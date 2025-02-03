В Узбекистане накрыли три колл-центра по делу о мошенничестве с гражданами России

02:31 05.02.2025

В Узбекистане раскрыли три мошеннических колл-центра



В Узбекистане задержаны 32 человека по делу о мошенничестве с гражданами России. Преступная группа действовала под видом колл-центров, обещая россиянам компенсации за некачественные БАДы. Для "получения выплат" жертвы переводили сумму "налога" на счета мошенников.



Правоохранительные органы Узбекистана в январе раскрыли крупную сеть мошенников, которые через три колл-центра выманивали деньги у граждан России, сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ). Репортаж об этом показал телеканал "Узбекистан 24".



Как сообщается, уроженец Ферганы (1986 года рождения) создал под своим руководством преступную структуру, занимавшуюся незаконным присвоением денег граждан России.



