Президент Казахстана принял зам. премьера Туркменистана Рашида Мередова

14:38 05.02.2025

Глава государства принял заместителя Председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова



4 февраля 2025 года



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, прибывшего в Астану с официальным визитом.



Глава государства отметил поступательное развитие казахско-туркменских отношений по всем направлениям в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.



В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Туркменистан с началом Международного года мира и доверия, инициированного Ашхабадом, который совпал с 30-летней годовщиной позитивного нейтралитета страны.



