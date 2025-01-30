Yeni Safak: Турция остановила выдачу уйгуров в Китай, освободив тайцев в Газе

14:09 05.02.2025

30/01/2025



После освобождения тайских заключенных правительство Таиланда также прекратило выдачу турок-уйгуров в Китай.



Турецкая национальная разведывательная организация (MIT) по указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана добилась сегодня освобождения 5 тайских заложников в секторе Газа в результате дипломатической работы разведки с Хамас.



Благодаря инициативам турецкого Фонда гуманитарной помощи IHH были получены заверения в том, что экстрадиция 48 турок-уйгуров, содержащихся в репатриационном центре в Таиланде, в Китай прекращена.



"Как IHH, мы всегда подчеркивали, что 48 турок-уйгуров должны быть отправлены в третью страну, а не возвращены в Китай, посредством закулисной дипломатии, которую мы проводим в Таиланде уже долгое время в рамках нашей гуманитарной дипломатии.



В ходе этого процесса мы проводили постоянные встречи со многими представителями власти, включая предыдущего и действующего спикеров парламента, членов парламента, министерства обороны, совета национальной безопасности, министерства внутренних дел и министерства иностранных дел." - написал Абдуллах Алтай руководитель группы по ведению переговоров IHH на своей официальной странице в Х, бывший твиттер.



В результате власти Таиланда включили вопрос в процесс разрешения. Решение об экстрадиции в Китай было приостановлено, и сейчас продолжается процесс безопасной отправки 48 турок-уйгуров в третью страну.



29 января парламентский комитет Таиланда по праву, правосудию и правам человека рассмотрел положение 48 задержанных уйгуров в стране. На встрече присутствовали представители Совета национальной безопасности, Госдепартамента, Иммиграционной службы и правозащитных организаций.



Уйгурская община и международные организации заявляют, что в случае их экстрадиции в Китай им грозит серьезная опасность. Власти Таиланда подтвердили, что уйгуры не будут отправлены обратно в Китай за нарушения прав человека. Комитет рекомендовал переселить беженцев в третью страну. В качестве возможных вариантов в этом процессе были указаны Турция и Малайзия. Но дипломатические переговоры необходимо продолжить.



Содержание уйгуров под стражей в подвешенном состоянии в Таиланде на протяжении более десяти лет подвергалось критике. Согласно отчету, условия содержания под стражей были плохие, некоторые заключенные голодали, так же зафиксированы случаи смерти. Правительство Таиланда выделило 27 миллионов тайских бат на улучшение центров содержания под стражей.



Комитет призвал правительство ускорить процесс переселения или принять четкое решение о предоставлении законного статуса уйгурам в Таиланде.