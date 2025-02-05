Посол России в Египте рассказал о развитии российской промзоны

02:04 05.02.2025 5 февраля 2025



В Египте завершается процесс ратификации протокола к соглашению о создании российской промзоны, заявил "Известиям" посол РФ в республике Георгий Борисенко.



"После того, как этот протокол будет ратифицирован в Египте (в России ратификация не требуется), начнется конкретная работа по воплощению данного проекта в жизнь. Египет со своей стороны выделяет два земельных участка, на которых могут строиться корпуса будущих предприятий. Еще предстоит немало организационной работы, что потребует усилий как с российской стороны - Минпромторга, корпорацииразвития ВЭБ РФ и других организаций, так и со стороны египетских друзей", - сказал посол.



Российские частные компании получат возможность производить свои товары на территории Египта и оттуда экспортировать их в другие страны, добавил дипломат.







"Нам удается преодолевать все затруднения, связанные с санкциями"



Посол России в Египте Георгий Борисенко - о строительстве АЭС, диалоге Москвы и Каира и особенностях арабской дипломатии



Анастасия Костина

5 февраля 2025



России и Египту удается преодолевать трудности из-за энергетических санкций при строительстве АЭС "Эль-Дабаа", заявил "Известиям" посол РФ в Арабской Республике Георгий Борисенко. В частности, уже начались завоз оборудования и монтаж. Создание российской промзоны в Египте также находится на финальной стадии. Она позволит поставлять продукцию не только в Египет, но и в другие страны, уточнил посол. В этом году Москва также ожидает интенсивных контактов с Каиром по линии глав МИДов. О взаиморасчетах в нацвалютах, сотрудничестве в космосе и туризме - в эксклюзивном интервью Георгия Борисенко "Известиям".



"Надеемся, что удастся найти механизмы расчетов, которые устроят всех членов БРИКС"



- Ваш профессиональный путь долгое время был связан с североамериканским направлением, но в 2020 году вы были назначены послом России в Египте. Как вам дался этот переход и с какими вызовами или особенностями вы столкнулись при смене дипломатического фокуса?



- Моя профессиональная биография начиналась в Европе в 1990-е годы, потом уже были Соединенные Штаты, и действительно в 2020 году я прибыл в Египет в качестве посла. Конечно, это был определенный вызов, поскольку до этого я не работал на Ближнем Востоке. Ментальность жителей арабских стран частично отличается, но в целом это добродушные, доброжелательные и прекрасно относящиеся к России люди. Поэтому серьезных вызовов не было. Наоборот, после работы на американском направлении, где наши отношения уже в 2010-е годы находились не в лучшем состоянии, пребывание в Египте доставляет немалое удовольствие, поскольку действительно получается добиваться прогресса в наших отношениях и укреплять российско-египетское сотрудничество.



- Россия и Египет действительно уже длительное время сотрудничают и в том числе по линии банковских учреждений двух стран. В этом направлении больше возможностей предлагает БРИКС, полноправным членом которого Египет стал еще с 1 января 2024 года. Как продвигается работа в области взаиморасчетов в нацвалютах и интеграции российской платежной карты "Мир"?



- Египет активно ищет возможности для использования альтернативных валют во взаимных расчетах. Представители финансовой сферы, соответствующий министр и глава Центробанка Египта также в октябре побывали на встрече в Москве со своими коллегами по БРИКС и обсуждали такие возможности.



Что касается карты "Мир", то пока этот вопрос находится в проработке, поскольку у наших египетских друзей есть определенные проблемы и опасения в связи с тем, что они активно интегрированы в глобальную, в том числе западную, финансовую систему. Поэтому, к сожалению, дело продвигается не так быстро, как нам хотелось бы. Тем не менее в контексте БРИКС мы надеемся, что удастся найти механизмы расчетов, которые устроят всех членов объединения.



"Российская промышленная зона - это взаимовыгодный проект"



- Возможности на торгово-экономическом треке предлагает и развитие российской промышленной зоны в Египте на побережье Суэцкого канала. Для этого до 2026 года направят $9,5 млрд из федерального бюджета. Есть ли прогресс в реализации проекта?



- Сейчас в Египте завершается процесс ратификации протокола к изначальному соглашению о создании российской промзоны. После того как этот протокол будет ратифицирован в Египте (в России ратификация не требуется), начнется конкретная работа по воплощению данного проекта в жизнь. Египет со своей стороны выделяет два земельных участка, на которых могут строиться корпуса будущих предприятий. Еще предстоит немало организационной работы, что потребует усилий как с российской стороны - Минпромторга, корпорации развития "ВЭБ РФ" и других организаций, так и со стороны египетских друзей.



Российская промышленная зона - это взаимовыгодный проект. Наши частные компании получат возможность производить свои товары на территории Египта и отсюда экспортировать в другие страны. Египтяне получат новые технологии, а также множество рабочих мест, что очень важно для республики, которая активно старается развивать собственную экономику и наращивать экспорт. Количество рабочих мест будет зависеть от числа российских компаний, которые решат основать там собственное производство. Пока самые предварительные наметки, что наш бизнес может инвестировать до $7 млрд в российскую промышленную зону.







"Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет строго по графику"



- Есть еще один очень многообещающий проект - строительство АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Скажите, пожалуйста, влияют ли в данный момент антироссийские санкции ЕС и США на его реализацию?



- Строительство АЭС "Эль-Дабаа", первой атомной станции в Египте, идет строго по графику, утвержденному в 2020 году на встрече гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Сейчас уже строятся все четыре будущих энергоблока. Более того, в России активно производится оборудование, которое будет установлено на станции, - уже начались его завоз на стройплощадку и монтаж. На данный момент "Эль-Дабаа" - это самая крупная атомная стройка в мире, на которой работает множество российских строителей и специалистов другого профиля и еще больше египетских специалистов. В какой-то мере западные санкции оказывают негативное воздействие на строительство, в том числе санкции против "Росатома" и аффилированных с ним компаний, которые тоже принимают участие в строительстве.



Однако нам удается преодолевать все эти затруднения, связанные с санкциями. Египетские друзья заинтересованы в том, чтобы войти в клуб стран, имеющих атомную энергетику, и очень рассчитывают, что к весне 2030 года, по графику, станция будет полностью введена в эксплуатацию.



- Египет активно осваивает не только атомную энергетику, но и космическое пространство. В частности, руководство поставило амбициозную задачу по развитию этой программы. Как развивается российско-египетское сотрудничество в этой области, включая производство и запуск космических аппаратов?



- У России и Египта есть определенные наработки в сфере исследования космоса. В частности, один из приборов, собранных египетскими специалистами, был направлен на Международную космическую станцию. Есть взаимодействие и по другим направлениям между Египетским космическим агентством и "Роскосмосом". Конечно, еще можно наращивать и углублять это сотрудничество, поскольку сейчас наши египетские друзья интенсивно взаимодействуют с китайскими партнерами на данном поприще, в том числе запускают спутники. Но российские спутники у наших египетских друзей тоже есть, и они обеспечивают, в частности, их безопасность.







"Поток российских туристов растет"



- Хотелось бы затронуть всегда актуальную тему туризма, так как Египет остается популярным направлением у россиян. Каков турпоток из нашей страны в республику по итогам 2024 года?



- За прошлый год, по предварительным расчетам, Египет посетило примерно 1,6 млн российских туристов. Это немного больше, чем годом ранее, хотя, конечно, еще сильно не дотягивает до уровня 2014 года, когда в Египте побывали 3,3 млн наших соотечественников. К сожалению, после теракта в 2015 году, когда взорвался российский самолет, летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, прямые рейсы между российскими городами и египетскими курортами были приостановлены на шесть лет.



Однако с 2021 года они возобновились. И с тех пор поток российских туристов растет. Наши граждане активно прилетают прежде всего в Хургаду и в Шарм-эль-Шейх, но посещают и культурно-исторические достопримечательности в глубине Египта, в частности в Каире, Луксоре.



- Вы упомянули популярные туристические направления в Египте, такие как Шарм-эль-Шейх и Хургада. Обсуждаются ли новые маршруты для российских туристов?



- Конечно, и на побережье Красного моря есть интересные точки, как Марса-эль-Алам, это еще южнее Хургады. Кроме того, наши египетские партнеры сейчас активно развивают свое средиземноморское побережье, в частности район Мерса-Матрух, это к западу от Александрии. Поэтому есть еще очень много возможностей для сотрудничества как в области пляжного отдыха, так и по части посещения многочисленных достопримечательностей в Египте - это места, относящиеся не то что к разным культурам, а к разным цивилизациям. Древний Египет и греко-римская цивилизация, коптская, то есть раннехристианская цивилизация, арабская - это, безусловно, очень интересная страна для российских туристов.



- Обсуждаются ли условия, которые упростят туризм для россиян, которые едут в Египет?



- Сейчас туризм в Египет уже подразумевает достаточно комфортные условия, поскольку нет необходимости заранее получать визы - это можно сделать по прибытии в аэропорт. Более того, в Шарм-эль-Шейхе, который находится на Синайском полуострове, действует специальная система для Синая, где вообще не нужно платить за визу, тогда как в других аэропортах нужно заплатить $25 за человека. Поэтому уже сейчас условия для российских туристов весьма благоприятны. Конечно, египетские власти заинтересованы в том, чтобы увеличивать приток иностранных туристов, поскольку доходы от туризма - одна из ключевых статей для всей страны. Поэтому мы и дальше работаем над облегчением условий.



"Абдель Фаттах ас-Сиси приглашен на празднование Дня Великой Победы"



- Обсуждаются ли в этом году визиты в Египет российских официальных лиц или, наоборот, визиты египетских высокопоставленных чиновников в Россию?



- У России и Египта достаточно интенсивный политический диалог. В частности Абдель Фаттах ас-Сиси был на саммите БРИКС в Казани. До этого приезжал на саммит "Россия – Африка" в Санкт-Петербург в июле 2023 года и неоднократно бывал с двухсторонними визитами. Наш президент Владимир Путин также неоднократно посещал Египет. Частым гостем здесь становится министр иностранных дел Сергей Лавров, другие российские министры и официальные лица.



Пока на 2025 год конкретный график контактов не утвержден, но президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приглашен на празднование Дня Великой Победы в Москве 9 мая. Кроме того, мы, конечно, ожидаем дальнейших интенсивных контактов по линии глав МИДов, которые регулярно встречаются на территории своих стран, на других международных площадках и общаются по телефону. Происходит интенсивный межмидовский диалог, консультации между заместителями министров и на другом уровне. Кроме того, действует межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В 2025 году пройдет ее очередное, 15-е, заседание. Оно должно быть в России, но конкретные даты пока не согласованы. Мы надеемся, что оно придаст новый импульс нашему сотрудничеству в экономической сфере. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738710240





Новости Казахстана

- Указ Президента Республики Казахстан от 23 января 2025 года №768

- Бюджетный кодекс рассмотрят сенаторы на заседании Палаты

- В партии "AMANAT" высказались против дополнительной финансовой нагрузки на таксистов

- Инфляция в Республике Казахстан

- Олжас Бектенов и его правительство: удержали и удержались (по итогам экспертной оценки деятельности)

- Информационное сообщение по валютному рынку

- Почетный гражданин СКО Жаксылык Искаков ушел из жизни

- Коррупция в социальной сфере

- Генпрокуратура экстрадировала руководителя финпирамиды "QI-Trade Kazakhstan"

- Коррупция в сфере экологии

