|Узбекистан и Малайзии договорились о запуске периода инновационного развития узбекско-малазийского партнерства
12:51 05.02.2025
Президент Узбекистана и Премьер-министр Малайзии договорились о запуске периода инновационного развития узбекско-малазийского партнерства
05.02.2025
5 февраля в Правительственном комплексе "Пердана Путра" Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев и Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры в узком составе и с участием официальных делегаций.
В начале беседы глава нашего государства выразил искреннюю признательность Премьер-министру Малайзии за оказываемый радушный прием и тепло поздравил с высокими достижениями успешно реализуемой государственной стратегии "Мадани".
Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-малазийских отношений дружбы и партнерства.
Отмечено, что исторический визит Премьер-министра Малайзии в Узбекистан в мае прошлого года придал серьезный импульс развитию многоплановых отношений между двумя странами.
Активизировались политический диалог и межпарламентские контакты. Растут объемы взаимного товарооборота, количество совместных предприятий и частота авиарейсов.
В прошлом году плодотворно состоялось первое заседание Межправительственной комиссии, создан Деловой совет, организован ряд крупных бизнес-форумов.
В преддверии визита проведены встреча аналитических центров, презентации туристического потенциала и культурного наследия Узбекистана, форум ректоров ведущих вузов.
В целях эффективной координации развития сотрудничества и реализации договоренностей на высшем уровне принято решение о создании платформы Стратегического диалога министров иностранных дел.
Отмечена важность продолжения взаимной поддержки в рамках Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества и других международных структур.
Особое внимание уделено вопросам практического взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
В целях наращивания товарооборота достигнута договоренность о разработке Соглашения о преференциальной торговле, проведении взаимных промышленных выставок, принятии Программы промышленной кооперации.
Правительство Малайзии активно поддерживает вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию.
Лидеры договорились объявить 2025-2026 годы периодом инновационного развития узбекско-малайзийского партнерства.
Определены приоритетные направления новой модели экономического сотрудничества: нефтехимия и химия, электроника и индустрия полупроводников, инновационная промышленность, "умное" сельское хозяйство, "зеленая" энергетика, паломнический туризм и другие.
В целях поддержки проектов кооперации создается специальная экономическая зона в Ташкентской области под управлением ведущей малазийской компании.
Лидеры государств выступили за дальнейший активный культурно-гуманитарный обмен. В этом году будут проведены взаимные Недели культуры в Узбекистане и Малайзии.
Лидеры также обменялись мнениями по актуальным вопросам регионального взаимодействия. Отметили важность объединения усилий в борьбе с терроризмом, радикализмом и исламофобией.
По итогам переговоров принято решение о подготовке "дорожной карты" для своевременной и качественной реализации договоренностей.
В завершение Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пригласил Премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима посетить Узбекистан с официальным визитом.