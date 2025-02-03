Asia Times: Россия, США и Китай перейдут от соперничества к созданию нового мира

01:53 05.02.2025 Asia Times

Гонконг



Трамп, Путин и Си как соавторы дивного нового многополярного мира



У лидеров России, США и Китая есть уникальная историческая возможность создать новый мировой порядок, пишет Asia Times. Переход от соперничества сверхдержав к многополярному миру неизбежен. Но сначала надо урегулировать украинский кризис.



Ян Крикке (Jan Krikke)



Сходство между развалом Советского Союза и нынешним упадком Америки поразительно. Советский Союз рухнул, потому что он подавлял предпринимателей. США зашатались, потому что элиты игнорируют рабочий класс, что привело к крайнему экономическому неравенству и политическому расколу.



На своем первом сроке Дональд Трамп напоминал Бориса Ельцина - разрушителя прежнего порядка. На втором сроке Трамп может позаимствовать подход Владимира Путина - строителя нации, сосредоточенного на внутренних делах и восстановлении своей промышленной базы.



Могут ли Трамп и Путин совместно с китайским лидером Си Цзиньпином выступить соавторами нового многополярного миропорядка?



У США и России гораздо больше общего, чем они готовы признать. Как отметил американский футуролог Лоуренс Тауб еще в 1980-х, обе страны родились из бунта против европейских империй и зиждились на политических идеалах гуманизма (свобода и социальное равенство, соответственно). Обе значительно расширились, захватив в 19-м веке земли коренных народов.



Более того, и США, и Россия имеют федеративные политические системы - при преимущественно европейских культурных корнях. Обе страны имеют разнообразное население и вобрали в себя множество этносов - но в культурном, экономическом и политическом плане четко выделяется основная группа (белые англосаксонские протестанты или WASP в США, русские в России).



В свое время Алексис де Токвиль, а совсем недавно Пол Дьюкс в своей книге "Становление сверхдержав" (1970) также проводили параллели между Россией и США.



Дьюкс отмечал: до недавнего времени обе страны были убеждены, что у их есть предначертанная самой судьбой мировая миссия, и видели друг в друге главное препятствие на пути к ее реализации. Более того, для обеих была характерна своеобычная мистика (ковбойская или казачья, соответственно) и, как следствие, склонность видеть все политические и религиозные вопросы в упрощенном, черно-белом свете.



Обе страны - типичные сверхдержавы с характерным менталитетом. Они огромны по размерам, сопоставимы по населению и схожи по климату, расположению в зоне умеренного климата и топографии. Обе накопили обширные арсеналы оружия и многолетний опыт в освоении космоса.



В 1980-х годах Михаил Горбачев посетил Китай при Дэн Сяопине. Дэн успешно внедрял капиталистические принципы в социалистическую систему, добившись экономического роста, но сохранив при этом руководящую роль Коммунистической партии.



Горбачев и сам стремился к подобному преобразованию посредством перестройки (читай: экономической реструктуризации) и гласности (читай: политической открытости). Однако ему не хватало политической поддержки и системной стабильности, чтобы воплотить в жизнь свои чаяния.



Вместо подконтрольных реформ его политика ускорила экономический крах и политическую раздробленность и в итоге завершилась распадом Советского Союза в 1991 году.



Провал реформ Горбачева расчистил путь Ельцину - популисту, поднявшемуся на фоне всеобщего недовольства властью коммунистов. Однако вместо того, чтобы усовершенствовать социализм, Ельцин его разрушил.



Отменив руководящую роль Коммунистической партии, Ельцин попытался сделать из России демократию западного образца и рыночную экономику. Однако в результате получил повальную коррупцию, обнищание миллионов и массовое появление олигархов, сколачивавших свои состояния за счет российского народа.



Это открыло дорогу новому лидеру, который восстановил порядок и вернул России суверенитет.



Новый порядок Путина



Ельцин позволял олигархам заправлять российской политикой, однако его преемник Владимир Путин обуздал их и упрочил власть государства. Его стратегия сочетала в себе национализм, экономический контроль и, что особенно важно, национальный суверенитет, который оказался под угрозой в годы Ельцина.



При Путине Россия вновь заявила о себе на мировой арене, воспользовавшись энергетическими ресурсами и военным потенциалом, чтобы бросить вызов господству Запада. Хотя его авторитарные методы могут вызвать нарекания, он снова вывел Россию из постсоветской сумятицы и снова превратил в грозную державу.



В отличие от Советского Союза, в США не было такой фигуры, как Горбачев - лидера, достаточно влиятельного и смелого, чтобы замахнуться на системные реформы.



Возможность провести реформы была у Барака Обамы, особенно после финансового кризиса 2008 года. Однако вместо того, чтобы настоять на структурных переменах, Обама бросился на выручку Уолл-стрит. Этим он лишь углубил экономическое неравенство и подстегнул популистскую реакцию, приведшую к власти Трампа.



Первый срок Трампа имел сходство с правлением Ельцина. Оба лидера разрушили политическую элиту, бросили вызов устоявшимся элитам и не гнушались популистской риторикой.



Первый срок Трампа был отмечен разладом, ослаблением институтов и повышенным вниманием на демонтаже прежнего порядка. Его политика - торговые войны, дерегуляция и националистический уклон - отражала укоренившуюся неприязнь к глобалистскому консенсусу, сложившемуся после холодной войны.



На своем втором сроке Трамп уже пытается упрочить контроль над государственным аппаратом - как в свое время в России поступил Путин.



Однако, при всем их сходстве, Трампа и Путина отличают отношения со сверхбогачами. Сосредоточив в своих руках власть, Путин, ограничил влияние российских олигархов, обеспечив главенство государства.



Трамп же выступил союзником богатейшей элиты Америки и заручился ее поддержкой, посулив им взамен выгодную налоговую политику и дерегуляцию. Сама структура американской политической системы, где корпоративное начало пустило глубокие корни, противится решительным переменам.



Путину удалось централизовать власть, однако Трампу, ограниченному американскими институтами и правовыми рамками, может быть непросто это повторить.



Вперед к многополярному миру



Переход от соперничества сверхдержав к многополярному миру стал практически неизбежным по нескольким причинам: это и конфликт на Украине, и формирование БРИКС, и неподъемный долг правительства США, и растущее экономическое, технологическое и геополитическое влияние Китая.



Когда Трамп и Путин урегулируют украинский кризис, у них появится возможность - совместно с Китаем - войти в историю как соавторы многополярного мира. Сообща эти три державы могли бы сформировать глобальный мировой порядок, более подходящий для 21-го века.



Китай находится в уникальном положении, поскольку благополучно совместил две главные политические идеологии 20-го века - капитализм и социализм. Благодаря десяти-, двадцати- и даже пятидесятилетним планам страна вытащила миллиард человек из нищеты, заняла лидирующие позиции в большинстве технологий Четвертой промышленной революции, которые во многом предопределят облик 21-го века, и стала незаменимой промышленной и торговой державой.



Благодаря реформам Дэн Сяопина 1970-х китайцы заново открыли для себя 2 500-летнюю идею единства противоположностей (инь-ян), основу конфуцианского Срединного пути. Председатель КНР Си Цзиньпин сможет выступить посредником между Трампом и Путиным и предложить мудрость Конфуция, слегка переиначив ее для 21-го века:



Не будь капиталистом либо коллективистом, будь и тем, и другим.

Не будь националистом либо глобалистом, будь и тем, и другим.

Не будь реалистом либо идеалистом, будь и тем, и другим.



Си мог бы даже процитировать китайского бунтаря от философии Чжуан-цзы, который указал на опасности неразрывной привязанности к незыблемому самосознанию, убеждениям или мировоззрению:



Беги от славы, беги от позора.

Ты - то дракон, то змея.

Превращайся вместе со временем.

Не желай никогда быть кем-нибудь.

Будь то вверху, то внизу.

Согласие - вот твоя мера.



Ян Крикке - бывший корреспондент ряда СМИ в Японии, бывший главный редактор Asia 2000 в Гонконге, автор ряда книг. Источник - ИноСМИ

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