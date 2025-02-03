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Историк Мясников: Присоединение к СССР территории Западной Украины не было ошибкой Сталина
02:19 05.02.2025

Историк Мясников: Присоединение территории Западной Украины не было ошибкой Сталина

Tекст: Андрей Резчиков

Вопрос стоял так: либо территории Западной Украины уходят Австрии и Германии, либо входят в состав СССР вместе с территориями Западной Белоруссии и Прибалтики. В итоге это помогло Красной армии победить гитлеровцев, сказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Мясников. Так он возразил бывшему премьер-министру России Сергею Степашину, который назвал присоединение Западной Украины к СССР одной из ключевых ошибок Иосифа Сталина перед Великой Отечественной войной.

"То, что война будет, знали все, но Сталин рассчитывал, что она начнется позже. Он не ожидал, что это будет происходить так стремительно и быстро. Присоединение территории Западной Украины не было ошибкой вождя. Там была совершенно другая ситуация – Польша просто перестала существовать", – считает историк Александр Мясников, главный редактор проекта "Россия – моя история".

"Вопрос стоял так: либо территории Западной Украины уходят Австрии и Германии, либо входят в состав СССР вместе с территориями Западной Белоруссии и Прибалтики, – продолжил историк. – Когда Сталин спросил разведку, есть ли у немцев теплое белье, ему ответили, что нет. В ответ он сказал замечательные слова о том, что только сумасшедший может начать войну с Россией. Но он не понимал, что Гитлер реально сумасшедший, и война началась".

Мясников подчеркнул, что были другие просчеты, например, власти не успели перевооружить армию, но в итоге присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии помогло Красной армии победить гитлеровцев. Мясников также не согласен с мнением о том, что решение Сталина о присоединении Западной Украины якобы привело к появлению фронды – распространению нацистских идей по всей территории Украины.

"Бандеровцы изначально были антипольским движением. Именно поэтому они устроили Волынскую резню и все остальное. Когда немцы вместе со словаками вошли на территорию Польши, то в глубине страны бандеровцы громили поляков. А уже потом бандеровцы попали под полное влияние Германии", – напомнил собеседник.

О том, что одной из ключевых ошибок Иосифа Сталина перед Великой Отечественной войной было присоединение Западной Украины к СССР, заявил бывший председатель правительства России Сергей Степашин, выступая на мероприятии в честь 80-летия Ялтинской конференции в Ливадийском дворце.

"Я как военный человек хочу сказать, что была допущена Сталиным самая большая ошибка, с моей точки зрения. Это присоединение Западной Украины, – сказал Степашин. – Мы не успели создать новую линию обороны… Второе – мы получили фронду. Все так называемые западные украинцы, 90% [из них] это были полицаи, воевали против нас".

Он подчеркнул, что распространение нацистских идей на территории Украины стало следствием этой ошибки. Он отметил, что такая "зараза" проникла в Киев, Одессу и Харьков.

Напомним, более 85 лет назад главы внешнеполитических ведомств СССР и Германии Вячеслав Молотов и Йоахим фон Риббентроп заключили советско-германский договор о ненападении. Одновременно был подписан секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов обеих стран.

В зону влияния Советского Союза вошли Прибалтика, Восточная Польша (включая Западную Белоруссию и Западную Украину) и Бессарабия. Позже, 1 сентября 1939 года, Германия вторглась в Польшу и заняла ее западные районы. 17 сентября на входившие в состав Польши территории Западной Украины и Западной Белоруссии были введены советские войска.

Присоединение этих территории, как отмечал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, помогло избежать "войны на два фронта". За счет выдвижения своих границ на запад удалось обеспечить "большую полосу безопасности для охраны рубежей".

"Старые границы от 1939 года проходили примерно в 120 км от Ленинграда, всего в 40 км от Минска, в 250 км от Киева, в 50 км от Одессы. Неизвестно, выстояли бы тогда Москва и Ленинград, если бы границы не были бы отодвинуты", – говорил историк.

Источник - Взгляд
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