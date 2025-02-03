МВД Казахстана: Полиция ликвидировала три нарколаборатории за сутки

03:07 05.02.2025

Министерство внутренних дел продолжает работу по принципу "Закон и Порядок".



Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности МВД за сутки выявили три нарколаборатории в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях, передает Polisia.kz.



- Все они ликвидированы, а подозреваемые задержаны. Это двое мужчин и одна женщина. Установлено, что они шесть месяцев занимались культивацией. Каждый из них изготовил по 50 кг наркотиков. В отношении них проводится досудебное расследование. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Работа в данном направлении продолжается, - сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.



