговли между нашими странами?



- На сегодняшний день динамика узбекско-кыргызских отношений находится на очень высоком уровне. И в этом заслуга, в первую очередь, наших президентов. Их политическая воля позволила решить многие вопросы, которые ранее оставались замороженными. Были урегулированы важные вопросы, такие как границы и водообеспечение, а также другие аспекты, которые влияли на жизнь населения. Сегодня все эти вопросы решены.



Я хотел бы особенно отметить 2023–2024 годы, когда состоялись государственные визиты президентов наших стран в Узбекистан и Кыргызскую Республику. Во время этих визитов был подписан солидный пакет документов, который укрепил фундамент законодательной базы наших двусторонних отношений.







Сегодня наши двусторонние отношения характеризуются как всеобъемлющее, стратегическое партнерство. Созданы инструменты, благодаря которым решаются многие вопросы.



Что касается торгово-экономического сотрудничества, здесь также есть значительные сдвиги. Если обратиться к данным Национального комитета статистики Кыргызской Республики, Узбекистан входит в четверку торговых партнеров Кыргызстана. По нашим данным, за период с января по ноябрь 2024 года взаимный товарооборот превысил 800 млн долларов. Однако главами наших государств поставлена задача довести этот показатель до 2 млрд долларов. Эта цифра вполне обоснованна, так как был проведен тщательный анализ. Соответствующие структуры Узбекистана и Кыргызской Республики изучили экспорт и импорт наших стран. Данные подкреплены конкретными цифрами и товарными позициями.



Сегодня на уровне заместителей премьер-министров созданы рабочие группы, которые занимаются решением вопросов, направленных на увеличение взаимного товарооборота.



- Существуют ли какие-либо препятствия для развития торговых отношений?



- На сегодняшний день серьезных препятствий нет. Однако остаются технические вопросы, которые необходимо решать, такие как сертификация продукции и прохождение таможенных процедур. Мы активно работаем над их урегулированием.



Сейчас важно определить конкретные направления, по которым нам нужно двигаться дальше. Говорить, что вопросов совсем нет, было бы неправильно. Вопросы возникают всегда, особенно там, где есть двусторонние отношения. Технические вопросы неизбежны, так как двусторонние отношения укрепляются и развиваются. В процессе реализации возникают новые задачи, требующие решений на уровне ответственных подведомственных организаций. Например, это могут быть вопросы автомобильных и железнодорожных перевозок, качества продукции и другие аспекты. Кроме того, мы учитываем насыщение рынка и покупательскую способность. Если, к примеру, товарооборот снизился, то это может быть связано с уменьшением объемов экспорта или импорта определенной продукции. Такие вопросы бизнес зачастую решает самостоятельно на своем уровне.



"Бизнес умеет считать деньги"



- Какие товары импортирует Узбекистан из Кыргызстана?



- Если рассматривать структуру товаров, которые импортируются из Кыргызстана в Узбекистан, то можно выделить несколько основных позиций, где Кыргызстан выступает в роли экспортера. Это уголь, сельскохозяйственная продукция, молочная продукция и другие товары народного потребления, которые бизнесмены из Кыргызстана поставляют на рынок Узбекистана.



Из Узбекистана, в свою очередь, экспортируется продукция, такая как трикотаж и текстиль. Если взглянуть на номенклатуру товаров, можно заметить, что есть схожие позиции, но они различаются по 12-значным кодам ТН ВЭД. Например, цемент. На первый взгляд, кажется, что это просто цемент, и мы тоже его производим. Однако если углубиться, становится ясно, что цемент может быть разных видов - портландцемент, цемент для бурения скважин или для строительства крупных объектов. Каждый из этих видов имеет свой уникальный 12-значный код и специфическое применение.



Можно подумать: зачем нам закупать цемент, если мы сами его производим? Но при детальном рассмотрении становится понятно, что не все виды цемента производятся в достаточном объеме внутри страны. Аналогично дело обстоит и с другими строительными материалами. Бизнес умеет считать деньги. Перед вложением в тот или иной проект бизнесмен всегда оценивает окупаемость, думает о том, куда будет поставляться продукция - на внутренний или внешний рынок. Исходя из этих расчетов, предприниматели принимают решения и реализуют свои проекты.



"Стройка века"



- Как продвигается строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан? Какие этапы планируются в ближайшее время?



- Реализация этого проекта длилась более 20 лет, я даже могу конкретно назвать цифру - более 30 лет. Именно политическая воля глав трех государств позволила уже начать реализацию этого проекта. В прошлом году было подписано совместное соглашение о создании трехстороннего совместного предприятия по строительству этой железной дороги, а также инвестиционное соглашение по реализации проекта.



Отрадно, что сам глава государства Кыргызской Республики Садыр Жапаров принимал участие в открытии старта реализации этого проекта. Были зачитаны приветственные послания президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева участникам этого мероприятия. Также было зачитано поздравительное послание председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина. Проект уже начался, и мы приступили к первому этапу. Это подготовка документов, необходимых для начала реализации проекта, то есть фактически и юридически все документы оформлены.



В ближайшее время, как только позволят погодные условия, уже в апреле наши строители и специалисты - а когда я говорю "наши", я имею в виду всех, кто задействован в этом проекте - начнут строительные работы. Сейчас идет подготовка технической документации, так как строительство любого объекта, даже самого простого, требует архитектурно-планировочных заданий, рабочих чертежей и их согласования. Если взять пример простой школы или социального объекта, это также требует большой предварительной работы. А здесь - уникальный проект, который можно назвать стройкой века. Реализация этого проекта даст мультипликативный эффект для развития других отраслей экономики.



Будет развиваться инфраструктура, строиться жилье, социальные объекты - все это повлечет за собой развитие других отраслей экономики, включая социальную сферу и сферу услуг. Этот проект окажет значительное влияние на экономику не только Кыргызстана и Узбекистана, но и других стран, через которые пройдет железная дорога.



Важно отметить, что этот участок железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан является частью большого транспортного коридора Север-Юг, который начинается в Китае и заканчивается в Европе.



Она является частью крупного транспортного коридора, обеспечивающего удобную и эффективную доставку грузов. Этот участок удобен как по времени, так и по тарифам - сокращается сроки доставки грузов. Особенно это важно для мультимодальных перевозок, которые уже показали свою эффективность в поставках продукции.



Через этот коридор доставка из Китая в Европу или даже в страны Персидского залива сокращает срок перевозки примерно на две недели. Представьте себе, какой экономический эффект это создает. Отправители грузов всегда заинтересованы в том, чтобы их товар доставлялся вовремя в надлежащем состоянии и с минимальными транспортными расходами. Ведь в себестоимости продукции транспортные затраты играют большую роль.



Например, если товар стоит 50 сомов, а с транспортными расходами его стоимость вырастает до 100 сомов, в то время как в третьей стране аналогичная продукция продается за 95 сомов, то такой товар становится неконкурентоспособным. Однако использование этого железнодорожного коридора позволяет снизить транспортные затраты, что делает продукцию более доступной. Например, та же продукция вместо 100 сомов будет стоить 80 сомов, что выгодно как для потребителя, так и для производителя.



Производители получают возможность снижать транспортные расходы, а это помогает им выходить на новые рынки и свободно реализовывать свою продукцию. Это является значительной поддержкой для бизнеса.



Кроме того, строительство этой железной дороги даст импульс развитию строительной отрасли Кыргызской Республики, так как потребуются различные материалы для ее возведения, а также привлечение рабочей силы. Это создаст дополнительные экономические выгоды.



- Как вы оцениваете текущее состояние транспортных коридоров между странами?



- Между странами мы используем на сегодняшний день мультимодальный транспортный коридор. Этот же коридор там идет, мы занимаемся автомобильными перевозками. Да, есть определенные вопросы, которые требуют решения. Прохождение таможенной границы, на которой очень много вопросов возникает у автоперевозчиков, но эти вопросы они все решаемы. Эти вопросы не просто так возникают, это не желание. Это нельзя сказать, что таможенники специально держат товар или еще что-то. Надо более так широко использовать программу цифровизации, чтоб уже все товаротранспортные накладные уже автоматом оцифровывались и уже от могли приниматься. Ну и что позволит уже переходить, но в данном случае в ближайшем будущем будет построена железная дорога, она еще больше укрепит наши транспортные взаимосвязанность. Надо понимать то, что раньше один из участков Великого Шелкового проходил именно поэтому коридору, именно по этому маршруту.



Это возрождение Великого шелкового пути. Оно позволит создать плотную транспортную сеть между нашими странами и использовать ее более эффективно.



- Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан участвуют в проекте строительства Камбар-Атинской ГЭС-1. Расскажите о роли проекта для Узбекистана и ваших ожиданиях от него?



- По Камбар-Атинской ГЭС-1 инициатором совместной реализации этого проекта также выступил наш президент, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



Проект имеет огромное экономическое значение. Это касается не только Узбекистана, Кыргызской Республики и Казахстана, но и всего региона. Здесь поднимаются вопросы: экологические, вопросы обеспечения энергетической и продовольственной безопасности региона. От реализации этого проекта выигрывают все.



Проект в свое время был заморожен. Однако именно политическая воля глав наших государств позволила сдвинуть его с мертвой точки.



Суть проекта в том, что в зимний период идет накопление воды, которая затем подается в вегетационный период для нужд сельского хозяйства. Одновременно вырабатывается электроэнергия, которая обеспечивает промышленные объекты и население. Это комплексный подход, учитывающий все аспекты.



Камбар-Атинская ГЭС-1 - серьезный и значимый проект. На сегодняшний день он является одним из крупнейших в регионе. Этот проект, как и строительство железной дороги, является важным региональным инициативой, которая будет играть ключевую роль в дальнейшем развитии Центральной Азии. Совместная реализация этого проекта показывает наши тесные связи и общее стремление к укреплению сотрудничества в регионе.



У нас и по сей день сохраняются перетоки электроэнергии в критические моменты - вся эта система работает и взаимосвязана. В летний период мы покупаем электроэнергию у Кыргызстана, когда регулируется вода и осуществляется сброс. В то же время зимой мы выполняем свои обязательства по обеспечению энергоресурсами Кыргызской Республики. Эти механизмы функционируют бесперебойно.



Представьте, что было 6–7 лет назад в сфере энергообеспечения, и сравните с тем, что происходит сейчас. Мы встретили Новый год без отключений электроэнергии. Это результат огромной проделанной работы, хотя многие этого не замечают. Люди быстро привыкают к хорошему, но мало кто задумывается о том, какой большой труд стоит за этим. От простого техника-контролера до главы государства - все приложили усилия, чтобы это стало возможным. Реализация таких проектов требует серьезной работы и высокой ответственности.



Например, строительство железной дороги. Там, где она будет проходить, начнет развиваться производственная инфраструктура. Это, в свою очередь, позволит развивать горнодобывающую промышленность, тяжелое машиностроение и тяжелую промышленность в целом. Будет осуществляться добыча полезных ископаемых с дальнейшей переработкой, что создаст дополнительные рабочие места.



Все эти процессы взаимосвязаны. В совокупности это создает положительный имидж Центральной Азии в глазах других стран. Они увидят, что мы начали совместно реализовывать такие масштабные проекты, особенно в вопросах управления водными ресурсами. Это покажет, что у нас все спокойно, что все вопросы решаются и что мы умеем договариваться.



Другие страны могут сказать: "Смотрите, они ладят между собой, почему бы и нам не участвовать в этих проектах? Почему бы рядом не построить что-то свое?" Таким образом, совместная работа по таким проектам становится примером успешного регионального сотрудничества.



"Обеспечить выход на производственные мощности"



- Предпринимаются ли какие то меры в сфере сельского хозяйства?



- Да, мы реализуем совместные проекты. Нам очень интересен опыт Кыргызстана по выращиванию картофеля. Есть представители кыргызского бизнеса, которые сейчас реализуют у нас несколько проектов в Узбекистане по выращиванию картофеля и других корневых плодов. Кроме того, мы рассматриваем несколько проектов в сфере сельского хозяйства. Если точнее сказать, то в агропромышленном комплексе. Ведь сельское хозяйство, выращивание одной культуры - это один вопрос, а ее дальнейшая переработка и создание новых продуктов питания с более высокой добавленной стоимостью, с глубокой переработкой, которая включает второй, третий и четвертый передел, - это уже совсем другое направление, и по ним мы работаем.



Сейчас мы рассматриваем проект по переработке шерсти в Кыргызской Республике, а также проекты по выращиванию сельхозкультур. И еще - агронаука. Она тоже имеет большие перспективы с учетом необходимости обеспечения продовольственной безопасности населения. Когда мы говорим о сельском хозяйстве, мы должны понимать, что это касается вопросов продовольственной безопасности наших стран.



Совместные проекты мы ведем по данному направлению. Планируется обмен опытом. Когда мы реализуем тот или иной проект, специалисты показывают весь процесс. Это не просто "построил завод по переработке сельхозпродукции и все, вот тебе завод под ключ, делай что хочешь". Нет. Мы исходим из того, чтобы не просто сдать под ключ, а обеспечить выход на производственные мощности.



Сюда входит и подготовка кадров, и доведение продукции до стандартов, которые соответствуют международным требованиям. Если речь идет о продуктах питания, то они должны соответствовать санитарным нормам безопасности.



В этом направлении у нас есть хорошие проекты, которые будут финансироваться через Узбекско-Кыргызский фонд развития. На сегодняшний день уже поданы заявки по 20 проектам, 2 из них мы уже реализовали. Сейчас рассматриваются новые проекты. В зависимости от поданных заявок и реализации этих проектов на территории Кыргызской Республики, мы будем рассматривать вопрос увеличения уставного фонда до 200 млн долларов. Может быть, эта цифра и небольшая, но за счет револьверного кредитования мы сможем реализовать еще больше проектов. Причем именно тех, которые являются окупаемыми и приносят положительный эффект.



Конечный результат должен быть рассчитан на то, чтобы население оценило и почувствовало его на себе. Когда мы говорим о создании, допустим, 100 рабочих мест, то это значит, что 100 человек получают зарплату. Но не стоит забывать, что за каждым рабочим местом стоит семья. Если семья состоит из трех человек, то это уже 300 человек, обеспеченных гарантированными доходами.



В этом большая заслуга государств, создающих условия для развития малого и среднего бизнеса. Да, крупные предприятия - это масштабные проекты, но сегодня малый и средний бизнес также являются локомотивом роста экономики.



Почему? В различных ситуациях требуется оперативное принятие решений. В крупной компании для этого нужно собирать совет директоров или учредителей, а представитель малого бизнеса - сам хозяин, и он может быстро принять решение. В условиях экономической волатильности это становится большим преимуществом.



Хотя ВВП наших стран может быть меньше, чем у крупных держав, мы все равно являемся частью мировой экономики. Наши страны производят компоненты, которые используются в глобальных цепочках поставок.



Если рассмотреть структуру экспорта и импорта, то становится ясно, что продукция, которую мы экспортируем в третьи страны, часто используется для дальнейшей переработки и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Если продукция не будет доставлена вовремя, производитель в третьей стране не сможет произвести свою продукцию. А в условиях, когда крупная компания долго принимает решения, малый бизнес действует быстро. Он оперативно находит альтернативы и решает вопросы, что позволяет ему быстрее реагировать на изменения в экономике и промышленности, включая санкционные режимы.



- В июле 2024 года в рамках кыргызско-узбекского бизнес-форума были подписаны документы на общую сумму $206 млн. Какие работы, проекты планируются в этих документах?



- В 2024 году вы упомянули только один большой бизнес-форум, который был проведен в рамках визита президента Кыргызской Республики в Узбекистан. Но кроме этого, были и другие мероприятия. Наши регионы активно взаимодействуют, заключают различные контракты, в том числе твердые договоры.



Если говорить о бизнес-форуме, то он действительно был масштабным. Если посмотреть его структуру, то среди подписанных документов было два договора по реализации инвестиционных проектов, а остальные - это чисто торговые контракты, связанные с экспортом и импортом. Наши производители нашли партнеров, с которыми начали или планируют поставки своей продукции в соответствии с подписанными договорами.



Надо отдать должное тому, что в каждом контракте четко прописано, сколько продукции будет поставляться, в каких объемах и по какому графику. Это не просто названная сумма, например, $200 млн, которая поступит сразу. Там предусмотрен график поставок, в соответствии с которым осуществляется оплата и доставка продукции.



На 2024–2025 годы часть контрактов уже реализуется. Среди них были два крупных инвестиционных проекта: логистический центр по углю стоимостью более $100 млн и проект по производству стекла стоимостью $5 млн. По этим проектам ведется работа.



Реализация таких проектов сопровождается решением ряда вопросов: выделение земель, согласование документации, прохождение экспертизы. Если речь идет о строительстве, обязательной является экспертиза Госстроя или других компетентных органов, занимающихся проверкой и утверждением документов.



Все эти проекты реализуются поэтапно, в строгом соответствии с графиком.



"Один тур - две страны"



- Cколько туристов из Кыргызстана посетили Узбекистан в 2024 году?



- В 2024 году Узбекистан посетили более 2,1 млн туристов из Кыргызстана. Количество граждан Узбекистана, посетивших Кыргызстан, и граждан Кыргызской Республики, посетивших Узбекистан, почти одинаковое. Это происходит благодаря нашим родственным связям. Люди едут друг к другу: к знакомым, к родственникам, к бизнес-партнерам, отдыхают.



Например, узбекистанцы летом едут на Иссык-Куль, где комфортная погода, особенно если сравнивать с жарой в Ташкенте или на юге Узбекистана. Естественно, люди приезжают. На праздники туристы из Кыргызстана едут в Узбекистан, чтобы увидеть исторические памятники Самарканда, Бухары, Ургенча, Хивы или Ферганской долины.



Ферганская долина - это жемчужина Востока. Там множество объектов, которые вызывают интерес не только у жителей Центральной Азии, но и у туристов из Европейского союза и стран Юго-Восточной Азии. Многие хотят приехать, увидеть, понять, что это такое.



Сейчас на согласовании находится проект, чтобы сделать для туристов "Один тур - две страны". Например, турист приезжает в Кыргызстан - на Иссык-Куль, в Ош, Баткен, Жалал-Абад - а потом едет в Узбекистан. Или наоборот: турист сначала посещает Узбекистан, знакомится с архитектурой и историей, а затем отправляется в горы Кыргызстана.



Экотуризм - это тоже одно из направлений, которое активно развивается. Туристы хотят посмотреть, что такое природа Центральной Азии, насладиться ее красотой. Кто-то посмотрел исторические памятники, а потом говорит: "Смотрите, какие красивые горы, я хочу побывать там!" Но при этом нужно создавать условия, чтобы не нарушать экологию. Туристы должны чувствовать себя комфортно, но в то же время соблюдать экологическую безопасность, бережно относиться к природе.



- Какие меры нужно предпринять для этого?



- Во-первых, туроператоры должны информировать туристов. Когда вы едете за границу, вы получаете инструкции: что можно, что нельзя, на что обратить внимание. Тоже самое нужно делать и у нас. Туристы должны знать, как себя вести, чтобы не нарушать традиции и правила.



Во-вторых, нужно работать над улучшением сервиса. Турист начинает свое путешествие с аэропорта - как он проходит границу, как получает багаж, как его обслуживают. Это очень важно. Сервис должен быть на высоте. Турист должен захотеть вернуться или привезти с собой друзей и показать, как у нас все хорошо.



Также нужно развивать креативные идеи. Этноаулы - это очень интересная тема для туристов. Поставить юрту, показать, как готовится бешбармак, как обрабатывается мясо, как это подается. Это не просто блюдо, это культура. Турист может пойти в ресторан, но ему интереснее посмотреть, как все делается, и попробовать на месте.



Каждое посещение этноаула или участие в этнотуризме - это знакомство с культурой и бытом народа. Это позволяет туристу глубже понять страну, увидеть, как живут ее люди.



"У нас есть значительный потенциал для совместной работы"



- В каких секторах экономики вы видите наибольший потенциал для сотрудничества?



- На сегодняшний день у нас есть очень большой потенциал по всем направлениям экономики. Это касается всех 17 секторов - от энергетики до строительства дорог и сферы сервисных услуг. Существует множество возможностей, по которым мы можем работать.



Сюда входит переработка сельхозпродукции, агропромышленный комплекс, машиностроение, тяжелая промышленность, горнодобывающая отрасль, химическая промышленность и текстильное производство. По всем этим направлениям у нас есть значительный потенциал для совместной работы, реализации проектов и экспорта продукции в третьи страны.



"Диплом двух стран"



- Какие отношения в сфере образования между странами?



- Образование - это одно из направлений культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами. Естественно, студенты из Узбекистана учатся в Кыргызстане, в Узбекистане учатся студенты из Кыргызстана.



На сегодняшний день разрабатывается дорожная карта. Наши министерства по высшему образованию в контакте. Один из вопросов, который, думаю, позволит увеличить динамику этих контактов - признание дипломов двух стран, ВУЗов двух стран: и Узбекистана, и Кыргызстана.



На сегодняшний день я могу назвать вузы, где учится наша молодежь. Наши граждане в городе Ош, в Бишкеке, в Авиационном институте, в медицинских ВУЗах. Точно так же студенты из Кыргызстана обучаются в ВУЗах Узбекистана. Эта работа идет, но есть еще очень много тем и направлений именно по науке, по образованию, где мы могли бы расширить наше двухстороннее сотрудничество.



- Сколько граждан Узбекистана учатся в Кыргызстане?



- По нашим предварительным данным, сейчас их порядка 4 тыс. студентов в целом по Кыргызстану. Это на дневной форме обучения, но там есть, конечно, и заочная форма обучения. Мы обновляем данные, потому что эта цифра не стоит на месте, она постоянно меняется.



- Сколько граждан Узбекистана получили ПМЖ в Кыргызстане?



- Конечно, мы ведем активную работу с нашими гражданами, которые находятся в Кыргызской Республике, включая молодежь, которая обучается. Также есть наши граждане, которые получили ПМЖ (постоянное место жительства). Они тут работают, учатся. Их 530 человек. Если задать мне вопрос: "Кто они?", если посмотреть их по структуре - там есть и пенсионеры, там есть и молодежь, там есть и люди среднего возраста. У каждого свои вопросы и ситуация.



Не надо забывать, что наши страны имеют исторические корни. На территории наших стран проживают, допустим, в Кыргызстане проживают представители узбекской национальности, и так же в Узбекистане проживают представители кыргызской национальности.



Есть семьи, чьи родственники проживают в Узбекистане. Допустим, молодежь говорит: "Вот у меня дедушка с бабушкой живут в Кыргызстане, я поеду туда к ним". Они работают, приезжают сюда, вместе с ними живут и продолжают тесные связи.



Кроме этого, не стоит забывать и о другой линии родственных связей - "қудачилик" (сваты). Многие семьи переезжают. Например, если девушка вышла замуж за гражданина Кыргызстана, она, естественно, по нашим обычаям живет в доме жениха.



Также есть семьи, где дети учились за границей. Сейчас у нас молодежь очень мобильная. Они учатся в зарубежных странах и там создают семьи. Молодые люди по своему желанию выбирают, где жить. Те, кто приезжает в Кыргызстан, получают разрешение на ПМЖ. Учитывая давние исторические и родственные связи наших народов, это естественный процесс.



- Сколько граждан Узбекистана работают в Кыргызстане?



- Цифра постоянно варьируется, потому что многие, кто приезжает сюда - это сезонные рабочие. Кто на сельхозработы приезжает, кто-то работает в сфере строительства, а кто-то работает в пекарне и в сфере услуг. Они постоянно меняются, и мы не можем конкретно назвать количество. Цифра может меняться в зависимости от сезона.



Если спросите, сколько граждан Узбекистана посетило Кыргызстан, я могу сказать, что больше 2 млн за 2024 год. Это граждане, которые приехали сюда в качестве туристов, и побывали в Бишкеке, в Караколе. Кто-то любит горный туризм, а кто-то по работе приезжает, у нас очень много совместных предприятий.



На сегодняшний день в Кыргызстане порядка 88 предприятий с участием узбекского капитала. Это очень солидная цифра, потому что там есть крупные совместные проекты, которые мы реализуем, и люди приезжают, допустим, те же специалисты, которые участвуют в строительстве железной дороги, они тоже должны получить ПМЖ на год или два. Кроме того, у нас есть совместные проекты по выпуску автомобилей, сейчас строится завод по выпуску электробытовой техники, такие крупные проекты я могу назвать. Они (граждане РУз) приезжают сюда на сезонную работу. К примеру, это могут быть инженеры.



"Инвестор приходит в спокойную страну"



- Как складываются отношения в сфере безопасности и военного сотрудничества?



- Наши организации, которые за это отвечают, очень тесно работают в этом вопросе по линии МВД, Службы государственной безопасности, прокуратуры. По информации их пресс-служб, проводятся мероприятия совместно с их коллегами и партнерами. Есть определенные результаты по всем направлениям.



По военно-техническому сотрудничеству очень хорошие связи, проводятся совместные учения "Узбекистан-Кыргызстан-Казахстан" с представителями вооруженных сил центральноазиатских стран. Также мы работаем по линии ОТГ, ШОС и контртеррористической деятельности. Эти связи очень тесные, и их динамика остается высокой.



Главы государств Центральной Азии очень большое внимание уделяют вопросам безопасности. Почему? Инвесторы приходят в спокойную страну. Они приходят когда знают, что в наших безопасно, комфортно, не боятся, и где-то чрезвычайные ситуации произойдут. Несмотря на сложность предсказаний техногенной части, к которой относятся землетрясение, сход лавин, наши службы по ЧС постоянно в контакте. Они помогают друг другу, обмениваются опытом и проводят совместные учения по ликвидации последствий техногенной части.



- Когда закончится процесс демаркации и делимитации границы?



- По нему наши специалисты уже работают. Самое основное - договоры подписаны. По границам у нас на сегодняшний день все вопросы решены. Этот процесс занимает много времени. Я не могу об этом подробно рассказать, так как вопросы границы относятся к специфическим.



- Как развиваются отношения в культурно-гуманитарной сфере?



- Если говорить о культуре, то Дни культуры проходили как в Узбекистане, так и в Кыргызстане. Проводились культурные мероприятия, демонстрировались национальные традиции. Точно такие же мероприятия проходят зеркально. Наш министр культуры Озодбек Назарбеков был удостоен ордена. Также он организовал большой "Концерт узбекско-кыргызской дружбы" в Бишкеке. Пришло много людей. Все это показывает интерес кыргызских зрителей к узбекской культуре и исполнителям.



Очень много мероприятий мы проводим в Ферганской долине, Оше, Жалал-Абаде. В Узбекистане точно так же проводятся большие культурные мероприятия. В прошлом году в Узбекистане прошли Дни культуры Кыргызской Республики. Сейчас мы прорабатываем вопрос гастролей наших деятелей культуры: артистов, кинематографов. Спектакли будем ставить совместные.



Наши министерства очень активно работают, между нашими министрами очень тесные контакты. Мы над этим работаем, чтобы еще больше было таких познавательных мероприятий, потому что тот или иной спектакль, который будет ставиться на сцене - он актуален на сегодняшний день как кыргызскому зрителю, точно так же и узбекскому зрителю.



Если посмотреть гастроли тех или иных исполнителей театральной труппы, они позволяют обмениваться опытом между деятелями культуры. У каждого театра, у каждого исполнителя есть фишка и они обмениваются и говорят: "Знаешь, вот нужно было вот так сделать, а тут вот так. Допустим, вот эту декорацию нам нужно было… Да, это хорошая декорация, но если бы мы тут дали бы вот такой цвет, дополнительную фигуру, оно бы выглядело еще лучше". Естественно, это идет обмен. В постановках тоже очень много вопросов есть, по которым можно обменяться мнениями, опытом и мы всегда рады дальнейшему развитию.



- А в гуманитарной сфере?



- По гуманитарной сфере мы друг другу оказываем помощь. В период ковида, наши страны помогали друг другу в медикаментах, в медицинском оборудовании и в других средствах.



Хочу отметить, что главы наших государств на это очень пристально смотрят. Если где-то что-то произошло, например, техногенное явление или какие-то непредвиденные вещи, то они стараются оказать ту или иную гуманитарную помощь. Несмотря на госрезервы, мы оказываем гуманитарную помощь. Это говорит о доверии, об уровне наших двухсторонних отношений.



- Что необходимо сделать для укрепления сотрудничества?



- Есть задачи, которые мы должны продолжать развивать. Это касается не только динамики двустороннего сотрудничества на высоком уровне, но и регионального взаимодействия. Важно проводить совместные мероприятия между регионами наших стран, чтобы они больше кооперировались и реализовывали совместные проекты.



Одной из ключевых задач является увеличение товарооборота до 2 млрд долларов. Мы активно работаем над реализацией совместных проектов, связанных с транспортом, культурно-гуманитарным сотрудничеством, образованием, культурой, вопросами безопасности и проведением форумов.



Отдельное внимание следует уделить работе с молодежью, чтобы они больше общались друг с другом. Интересно, что, несмотря на то что наши страны - соседи, молодежь общается меньше, чем могла бы. Но стоит поехать в Европу, и мы видим, что они там активно дружат и строят тесные контакты. Такое взаимодействие должно развиваться не только за границей, но и на месте, в рамках молодежного сотрудничества.



Театральное сообщество также должно активно работать. Те же представители средств массовой информации. СМИ важно быть на связи и своевременно, объективно освещать происходящие изменения в наших странах, показывая положительные тенденции и успехи. Источник - Tazabek

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738705380





Новости Казахстана

- Указ Президента Республики Казахстан от 23 января 2025 года №768

- Бюджетный кодекс рассмотрят сенаторы на заседании Палаты

- В партии "AMANAT" высказались против дополнительной финансовой нагрузки на таксистов

- Инфляция в Республике Казахстан

- Олжас Бектенов и его правительство: удержали и удержались (по итогам экспертной оценки деятельности)

- Информационное сообщение по валютному рынку

- Почетный гражданин СКО Жаксылык Искаков ушел из жизни

- Коррупция в социальной сфере

- Генпрокуратура экстрадировала руководителя финпирамиды "QI-Trade Kazakhstan"

- Коррупция в сфере экологии

