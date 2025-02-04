Самаркандская лепешка зарегистрирована в качестве географического указания

14:01 05.02.2025

Самаркандская лепешка зарегистрирована как объект географического указания. Свидетельство о регистрации получил от главы Минюста Узбекистана и. о. хокима Самаркандской области Адиз Бобоев.



Самаркандская лепешка внесена в государственный реестр географических указаний, сообщает Министерство юстиции Узбекистана.



Свидетельство о регистрации 4 февраля было вручено министром юстиции Акбаром Тошкуловым исполняющему обязанности хокима Самаркандской области Адизу Бобоеву.



