Мэрия Туркменабата просит население проводить поминки в мечетях и специальных помещениях

03:14 05.02.2025

Мэрия Туркменабата через старейшин и священнослужителей просит население проводить поминки в мечетях или в специально устроенных для этого помещениях.



Почти во всех крупных населенных пунктах имеются востребованные среди населения Центры торжеств (Toý mekany), где проводятся свадьбы, дни рождения и другие праздники. А провожать в последний путь или поминать усопших люди предпочитают у себя во дворах.



Горожане, проживающие в многоквартирных домах, устанавливают палатки для гостей во дворах. По мнению хякимлика, это создает неудобства для соседей, противоречит правилам противопожарной безопасности и нарушает санитарные нормы.



Руководители города считают, что проводы в последний путь можно провести во дворах. Еженедельные поминания умершего (Jumalyk), на которые приходят самые близкие, можно провести в квартирах. А поминки (sadaka) на 3, 7, 40 дней и на годовщину рекомендуется проводить в мечетях или специальных помещениях. Это не касается жителей частных домов.



Об этом рассказал корреспонденту "Хроники Туркменистана" один из старейшин, который в середине января участвовал на собрании в городском хякимлике, посвященному этой проблеме.



"Ни к религии, ни к национальным традициям это не имеет отношения. Мне кажется, владельцы помещений, предназначенных для траурных и поминальных обрядов, заинтересованы в притоке клиентов. В городе есть 3–4 здания, построенных для этих целей, но они редко используются и практически не приносят дохода. Видимо, решили подключить к делу чиновников",- считает аксакал.