Турецкая "байрактар-дипломатия" в Средней Азии. Только у Таджикистана нет дронов турецкого производства

13:55 05.02.2025

4 февраля 2025 г.



На прошлой неделе компания Turkish Aerospace Industries (TAI) заключила с Узбекистаном контракт на поставку беспилотников ANKA SİHA. Поставки должны начаться в ближайшее время, но их количество неизвестно.



ANKA-S – одномоторный беспилотник, разработанный компанией Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) для турецких вооруженных сил. Время нахождения в воздухе – до 30 часов. Грузоподъемность – 350 кг.



Есть более продвинутая двухмоторная версия – AKSUNGUR, ее грузоподъемность – 750 кг, в воздухе может находиться до 50 часов. Обе модели оснащены турбодизельными авиационными двигателями.



Сейчас в Средней Азии только у Таджикистана нет дронов турецкого производства. И-то важно добавить, что в прошлом году Таджикистан и Турция договорились о партнерстве по линии производства БЛА.



Туркмены закупили партию "Байрактаров". У киргизов, помимо этого, есть даже "Акынджи", которые периодически летают с аэродрома Иссык-Куль. У Казахстана налажено производство дронов "Анка-S" и вскоре появится завод "Байрактаров".



Более того, в декабре прошлого года турки на безвозмездной основе передали казахстанским партнерам партию БЛА "Байрактар-Мини" и "Балкан", а также барражирующие снаряды Mosquito-X.



Посредством ВТС в беспилотной сфере турки закрепляют за собой влияние в этой нише, которая пустовала в Средней Азии долгие годы. Хотя казалось бы, практически все страны входят в ОДКБ (кроме узбеков), и нашей стороне было, что предложить партнерам.



В итоге получаем такую картину, что Турция становится ключевым партнером не только в экономической и культурной областях благодаря ОТГ, но и в военной, что можно подтвердить продажами дронов и нарастанием военных контактов, в том числе и в формате учений.



