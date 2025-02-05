Кыргызстан и Китай приняли Совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства

12:59 05.02.2025

По итогам переговоров Президента Садыра Жапарова и Председателем КНР Си Цзиньпином принято совместное заявление и подписан ряд документов



05.02.2025



Сегодня, 5 февраля, в рамках государственного визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Китайскую Народную Республику состоялись переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, по итогам которых принято Совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.



