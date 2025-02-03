Вплоть до высшей меры: Что значит по-китайски "ловить мух и тигров", - Валентин Катасонов

01:45 05.02.2025 Вплоть до высшей меры: Что значит по-китайски "ловить мух и тигров"

Опыт КНР, который Москва категорически не желает применять, хотя много об этом говорит



Валентин Катасонов

27 января



Российские СМИ и российские чиновники с высоких трибун уже почти три года (с момента начала специальной военной операции на Украине и санкционной войны Запада против нашей страны) твердят о резком сближении Российской Федерации и Китайской Народной Республики в самых разных сферах.



При этом постоянно подчеркивается, что Москва будет изучать китайский опыт и максимально его учитывать в своей собственной деятельности.



В качестве примера приведу выступление премьер-министра Михаила Мишустина в марте 2023 года перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.



"То, что касается китайского опыта и ваших связей. Спасибо, учтем. Я знаю, какие у вас отношения, фракция (КПРФ) ваша партийная взаимодействует, по, кстати, самым важным и неполитическим вопросам, по развитию, по образованию, по технологиям… Когда у нас состоятся поездки и прочее, мы будем рады перенять опыт, взять лучшее, то, что есть в том числе во взаимодействии ваших дружественных партий", - сказал глава правительства РФ.



Только в 2023 году у премьер-министра Мишустина было три встречи с главой Китая Си Цзиньпином за год. В марте глава КНР был с госвизитом в Москве, а в мае вопросы двустороннего сотрудничества снова в центре внимания уже во время рабочей поездки российской делегации во главе с премьер-министром в Китай.



В декабре того же года состоялась вторая поездка Мишустина в Китай. И каждый раз российская сторона подчеркивала свою готовность изучать и использовать лучший опыт Поднебесной в решении собственных проблем.



В ходе майской поездки член делегации министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что российские власти учитывают китайский опыт в управлении экономикой.



К сожалению, в подобных заявлениях министра было больше риторики, чем реального желания внедрять китайский опыт в нашу практику. Так, Решетников обратил внимание на необходимость учитывать опыт Поднебесной в части, касающейся долгосрочного планирования экономики. Что-то до сих пор не заметно, чтобы этот опыт начал использоваться на российской земле.



Также министр обратил внимание на удивительно тесную координацию деятельности центробанка и правительства Китая в разработке и реализации единой денежно-кредитной политики и опять же признал необходимость использования этого опыта в России.



Были и другие правильные замечания и пожелания, озвученные министром. Но, увы, на календаре уже 2025 год, а до сих пор не очень заметно, чтобы эти пожелания были практически реализованы.



Из китайских источников также известно, что в ходе двух наших правительственных визитов в Поднебесную китайские товарищи говорили о таком серьезном зле, как коррупция. И о том, что со времени прихода к власти Си Цзиньпина борьба с коррупцией стала высшим приоритетом партийной и государственной политики.



Конечно, и до этого партия и государство заявляли о том, что борются с коррупцией, казнокрадством и другими экономическими преступлениями, но борьба была несколько формальной. Далеко не всех ловили.



У высших чиновников был вообще неписанный "иммунитет, защищавший их от "ловли". А тех, кого ловили не всегда наказывали по всей строгости законов.



Внешние наблюдатели констатировали, что партия и государство Поднебесной к началу второго десятилетия нынешнего столетия вообще погрязли в коррупции. И что Поднебесную в ближайшие годы ожидает страшных крах.



Уже 15 ноября 2012 года Си Цзиньпин в своей инаугурационной речи в качестве генерального секретаря ЦК КПК затронул тему коррупции, подчеркнув, что она представляет угрозу для национальной безопасности Китая.



С самого начала своего пребывания на высших постах (с 14 марта 2013 года он также занял пост председателя Китайской Народной Республики) Си Цзиньпин провозгласил лозунг "нулевой терпимости к коррупции" и поклялся бороться как с "мухами", так и с "тиграми". Т.е. как с мелкими, так и высокопоставленными чиновниками-коррупционерами.



"Мы должны продолжать привлекать к ответственности „тигров", а также „мошек", когда речь идет о должностных лицах, нарушающих партийную дисциплину и законы государства, а также о проступках и проблемах коррупции, которые напрямую затрагивают интересы народа. Все равны перед законом и партийной дисциплиной; кто бы ни был замешан в коррупционном деле, должен быть подвергнут тщательному и беспристрастному расследованию", - писал в начале 2013 года Си Цзиньпин в статье "Власть должна быть ограничена системой".



В первые пять лет (2012−2017), по данным ЦК КПК, было выловлено более сотни "тигров". Часть из них были приговорены к пожизненному тюремному заключению, кто-то - к очень длительным срокам заключения, кто-то - к высшей мере наказания - смертной казни. Самое мягкое наказание - исключение из партии и отстранение от должности.



Антикоррупционная кампания, инициированная Си Цзиньпином, получила и до сих пор продолжает получать поддержку со стороны общества. Как отмечают наблюдатели, борьба с коррупцией помогает китайским коммунистам поддерживать свой авторитет, а также очень способствует экономическому развитию страны.



Примечательно, что в России чиновники и профессиональные экономисты, рассуждая об экономике и о мерах по ее реформированию и совершенствованию, вопросы коррупции и борьбы с ней, как правило, оставляют за кадром.



Мол, это не экономика, а право. Да и саму коррупцию они предпочитают понимать как получение взятки должностным лицом.



И измеряют коррупцию суммами переданных и полученных денежных средств и иного имущества (Прокуратура РФ и Следственный комитет иногда озвучивает цифры коррупционного ущерба, но они смехотворно низки; чаще всего они оказываются примерно равными величине выявленных взяток).



Но это лишь верхняя часть айсберга. Коррупция - прежде всего хищения государственных денег и государственного имущества. Или недополучение государством денег и имущества (например, уклонение от уплаты налогов). А это суммы государственного ущерба на порядок и даже более чем на порядок превышают размеры взяток. Это сторона коррупции, которую называют "казнокрадством".



Казнокрадство - сильнейший удар по всем частям экономики. Лишь в узкоспециализированных изданиях профессионалы обсуждают вопросы, как оценить реальные макроэкономические последствия коррупции. См., в частности, статью: Румянцева Е. Е., Тер-Овсепян С. В. Методология количественной оценки совокупного финансово-экономического ущерба от коррупции // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия "Экономика и экологический менеджмент" № 1, 2015.



По словам председателя Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилла Кабанова, "около 30% бюджета в той или иной степени вовлечены в коррупционный оборот", причем речь идет прежде всего о государственных заказах и закупках - самом мощном и распространенном источнике верхушечной коррупции.



Еще в прошлом десятилетии Счетная палата РФ сообщила, что ежегодные хищения из государственной казны составили в среднем 1,5 триллиона рублей в год. Трудно себе представить, чтобы эти хищения осуществлялись без коррупции.



Также можно сослаться на оценки Международного валютного фонда (МВФ), сделанные также в прошлом десятилетии. Согласно им, ущербы мировой экономики от коррупции составляют около 2 процентов ВВП. Но это "средняя температура по госпиталю". Уровень коррупции, согласно многочисленным оценкам, сильно варьирует от страны к стране.



Согласно всем известным рейтингам, Россия относится к группе стран с наиболее высоким уровнем коррупции (рядом с ней находятся такие страны, как Уганда, Киргизия, Гвинея, Нигерия, Мозамбик, Камерун и т. п.).



Допустим, что все эти рейтинги являются "субъективными" и особо "предвзятыми" в отношении России. Допустим, что уровень коррупции в России находится на среднемировой отметке. Тогда, вероятно, к России можно применить среднемировой показатель ущерба от коррупции (2% ВВП).



ВВП Российской Федерации по итогам 2023 года, рассчитанный по паритету покупательной способности рубля к доллару, составил по оценкам Всемирного банка, 6,5 трлн долларов. Получается, что ущерб от коррупции в России в позапрошлом году равнялся 130 млрд долл.



Еще раз подчеркну, что это консервативная оценка, исходящая из предположения, что Россия по степени коррумпированности находится на среднемировом уровне. На самом деле она входит в группу стран с наибольшим уровнем коррупции (но это тема отдельного разговора).



Последний пример того, что коррупция в России - что-то находящееся за пределами экономики, - совещание правительства по экономическим вопросам, проведенное 22 января с участием президента РФ. Разговор шел о прогнозах ВВП на 2025 год, об индексации заработных плат и социальных пособий, о федеральном бюджете, об инфляции и т. п. Привычный "джентльменский набор" вопросов. И опять ни слова о коррупции и борьбе с ней.



В Китае (в отличие от России) обсуждения экономических проблем непременно включают в себя вопросы коррупции и борьбы с ней. Борьба с коррупцией - важнейшее направление экономической политики китайского государства. Экономику, пораженную вирусом коррупции, можно сравнить с дырявым ведром - сколько его не наполняй водой (или еще чем), все равно никогда не наполнишь.



И вот российские чиновники и либеральные экономисты говорят, что, мол, надо увеличить приток валюты (за счет наращивания экспорта нефти, природного газа и других ресурсов), а также стимулировать приток иностранного капитала. Мол, тогда начнется рост экономики. Нет, не начнется: все эти ресурсы утекут из "ведра" через "дыру", называемую коррупцией и казнокрадством.



Российская экономика, будучи "дырявым ведром", находится в состоянии перманентной стагнации (застоя). Те проценты прироста ВВП, которые выдает Росстат, - в значительной степени "рисованные". О том, как чиновники от статистики умеют "рисовать" проценты прироста ВВП, я уже писал неоднократно. См., в частности, статью: "Секретным локомотивом экономики страны стали миллионы людей в кабинетах".



Чтобы российская экономика ожила, необходимо начать с решительных шагов по уничтожению коррупции. Давайте не на словах, а на деле учитывать и использовать опыт Китая в этой области. Для этого от ловли "мух" надо решительно переходить к отлову "тигров". И вводить для коррупционеров наказания такой же жесткости, как в Китае.



А там, как известно, используется и смертная казнь. Кстати, для справки: смертная казнь за коррупцию предусмотрена также в Иране, Ираке, Пакистане, США, Судане, Таиланде и ряде других стран. Просто в Поднебесной таких казней больше всего.



В Китае официальная статистика числа казненных по всем основаниям отсутствует, но по оценкам, средний показатель казней составляет более тысячи в год. Основания для вынесения смертного приговора самые разные: хранение или распространение наркотиков; насильственные преступления (убийство, изнасилование); сутенерство; подделка денежных знаков; подрыв национальной безопасности; производство и продажа поддельных лекарств; хищение/хранение взрывчатых веществ либо оружия; организация побега из-под стражи и т. д. И в том числе взяточничество (в первую очередь, для получателей взяток).



Согласно оценкам, примерно половина всех смертных приговоров в Китае выносится именно взяточникам. Получается примерно полтысячи в год.



Правда, согласно некоторым источникам, число казней за коррупцию выше. Утверждается, что ежегодно в Китае расстреливают порядка полутора тысяч взяточников! За первые десять лет кампании борьбы с коррупцией в Китае привлекли к ответственности 3,7 млн коррупционеров.



Примечательно, что Китай отлавливает коррупционеров не только на собственной территории. Он отлавливает и тех, кто пытались и пытаются скрыться за границей. Это постоянно действующая операция китайских спецслужб, которая получила название "Охота на лиц".



В 2015 году она была дополнена операций под названием "Небесная сеть" (Sky Net). Был расширен круг разыскиваемых лиц. Председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что теперь преследоваться будут все - "и мухи, и тигры". И возвращать будут не только "мух" и "тигров", но также их деньги и иное их имущество. Подробнее см. мою статью: "Охота на лис": китайский опыт, крайне необходимый России".



По закону, принятому в Китае в 2016 году, высшая мера наказания полагается за взятку, величина которой на тот момент была эквивалентна 463 тыс. долларов.



Если буквально перенимать китайский опыт борьбы с коррупцией, введя смертную казнь за ту величину мзды, которую определили в Поднебесной девять лет назад, то Россия установит мировой рекорд по числу казней. Хоть здесь могли бы оказаться "впереди планеты всей"! Но пока предпосылок для такого рекорда не просматривается. Источник - СвободнаяПресса

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