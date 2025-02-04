|Самаркандская лепешка зарегистрирована в качестве географического указания
14:01 05.02.2025
Самаркандская лепешка зарегистрирована как объект географического указания. Свидетельство о регистрации получил от главы Минюста Узбекистана и. о. хокима Самаркандской области Адиз Бобоев.
Самаркандская лепешка внесена в государственный реестр географических указаний, сообщает Министерство юстиции Узбекистана.
Свидетельство о регистрации 4 февраля было вручено министром юстиции Акбаром Тошкуловым исполняющему обязанности хокима Самаркандской области Адизу Бобоеву.
Согласно закону "О географических указаниях", таковым признается обозначение, которое идентифицирует товар как происходящий с территории определенного географического объекта, где качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени зависят от его географического происхождения.
Напомним, в августе 2023 года в качестве объекта географического указания был зарегистрирован гиждуванский шашлык (Бухарская область).
В январе 2024 года было зарегистрировано указание "гузарское тандырное мясо" (G'uzor tandir go’shti), а в феврале того же года - "чустский нож" (Chust pichog’i).
Уполномоченным государственным органом в области правовой охраны географических указаний является Министерство юстиции. Использование зарегистрированного географического указания лицами, не обладающими правом его использования, считается незаконным.