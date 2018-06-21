Белый дом обвинил USAID в финансировании производства наркотиков в Афганистане (со ссылкой на статью от 2018 года)

14:48 05.02.2025

Администрация президента США Дональда Трампа обвинила агентство США по международному развитию (USAID) в финансировании ирригационных систем в Афганистане, используемых для выращивания опийного мака и дальнейшего производства героина. Это следует из сообщения Белого дома.



"Сотни миллионов долларов на финансирование ирригационных каналов, сельскохозяйственного оборудования и даже удобрений, используемых для поддержки беспрецедентного выращивания мака и производства героина в Афганистане", – говорится в сообщении.



В заявлении Белого дома приводится статья издания Breitbart (от 21 июня 2018 г.), где со ссылкой на американских чиновников указано, что выращивание и производство опиума в основном приносит пользу "Талибану" (организация признана террористической и запрещена в РФ), обеспечивая им 60% его финансирования, оцениваемого почти в $200 млн.



В Белом доме заявили, что при президенте Трампе "расточительству, мошенничеству и злоупотреблениям приходит конец".



25 января USAID заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней.



Предприниматель и глава департамента правительственной эффективности (DOGE) США Илон Маск заявил, что Трамп поддерживают идею закрыть USAID. Маск же удалил аккаунт агентства из своей соцсети X. Сам республиканец заявлял, что в USAID находится "кучка радикальных шизиков", которых необходимо "выкинуть" до принятия окончательного решения, закрывать ли агентство.



Федералы: средства налогоплательщиков США идут на орошение и удобрение афганского опиума, финансируя Талибан

https://www.breitbart.com/national-security/2018/06/21/feds-u-s-taxpayer-funds-helping-irrigate-fertilize-afghan-opium-funding-taliban/

21 июня 2018 г.