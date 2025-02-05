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Узбекистан и Малайзии договорились о запуске периода инновационного развития узбекско-малазийского партнерства
12:51 05.02.2025

Президент Узбекистана и Премьер-министр Малайзии договорились о запуске периода инновационного развития узбекско-малазийского партнерства

05.02.2025

5 февраля в Правительственном комплексе "Пердана Путра" Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев и Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры в узком составе и с участием официальных делегаций.

В начале беседы глава нашего государства выразил искреннюю признательность Премьер-министру Малайзии за оказываемый радушный прием и тепло поздравил с высокими достижениями успешно реализуемой государственной стратегии "Мадани".



Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-малазийских отношений дружбы и партнерства.

Отмечено, что исторический визит Премьер-министра Малайзии в Узбекистан в мае прошлого года придал серьезный импульс развитию многоплановых отношений между двумя странами.

Активизировались политический диалог и межпарламентские контакты. Растут объемы взаимного товарооборота, количество совместных предприятий и частота авиарейсов.

В прошлом году плодотворно состоялось первое заседание Межправительственной комиссии, создан Деловой совет, организован ряд крупных бизнес-форумов.

В преддверии визита проведены встреча аналитических центров, презентации туристического потенциала и культурного наследия Узбекистана, форум ректоров ведущих вузов.

В целях эффективной координации развития сотрудничества и реализации договоренностей на высшем уровне принято решение о создании платформы Стратегического диалога министров иностранных дел.

Отмечена важность продолжения взаимной поддержки в рамках Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества и других международных структур.

Особое внимание уделено вопросам практического взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

В целях наращивания товарооборота достигнута договоренность о разработке Соглашения о преференциальной торговле, проведении взаимных промышленных выставок, принятии Программы промышленной кооперации.

Правительство Малайзии активно поддерживает вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию.

Лидеры договорились объявить 2025-2026 годы периодом инновационного развития узбекско-малайзийского партнерства.

Определены приоритетные направления новой модели экономического сотрудничества: нефтехимия и химия, электроника и индустрия полупроводников, инновационная промышленность, "умное" сельское хозяйство, "зеленая" энергетика, паломнический туризм и другие.

В целях поддержки проектов кооперации создается специальная экономическая зона в Ташкентской области под управлением ведущей малазийской компании.

Лидеры государств выступили за дальнейший активный культурно-гуманитарный обмен. В этом году будут проведены взаимные Недели культуры в Узбекистане и Малайзии.

Лидеры также обменялись мнениями по актуальным вопросам регионального взаимодействия. Отметили важность объединения усилий в борьбе с терроризмом, радикализмом и исламофобией.

По итогам переговоров принято решение о подготовке "дорожной карты" для своевременной и качественной реализации договоренностей.

В завершение Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пригласил Премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима посетить Узбекистан с официальным визитом.

Источник - President.uz
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