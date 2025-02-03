|В Узбекистане накрыли три колл-центра по делу о мошенничестве с гражданами России
02:31 05.02.2025
В Узбекистане раскрыли три мошеннических колл-центра
В Узбекистане задержаны 32 человека по делу о мошенничестве с гражданами России. Преступная группа действовала под видом колл-центров, обещая россиянам компенсации за некачественные БАДы. Для "получения выплат" жертвы переводили сумму "налога" на счета мошенников.
Правоохранительные органы Узбекистана в январе раскрыли крупную сеть мошенников, которые через три колл-центра выманивали деньги у граждан России, сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ). Репортаж об этом показал телеканал "Узбекистан 24".
Как сообщается, уроженец Ферганы (1986 года рождения) создал под своим руководством преступную структуру, занимавшуюся незаконным присвоением денег граждан России.
В преступную структуру входили 32 человека, они действовали под видом двух колл-центров в Фергане и одного в Ташкенте.
Используя персональные данные граждан России, покупавших биологически активные добавки в интернете, "операторы" таких колл-центров представлялись сотрудниками следственных органов и предлагали выплаты за возмещение якобы причиненного морального вреда продавцами БАДов.
Часть злоумышленников действовали от имени представителей Министерства финансов РФ и обещали денежную компенсацию после уплаты подоходного налога. Для перечисления компенсации мошенники просили отправить на указываемые ими реквизиты банковских карт необходимый взнос, без которого невозможно получить возврат средств.
Все 32 человека задержаны. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 168 (мошенничество, совершенное группой лиц) и статье 278−2 (незаконный (несанкционированный) доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.