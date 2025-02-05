Узбекистан и Малайзии договорились о запуске периода инновационного развития узбекско-малазийского партнерства

12:51 05.02.2025

Президент Узбекистана и Премьер-министр Малайзии договорились о запуске периода инновационного развития узбекско-малазийского партнерства



05.02.2025



5 февраля в Правительственном комплексе "Пердана Путра" Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев и Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры в узком составе и с участием официальных делегаций.



В начале беседы глава нашего государства выразил искреннюю признательность Премьер-министру Малайзии за оказываемый радушный прием и тепло поздравил с высокими достижениями успешно реализуемой государственной стратегии "Мадани".



