Центральный банк Афганистана проводит успешные валютные интервенции для стабилизации курса афгани

14:22 05.02.2025

Да Афганистан Банк выставил на аукцион 25 миллионов долларов США

(Da Afghanistan Bank - Центральный банк Афганистана)



КАБУЛ, 4 февраля. /ИАБ/. Чтобы снизить стоимость доллара по отношению к афгани, Банк Афганистана продает (25) миллионов долларов США на аукционе в среду.



Направив сегодня информационное письмо агентству "Бахтар", этот банк предложил всем менялам (обменным пунктам) и коммерческим банкам принять участие в этих тендерах на одинаковых условиях и обязал победителей тендеров погасить свои счета до конца дня.



В пресс-релизе также упоминалось, что частичные транзакции не разрешены, и победитель аукциона должен внести всю причитающуюся сумму сразу наличными или по ссылке в банк в течение определенного периода.



Да Афганистан Банк продал 72 миллиона долларов за прошедшую неделю для снижения стоимости доллара по отношению к афгани.



Да Афганистан Банк объявил сегодня на рынке обменный курс 74,85 афгани за один американский доллар.