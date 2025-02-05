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Из "Реестра национальных имен" исключены животные (кроме льва) и "птицы с плохими характеристиками". Рекомендации Комитета по языку Таджикистана
13:48 05.02.2025

В Таджикистане продолжается работа по выбору таджикских имен и наименований

5 февраля 2025

Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан в 2024 году отклонил 330 заявок за несоответствие требованиям "Реестра таджикских национальных имен" и отсутствие исторических основ таджикского национального наименования. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Комитета Сахидод Рахматуллозода.

Он сообщил, что при Комитете по языку и терминологии создана рабочая группа, проводится разъяснительная работа среди населения в городах и районах страны.

"Граждане страны уже хорошо осведомлены об этом списке. Он содержит лучшие таджикские имена и состоит из двух частей. Первый раздел содержит имена девочек, а второй раздел - имена мальчиков. В целях правильного написания национальных имен в документации указано написание имен девочек и мальчиков на трех языках - таджикском, русском и английском", - сообщил председатель Комитета.

При отборе национальных имен по различным критериям в список не включаются имена, образованные от слов, обозначающих цвета, животных (кроме льва, который в нашей традиционной номенклатуре олицетворяет мужество и храбрость), птиц с плохими характеристиками, некоторых фруктов и овощей, предметов и материалов домашнего обихода и т. п.

Имена, образованные от имени пророка, сокращавшиеся на протяжении истории и употреблявшиеся в форме ма, мат, мама, мад, мамад, магомед, включены в список в правильной и полной форме: Мадкарим - Мухаммадкарим, Нормат - Нормухаммад, Маниез - Мухаммадниез, Шомат - Шохмухаммад, Махмаджон - Мухаммадджон и т. д.

В ходе пресс-конференции было сообщено, что в 2024 году Комиссией по наименованию национальных топонимов при Комитете по языку и терминологии составлены заключения по 911 обращениям граждан.

Из этого числа по 581 обращению граждан, в том числе по 64 обращениям представителей национальных меньшинств, были даны рекомендации и заключения для выбора имени для своих детей.

В то же время Комитет по языку и терминологии представил заключения по 3 материалам судебно-лингвистических экспертиз и 2 материалам лингвистических экспертиз в 2024 году.

Комитет по языку и терминологии в 2024 году представил заключения по 20 наименованиям учреждений, организаций и обществ, что на 31 единицу, или 60,7 процента меньше, чем за аналогичный период 2023 года (в 2023 году - 51 учреждение, организация и общество с ограниченной ответственностью).

Комитет по языку и терминологии также представил отчет по 35 наименованиям населенных пунктов в 2024 году, что на 21, или 37,5 процента меньше, чем за аналогичный период 2023 года (в 2023 году - 56 населенных пунктов).

Источник - Avesta.tj
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738752480


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