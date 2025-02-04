Казахстан и Узбекистан реализуют 34 совместных проекта на 4,5 млрд долларов

14:52 05.02.2025

О планах Казахстана и Узбекистана по увеличению объемов товарооборота рассказал министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.



На заседании Мажилиса депутат Асхат Рахимжанов обратил внимание на снижение товарооборота между Казахстаном и Узбекистаном в последние годы.



- В 2022 году товарооборот составил 5 млрд долларов, в 2023 году - чуть более 4 млрд долларов, эта же тенденция наблюдается в 2024 году. Главами двух государств поставлена цель увеличить товарооборот до 10 млрд долларов, достаточно амбициозная задача, но вместе с тем и трудная. Я поддерживаю Соглашение (о создании Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" - прим. ред), но есть вопросы. Что повлияло на снижение товарооборота между странами и как вы рассчитываете выполнить задачи двух глав государств. Также, какие еще меры, кроме создания Центра, вы намерены предпринимать? - спросил депутат у главы Минторговли.



Шаккалиев подтвердил, что в 2023 и 2024 годах объем товарооборота между двумя странами составил 4,1- 4,4 млрд долларов.



- Для достижения масштабной, но вполне выполнимой цели по наращиванию товарооборота до 10 млрд долларов, уже сегодня на 7 млрд подготовлен план и подписан вице-премьерами двух стран. 34 проекта на 4,5 млрд долларов - это конкретные проекты, и 7 торговых контрактов порядка на 300 млн долларов. У нас еще есть дополнительный план конкретных действий по отраслям по доведению товарооборота до 10 млрд, - ответил министр.



Основной причиной снижения объема товарооборота он назвал волатильность цен.



- Если мы возьмем структуру товарооборота, то у нас большую долю занимают сырьевые товары. По пшенице, руде, концентратах в физических объемах снижения не было, оно (снижение - прим.ред) произошло в денежном (значении - прим.ред), вот такая дельта образовалась, - добавил Арман Шаккалиев.



Напомним, ранее депутаты Мажилиса одобрили законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия".