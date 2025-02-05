Виктор Медведчук: Почему России важно вернуть исторические русские земли

03:11 05.02.2025 Виктор Медведчук: Почему России важно вернуть исторические русские земли



Председатель Совета Движения "Другая Украина" написал статью для "Комсомольской правды"



Виктор МЕДВЕДЧУК, председатель Совета Движения "Другая Украина"

5 февраля 2025



Разворот политики США, который начинает производить недавно избранный президент Дональд Трамп, обусловлен не столько его личными лидерскими амбициями, сколько объективными политическими и экономическими процессами. На наших глазах рушится архитектура глобального мира, и команда Трампа пытается перетянуть Штатам кусок побольше. Отсюда претензии на Гренландию, Канаду, Панамский канал, резкие разговоры с лидерами других государств.



Именно украинский конфликт послужил сигналом, что Вашингтону срочно нужно перестраивать всю свою внешнюю и внутреннюю политику. В глобальном мире США было государством управляющим, а другие страны обязаны были им подчиняться, но Россия отказалась это делать. Именно это и было основной причиной военных действий, которые продолжаются до сих пор.



ГЛОБАЛИСТЫ ПРОИГРАЛИ НА УКРАИНЕ



Задача Вашингтона в 2022 году была в том, чтобы показательно наказать Россию за неподчинение, на что не жалели никаких ресурсов, кроме человеческих. Поставщиком пушечного мяса для войны стал режим Зеленского, что обусловило ему триумфы и овации в странах коллективного Запада. Однако все пошло не так, как планировалось западными стратегами.



Стратегия коллективного Запада была в том, чтобы воевать с Россией Украиной, а самим спрятаться за нее. Расчет был вовсе не на то, что Украина победит Россию на поле боя, а на то, чтобы поглубже затянуть Россию в войну. Втянутая в войну Россия должна была, по мнению западных стратегов, разрушиться изнутри, что привело бы к смене власти. Но весь этот план развалился из-за недооценки России и переоценки сил и средств коллективного Запада.



Западные стратеги полагали, что экономические санкции фактически уничтожат российскую экономику, но не взяли во внимание мощную экономку стран глобального Юга. Когда Россию исключили из "западного клуба", глобальный Юг получил огромные конкурентные преимущества, и экономические проблемы настигли не Россию, а большинство стран коллективного Запада, в первую очередь Европы. В этой ситуации США логично покинуть "тонущий корабль", поскольку ресурсов для поддержки европейских союзников у них просто нет.



КАКАЯ СТРАТЕГИЯ У НОВОГО РУКОВОДСТВА США



Байден и его команда надеялись уничтожить Россию чужими руками, оставив себе только финансирование и вооружение, такая стратегия не нова для истории, и говорит о разложении страны, которая надеется такой стратегией победить. Классический пример – Римская империя. В период своего упадка ее граждане не желали воевать, служить в армии и вели потребительский образ жизни. В армию набирали варваров, которые, в конечном итоге, объединились с соплеменниками и пошли на беззащитный Рим.



Украинцы сегодня – это те же, но современные варвары, которых не жалко, и которыми империя надеется победить своих врагов. Но в США поняли, что им нужны свои солдаты, а не наемники-унтерменши. Поэтому новый министр обороны США Пит Хегсет говорит, что намерен возродить "воинский дух", повысить стандарты службы и укрепить единство армии. "Мы – американские воины, и наша задача – защищать страну", – подчеркнул Хегсет. И сразу встал вопрос о том, что ЛГБТ-сообщества*, а также незаконные мигранты, не являются надежной основой для армии.



Все это приводит к пониманию границ, которые нужно защищать. В Вашингтоне пришли к выводу, что границы стран НАТО вовсе не границы США, а потому посылать своих солдат для решения задач Европы нерационально. Но при этом границы США можно и нужно расширить, отсюда притязания на Канаду, Гренландию и Панамский канал. Все эти территории входят в зону важнейших интересов геостратегии Вашингтона.



При этом Канада ментально к США близка, а Гренландия, где гренландский язык является единственным официальным языком, ментально равноудалена от Дании и Штатов. То есть, политические предпосылки для присоединения к США Канады и Гренландии есть. Трамп считает, что жители этих территорий только выиграют.



"Я не хочу тратить сотни миллионов долларов на поддержку страны, если только эта страна не является штатом. А если это штат, то жители Канады будут платить гораздо меньший налог. Их налоги будут сокращены вдвое", - заявляет Трамп.



Политика нового президента ясна – усилить своих, а не удовлетворять интересы чужих. И тут для режима Зеленского плохие новости, он для США не свой, что легко было предположить с самого начала.



"Украина Зеленского обязательно получит свой выстрел в спину от "союзников", поскольку основных целей этого конфликта Вашингтон уже достиг, клин между Россией и Европой в интересах США вбит. Зеленский по глупости решил, что его будут содержать и устраивать овации бесконечно. Нет, полицай, прислужник, сделавший грязное дело, хозяина перестает интересовать, особенно, когда дело начинает принимать серьезный оборот", – писал я в 2023 году



Прогноз полностью оправдался, дела приняли серьезный оборот, и Зеленский уже никому не нужен. США собирают "свои" (по крайней мере, так думает Трамп и его команда) земли, и Украина в них не входит.



Байден и его команда надеялись уничтожить Россию чужими руками



ЕВРОПА НАЧАЛА РАЗВОД



Если уже США начинает собирать земли, которые никогда не были Штатами, то у России задача естественнее и закономернее – вернуть то, что ей принадлежало. Распад Советского Союза никогда не рассматривался современной российской политической элитой, как потеря территорий, иначе реакция была бы совершенно другой. По ее мнению, СССР разобрали, чтобы после собрать в едином большом проекте Европы от Лиссабона до Владивостока.



Когда в 1991 году распался СССР, в 1992 создался ЕС, который стал ориентиром общеевропейской интеграции, куда начали входить постсоветские страны, что виделось не аннексией, а началом большого объединения.



"Российская Федерация признала новые геополитические реалии. И не просто признала, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна. В трудные 90-е годы и в новом тысячелетии мы оказывали Украине весомую поддержку. В Киеве используют свою "политическую арифметику", но в 1991 – 2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 миллиардов долларов", – написал в статье "Об историческом единстве русских и украинцев" президент России Владимир Путин.



То есть, Россия не только не препятствовала Украине на пути в Европу, но и поддерживала ее на этом пути всеми силами. Другой вопрос, что европейские политики, в первую очередь, руководство ЕС вместо того, чтобы строить общее европейское экономическое и политическое пространство отправили на Украину столько оружия и денег на убийство россиян, что говорить о какой-то интеграции сегодня просто смешно. А вот не смешно то, что это оружие может в Европу вернуться именно из-за безответственности таких политиков, как Макрон, Боррель, Урсула фон дер Ляйен и Шольц, всех не перечислишь.



В любом случае, политический развод между Европой и Россией идет полным ходом, и России надо, как уходящему "супругу", забрать свое.



"В СССР границы между республиками, конечно же, не воспринимались как государственные, носили условный характер в рамках единой страны, которая, при всех атрибутах федерации, по существу была в высшей степени централизованной – за счет, повторю, руководящей роли КПСС. Но в 1991 году все эти территории, а главное – люди, которые там жили, в одночасье оказались за границей. И были уже действительно оторваны от исторической Родины", – пишет Владимир Путин в вышеуказанной статье.



ПОПЫТКИ ВЫВЕСТИ УКРАИНСКУЮ "СУПЕРНАЦИЮ"



А далее получается такая картина, что независимая Украина пытается вывести какую-то особую нацию европейцев на основе украинского этноса, и для этого объявляется борьба с русским языком, российской историей и общей для русских и украинцев православной верой. Только все это приводит не в Европу, а в построение анти-России, страны-концлагеря, которая существует только для уничтожения своего соседа, но не имеет ресурсов это осуществить. Украине не надо никуда двигаться, она и так в Европе. Даже если все украинские регионы войдут в состав России, то это никак не сделает их Азией. Россия – это европейская держава, нравится это кому-нибудь или нет. Европа сама оттолкнула Россию от интеграции, серьезно себе навредив.



И что делать не только этническим русским, но и этническим украинцам, если над ними ставят нацистский эксперимент по превращению их в "супернацию"? В реальности из них создали современных варваров, которыми "цивилизованная империя" воюет с Россией. И для того, чтобы не стать пушечным мясом украинским гражданам надо вспомнить кто они, по рождению и вере, по культуре и истории, по языку и традициям.



Процесс собирания исторических земель Россией не только закономерен, но и в очередной раз спасает украинский народ, который всегда исторически был частью русского народа. Если сегодня из украинца вылить русскую кровь, то он не станет европейцем, а просто умрет от потери крови. Я неоднократно говорил, что территории, на которых находится современная Украина, являются исторически русскими, никакого украинского государства там не было.



Эта карта в полной мере свидетельствует, что практически вся территория Украины, образца обретения независимости в 1991 году, составляла исторически русские земли, на протяжении веков. Исключение составляли отдельные западные области, которые не имеют ничего общего с основными территориями и населением, проживающим на них. Они были присоединены к территории СССР в 1939 и 1945 году. Именно между этими территориями происходил конфликт - с одной стороны исторически русские земли, с другой стороны, территории, которые входили в состав других, зачастую враждебных по отношению к России, государств. Этот конфликт во всем ощутим с времени их присоединения (1939-1945), и особенно с 1991 года. Современная Украина, как государство, не только не смогла этот конфликт преодолеть, но она его усугубила до такой степени, что это привело к краху государственности. Украинский суверенитет не пошел на пользу украинскому народу, поскольку элита, которая пришла на волне образования этого суверенитета, оказалось неспособной народ сплотить, а играла на противоречиях между регионами (запад-восток).



ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫГОНЯЕТ, А ПУТИН ПРИГЛАШАЕТ



В 2021 году в статье "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?" я бил тревогу о том, что украинскому государству грозит фиаско: "Украинская государственность в опасности, и главная опасность исходит от ограниченности, непрофессионализма и жадности тех, кто страной управляет".



Тогда я писал, что Зеленский, вслед за Порошенко и Ющенко, продолжает строить не страну, а единоязычное племя, у которого легко забрать землю и загнать в резервацию.



"Путин говорит об одном народе, объединяя русский и украинский народ, а Зеленский предлагает русским и русскоязычным либо ассимилироваться, либо эмигрировать в Россию. При том, что Путин и Зеленский говорят совершенно о разном, они запускают единый процесс - Зеленский выгоняет, а Путин приглашает украинских граждан. Получается, что Зеленский работает в связке с Путиным: один отдает граждан Украины, другой принимает. И при внешнем несогласии Зеленский говорит Путину твердое "да" в вопросе развала Украины. Ведь если миллионам гражданам надо ехать в Россию, то становится закономерным вопрос: а если "неправильные" граждане, надумают это сделать с территориями? Зеленский активно рубит сук украинской государственности, на котором сам сидит", – предупреждал я тогда украинских государственников.



Зеленский, вслед за Порошенко и Ющенко, продолжает строить не страну, а единоязычное племя



Получается, что Владимир Путин выиграл у Зеленского Украину уже тогда, еще до начала конфликта, а политический клоун со своей сворой без посторонней помощи активно уничтожал украинскую государственность. Сегодня он играет роль безгрешного вождя нации, которая, по его мнению, видит весь смысл своего существования в войне с Россией. И это говорит о том, что он не знает, ни украинского народа, ни его истории, а также напрочь позабыл, что он сам этому народу обещал. Но проблема не столько в Зеленском, сколько в общей культуре и компетентности украинской политической элиты, которая не совместима с управлением современным государством.



До Зеленского расколом страны занимался Ющенко, а затем, после государственного переворота 2014 года, Порошенко, и ведь они совершенно не понимали, что уничтожают всякую возможность существования единого государства на этой территории. Украина исторически сложилась из множества частей, которые ранее входили в состав других государств, а потому сжатие от многонационального государства до одного этноса - это деградация. Тем более для страны, находящейся в центре Европы, где говорят на разных языках, ходят в разные церкви, чтят разных героев, выстраивать идентичность, которая близка лишь части населения, является стратегической ошибкой, ведущей к разрушению страны, и украинская управленческая элита ответа на этот вопрос не нашла, и уже допилила сук, на котором сидит.



Эпоха парада суверенитетов закончилась во всем мире. Если сегодня под вопросом суверенитет Канады, если в прошлом нейтральные Швеция и Финляндия стали членами НАТО, потеряв свой нейтралитет и выгоды, с этим связанные, если у члена НАТО Дании член НАТО США требует отдать Гренландию, которая ей принадлежит с 1814 года, то обескровленному нищему, разрушенному и уничтоженному Зеленским государству Украина, управляемому некомпетентными преступными коррупционерами, не выжить даже теоретически.



СОСЕДИ УВЕРЕНЫ В РАСПАДЕ "ВЫМЫШЛЕННОГО ГОСУДАРСТВА"



Реагируя на процессы в мировой политике, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предложил экспертам и историков из других стран обсудить вопрос о правах на украинские земли.



"Знаете, это такой серьезный вопрос, который имеет очень глубокую предысторию, - сказал он, - Я как раз с коллегами-историками в Российском историческом обществе предложил обсудить вот эту тему, но с исторической точки зрения. И мы обязательно это сделаем. И попробуем пригласить историков из других стран, из Польши, из Венгрии, из Словакии".



Подобный разговор по истории действительно необычайно важен, ведь Украина Зеленского уничтожала историю, заменяла ее на болезненные фантазии, не имевшие под собой никакой почвы.



Если историю заменить сумасбродными мифами, то соседние страны начнут напоминать о реальных исторических фактах. Так лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов заявил, что Южная Бессарабия, юг Одесской области более 450 лет входила в состав Болгарии. "Болгары являются коренным населением этого региона (с VI века) и по сей день составляют большинство населения. Для сравнения, Украина владеет Южной Бессарабией всего 34 года", – заметил он.



Политик не сомневается, что Украина скоро распадется, после чего Болгария предъявит свои претензии на Бессарабию.



Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску также уверен в скором распаде Украины, которую разделят соседи, о чем заявил в интервью CristoiuTv.



"На сто процентов, так и будет. Ну, у них нет другого пути! Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика", – заявил Джорджеску.



И как с этим спорить, если, отказавшись от всего советского наследия, Украина Зеленского потеряла свою государственность, суверенитет и независимость?



Европа, куда якобы идет Украина Зеленского, видит в украинцах чернорабочих и пушечное мясо



РОДИНА, ЗА КОТОРУЮ НЕ СТЫДНО



Исторический анализ важен, поскольку показывает логику развития стран, народов и территорий. Если эту логику развития нарушают, то со страной происходит множество бед. Мир украинцам могут принести только российские Вооруженные силы, а для того, чтобы защитить и получить гарантии национальной безопасности, России надо выполнить поставленные цели – искоренить нацистский режим и нацистскую идеологию в стране, демилитаризировать территорию, что без взятия под контроль исторических русских земель невозможно. В этом случае историческая справедливость развития и создание будущего украинского народа и исторически русских земель будет восстановлена.



Мир украинцам сейчас может принести только Российская армия. Они это прекрасно видят по доброму отношению к ним бойцов с георгиевской лентой. Фото: РИА Новости



Европа, куда якобы идет Украина Зеленского, видит в украинцах чернорабочих и пушечное мясо, а в России украинский народ традиционно обретает свою Родину, за которую не стыдно ни перед Европой, ни перед Америкой. При этом бывшие украинцы становятся россиянами и уравниваются с ними во всех правах. В России им предлагают строить сильное, современное, богатое и безопасное государство, что дает им возможности развития на много поколений вперед. Тем более, что скоро мы увидим, как политический и экономический рост США и России ничего не оставит от лидерства Европы, в которую так стремится Украина.



Европа не в первый раз теряет свое лидерство из-за ограниченности и алчности ее элиты, и нынешний этап не исключение. В странах Запада уже начался раскол и сильные страны подомнут под себя слабые. Зачем украинскому народу участвовать в этих играх? Разумнее строить сильное, богатое и развитое государство, которое называется Россия, и которое уважают или вынуждены уважать все сильные государства мира.



* Движение признано экстремистским и запрещено в России. Источник - КП

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