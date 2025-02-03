В Казахстане планируют разработать программу по развитию беспилотного транспорта

04:39 05.02.2025

Разработать программу по поддержке электромобилей и внедрению беспилотных технологий предложил глава Минцифры Жаслан Мадиев, передает корреспондент агентства Kazinform.



По его словам, для беспилотного транспорта предусмотрен запуск регуляторной песочницы, в рамках которой будут приняты НПА.



Для тестирования беспилотных технологий планируется привлечь международных партнеров, таких как Waymo (Google), Tesla, Baidu, Mobileye, Yandex и Huawei. В рамках проекта выбраны тестовые площадки для пилотных запусков и разработаны нормативные правовые акты.



- Это позволит нам привлечь иностранные инвестиции в исследования, инфраструктуру и производство компонентов для автономных автомобилей. К примеру, в ОАЭ регуляторная песочница позволила компаниям WeRide и Cruise тестировать беспилотные такси в Дубае, что ускорило локальную цифровизацию транспорта, - сказал министр на заседании Правительства.



Также, по словам министра, планируется развивать популярность электромобилей. Программа включает развитие инфраструктуры для электромобилей и предлагает стимулы для их приобретения, например, скидки на парковку и доступ к полосам для общественного транспорта.



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