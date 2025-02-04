Победить в войне мало: придется навсегда отвадить Запад от нацизма

02:45 05.02.2025

Катя Добрина. 04.02.2025



Украина была и остается площадкой для тестирования нацизма XXI века с последующим распространением по Европе.



Такое мнение на пресс-конференции к 80-летию Ялтинской конференции высказал член научного совета Российского военно-исторического общества, профессор Алексей Плотников, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Победить фашизм, нацизм, либерализм и любой "изм" военным путем невозможно. Возможно победить государство, в котором этот "изм" в данный момент преобладает – и провести денацификацию. Но это не значит, что можно победить. Кстати, еще перед началом Великой Отечественной, когда уже шла Вторая мировая, Молотов с трибуны Верховного Совета сказал это открытым текстом: фашизм победить танками и пушками не получится. По этому поводу на него потом в 80-90-е вылили ушат грязи. Но это факт.



Был бы Советский союз – не было бы того, что сейчас происходит. Но Советский союз позволил себя уничтожить. Нужно понимать, что фашизм и нацизм – это как вирус. Он все равно где-то при благоприятных условиях будет развиваться. Поэтому проблема не в том, чтобы сделать мир стерильным, а создать мир, в котором невозможно распространение этой бациллы, которая поражает организмы целых государств", – отметил он.



По словам эксперта, сейчас это происходит на Украине, в Прибалтике, распространяется по Европе. Идея нацистского мирового порядка, крайне выгодного крупному финансовому капиталу, никуда не делась. И сейчас ее снова пытаются реанимировать.



"Мы должны понимать и об этом открыто говорить: та борьба, которая сейчас идет в СВО, действительно идет не только локально, и не только геополитически. Когда Байден, будучи президентом, говорил, что главное для них – нанести стратегическое поражение России, это как бы геополитически. Но если бы это получилось, то нацизм сейчас шагал бы победным маршем по всей Европе", – заключил Плотников.