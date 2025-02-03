 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 05.02.2025
04:39  В Казахстане планируют разработать программу по развитию беспилотного транспорта
04:01  Правовым фундаментом многополярного мира должен стать Устав ООН. Статья Сергея Лаврова к 80-летию Ялтинской конференции
03:14  Мэрия Туркменабата просит население проводить поминки в мечетях и специальных помещениях
03:11  Виктор Медведчук: Почему России важно вернуть исторические русские земли
03:07  МВД Казахстана: Полиция ликвидировала три нарколаборатории за сутки
02:54  "Талибан"* отвергает угрозу Трампа вернуть базу Баграм, называя это "мечтой"
02:45  Победить в войне мало: придется навсегда отвадить Запад от нацизма

02:31  В Узбекистане накрыли три колл-центра по делу о мошенничестве с гражданами России
02:19  Историк Мясников: Присоединение к СССР территории Западной Украины не было ошибкой Сталина
02:04  Посол России в Египте рассказал о развитии российской промзоны
02:00  Лавров: поворот внешней политики РФ к Западу после распада СССР был ошибкой
01:53  Asia Times: Россия, США и Китай перейдут от соперничества к созданию нового мира
01:45  Вплоть до высшей меры: Что значит по-китайски "ловить мух и тигров", - Валентин Катасонов
00:43  "Наши отношения вышли на уровень стратегического партнерства". Интервью с послом Узбекистана в Кыргызстане
00:16  На беспорядки в Грузии в 2024 году USAID потратила $42 млн
00:00  ВС РФ овладели селом Новомлынск на западном берегу Оскола – итоговая сводка Readovka за 4 февраля
Вторник, 04.02.2025
23:21  Бахтиер Эргашев: Желающие внести раскол между русским и узбекским народами, будут действовать все более изощренно
22:25  Крушение самолета в Актау: опубликован предварительный отчет по расследованию
17:15  "Амфетамины набирают популярность среди молодежи Таджикистана". Asia-Plus о пресс-конференции Агентства по контролю над наркотиками
16:33  В Узбекистане все государственные сайты станут разделами единого портала gov.uz
15:59  Казахстан верен ОПЕК+, обязуется компенсировать перепроизводство в 2024 году
15:49  Это престижное объединение. МИД Узбекистана прокомментировал получение статуса государства-партнера БРИКС
14:48  Еще две АЭС могут появиться на востоке и западе Казахстана
14:33  Под руководством уважаемого Рустами Эмомали. Состоялась 21-я первая сессия Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва
14:13  Импортозамещение выросло в 50 раз? В Казахстан почти сравнялся с Нидерландами по поставкам цветов в Россию
14:01  В интересах Ротшильдов? Узбекистан доверил управление своим Национальным инвестфондом известной в СНГ американской Franklin Templeton
13:42  Президент Кыргызстан готовится к встрече с мудрым господином Си. Полный текст интервью Садыра Жапарова агентству "Синьхуа"
13:33  Кадровые перестановки в Таджикистане
05:19  Нужна ли России стремительно беднеющая, депрессивная страна Германия, - Виктория Никифорова
04:40  Статус не разрешает! Каких животных нельзя держать в столице Таджикистана (список с картинками)
04:30  Ростислав Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и его
04:23  В Таджикистане группа из 9 заключенных совершила смертельное нападение на охранников
04:09  Саммит неудачников. Запад начал поедать сам себя, - Алексей Муратов
03:52  Россия втрое увеличила импорт сливочного масла из Казахстана
03:37  Остатки Стабфонда развития экономики Таджикистана направляют на достройку Рогуна
03:31  В Узбекистане с 1 июля начнут внедрять эскроу-счета в долевом строительстве
03:17  Зеркальная мера. В России готовят механизм конфискации активов недружественных государств
03:08  ФСБ к 80-летию Ялтинской конференции рассекретила документы о ее подготовке
02:10  Эркин Чечейбаев назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Кыргызстана
02:06  В Оше при получении взятки задержан главный инспектор Счетной палаты
01:45  Сломать хребет Европе: какой должна быть политика России в отношении Запада, - Сергей Караганов
01:39  В Узбекистане в этом году планируется обеспечить занятость 5,2 миллиона человек
01:17  Парни в шлепках крышуют Суэцкий канал, и вся мощь НАТО бессильна
01:12  Русские войска начали операцию по блокированию сил противника южнее Константиновки
00:39  Конституция СССР 1924 года. Победа Сталина над украинскими "конфедералистами", - Игорь Иваненко
Понедельник, 03.02.2025
23:24  В Москве всплеск спроса на элитную недвижимость: русские богачи потянулись из-за границы на родину
20:49  К новому году по лунному календарю. Схему московского метро перевели на китайский язык
15:48  Аудит проплаченных русофобов. Сколько USAID потратил "на демократию" в странах бывшего СССР
15:22  Африка делала Францию великой. Французские войска покинули Чад после 125-летнего присутствия
14:54  Казгидромет представил прогноз весеннего половодья по областям (видео)
14:35  Новые подробности гибели группы Дятлова: Родственникам погибших следователи рассказывали басни
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Лавров: поворот внешней политики РФ к Западу после распада СССР был ошибкой
02:00 05.02.2025

Москва, 4 февраля, 2025, 19:58 - ИА Регнум. Поворот внешней политики России в сторону Запада после распада СССР был ошибкой. Такое мнение 4 февраля высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время презентации департамента партнерства с Африкой МИД РФ.

"К огромному сожалению, руководство Российской Федерации после того, как Россия стала суверенным государством уже вне Советского Союза, считало, что для него распахнуты двери так называемой западной цивилизации, а все остальное не имеет никакого значения. Это была стратегическая ошибка", - подчеркнул дипломат.

Он уточнил, что это признали на государственном уровне. При этом, по словам министра, ошибка прошлого руководства стала хорошим уроком нынешнему поколению.

Ранее, 16 декабря, президент России Владимир Путин назвал военно-политическую обстановку в мире непростой и нестабильной. Он подчеркнул, что США и Запад продолжают пытаться навязать свои правила остальному миру.

Путин также заявил, что для США нет никаких правил, а против неугодных им государств, включая Россию, американские политики ведут гибридные войны. Представители Запада, не веря в Бога, считают себя Его представителями на Земле, отметил президент. Запад доводит Россию до красной черты, и Москва не может не отвечать, отметил глава государства.

Также в декабре зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что Россия стремится сформировать справедливый многополярный миропорядок, основанный на духе и букве ключевых документов ООН. По его словам, в этом РФ помогают многие страны Глобального Юга и Востока.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738710000


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 23 января 2025 года №768
- Бюджетный кодекс рассмотрят сенаторы на заседании Палаты
- В партии "AMANAT" высказались против дополнительной финансовой нагрузки на таксистов
- Инфляция в Республике Казахстан
- Олжас Бектенов и его правительство: удержали и удержались (по итогам экспертной оценки деятельности)
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Почетный гражданин СКО Жаксылык Искаков ушел из жизни
- Коррупция в социальной сфере
- Генпрокуратура экстрадировала руководителя финпирамиды "QI-Trade Kazakhstan"
- Коррупция в сфере экологии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  