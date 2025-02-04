"Талибан"* отвергает угрозу Трампа вернуть базу Баграм, называя это "мечтой"

02:54 05.02.2025

Представитель Талибана заявил: "Несмотря на нынешнюю напряженную обстановку, у нас есть дипломатические отношения с 40 странами".



4 февраля 2025



Забиулла Муджахид, представитель Исламского Эмирата Афганистан, отверг заявления президента США Дональда Трампа о восстановлении контроля над базой Баграм и американским оружием, оставленным во время вывода войск в 2021 году, и назвал это "мечтой".



Муджахид также отверг утверждения Трампа о том, что Баграм находится под управлением Китая, и заявил в понедельник вечером: "Эта база находится в руках сил Исламского Эмирата".



Он сказал: "Афганистан независим, и мы не отдадим нашу территорию в руки какой-либо страны. Баграм находится в руках наших собственных сил, а не Китая".



Недавно Трамп заявил, что база Баграм находится под контролем Китая.



"Взятие Баграма - это мечта; Америка также должна избавиться от этой идеи, как и беглецы предыдущего режима", - сказал он.



По вопросу возврата оружия, оставленного США, Муджахид сказал: "Это оружие было взято в качестве трофеев, и мы используем его для защиты независимости и исламской системы".



Он предупредил Соединенные Штаты и сказал: "Мы не (бывшая) администрация Ашрафа Гани, которая будет делать все, что вы прикажете".



Муджахид утверждал, что западное вмешательство в дела Афганистана усиливается с каждым днем, и сказал: "Они не могут до нас добраться, но распространяют пропаганду. Им нелегко забыть свое поражение".



Далее он сказал, что заявления Трампа были связаны с выборами и что "Трамп теперь вернулся к власти и постепенно понимает суть".



Отвечая на вопрос об Исламском Эмирате Афганистан, который до сих пор не признан официальным правительством спустя три с половиной года, Муджахид сказал: "Мы не виноваты в нынешнем тупике".



Он пояснил, что международные отношения являются двусторонним вопросом и что односторонние усилия по улучшению отношений без согласия другой стороны не принесут результатов.



Он заявил, что страны не могут самостоятельно устанавливать отношения без руководства США. Он утверждал, что Совет Безопасности и Организация Объединенных Наций находятся под влиянием США.



Однако представитель Талибана заявил: "Несмотря на нынешнюю напряженную обстановку, у нас есть дипломатические отношения с 40 странами".



Муджахид также отреагировал на сообщения о том, что бывшие лидеры правительства республики в Турции встречались с представителями разведывательного управления Пакистана (ISI).



Забиулла Муджахид заявил, что, по данным разведки, некоторые бывшие лидеры Турции встречались с представителями ISI.



Он сказал, что "эти деятели, которые на протяжении 20 лет обвиняли Талибан в зависимости от Пенджаба, теперь связывают себя с ISI".



Он продолжил, что эти люди не смогли ничего добиться при поддержке западной разведки; теперь они думают, что смогут вернуться при поддержке ISI. Он повторил, что "это мечта и фантазия".



В ответ на сообщения о растущей обеспокоенности он подчеркнул: "В Афганистане беспрецедентная безопасность. Силы безопасности подавляют, арестовывают, а в некоторых случаях убивают малейшее оппозиционное движение". Ссылаясь на сообщения о напряженной обстановке в стране, особенно в столице, он призвал силы Исламского Эмирата не "сбиваться с толку" и не становиться "жертвами" пропаганды СМИ.



*Террористическая организация, запрещена на территории РФ