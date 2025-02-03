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Где России взять 11 миллионов человек? Кто и как будет спасать экономику страны
14:55 05.02.2025

3 февраля 2025

В ближайшие пять лет в стране возникнет необходимость заместить порядка 11 миллионов рабочих мест. Основная причина - на пенсию будет выходить большое число работников, что создаст вакуум на рынке труда. Такие грустные выводы сделал заместитель главы Минтруда Дмитрий Платыгин на заседании рабочей группы по вопросам среднего профессионального образования и подготовки кадров на прошлой неделе.

Наибольшее количество вакансий ожидается в обрабатывающей промышленности, где необходимо будет замещать около 1,6 миллиона рабочих мест. Важными секторами остаются образование и здравоохранение. В образовании численность занятых останется практически на прежнем уровне, однако в здравоохранении прогнозируется незначительный прирост. Тем не менее в этих сферах потребуется заменить почти 1,7 миллиона человек.

К 2030 году общая потребность российской экономики в кадрах составит 74,3 миллиона человек, что почти на 700 тысяч больше, чем по предыдущим оценкам.

Основным источником новых кадров для замещения должны быть выпускники образовательных учреждений, подчеркнули на заседании. Вузы и колледжи России в прошлом году выпустили почти 1,7 миллиона молодых специалистов.

Где еще брать новые кадры? И можно ли вообще решить проблему кадрового дефицита? Об этом журналист MSK1.RU поговорил с экспертами.

"Специалистов для современных технологичных отраслей начали готовить недавно"

- России не хватает квалифицированных строителей, сантехников, сварщиков. Как же так получилось? А получилось так, потому что за последние несколько десятилетий этим специалистам платили, мягко говоря, не очень много, потому что старались найти мигрантов, которые могут сделать все дешево, - говорит профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау. - Мы видим, что цифровые технологии активно развиваются, внедряется искусственный интеллект, но при этом людей по-прежнему не хватает. Развитие технологий не просто исключает определенные профессии, а требует новых специалистов. Ну, например, то же компьютерное зрение - нужны специалисты, которые умеют разрабатывать подобные системы для производств. Требуются операторы беспилотных систем для логистики и многие другие специалисты.

- А достаточно ли сейчас, по вашим оценкам, в России готовят таких специалистов?

- Только последние несколько лет в вузах стали активно развиваться очень серьезные программы подготовки. Но опять же здесь нужно трансформировать модель государственной поддержки. А то получается, что IT-специалист берет льготную ипотеку, покупает квартиру, сдает и замечательно работает где-нибудь на Бали, а те, кто обучает этих специалистов в вузах, не имеют никакой льготной ипотеки и т. д. Это просто пример, но, я думаю, смысл его понятен.

- Но что конкретно должно делать государство? Тот же Минтруд, который и насчитал 11 миллионов будущих вакансий.

- С одной стороны, важно увеличить объемы подготовки высокотехнологичных специалистов, инженеров, врачей. С другой стороны, развивать беспилотные роботизированные решения для служб логистики, пока мигранты-доставщики всех не передавили на тротуарах.

"Альтернативы трудовой миграции для спасения России нет!"

- Спрос на труд превышает предложение, и это проблема не только России, но и всех развитых государств, - говорит доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ, член Центрального совета профсоюза "Новый труд" Саид Гафуров. - Промышленности, частично сельскому хозяйству и сектору услуг требуется не просто рабочая сила, но квалифицированная рабочая сила. Можно по-разному относиться к миграции, но реального выбора у нас нет. Даже если каким-то чудом удастся вытащить рождаемость в нашей стране на уровень расширенного воспроизводства, это сыграет свою роль в части предложения труда лет через 20, когда нынешние дети вырастут и выйдут на рынок труда.

- Однако многие экономисты даже в России по-прежнему считают, что труд мигрантов - это бремя для принимающей экономики.

- Трудовые мигранты и беженцы вносят вклад в принимающую экономику многими и разнообразными способами. Они поставляют не просто дешевую, но часто и высококвалифицированную рабочую силу. Образование по всему миру унифицировано, и российские предприятия готовы платить, скажем, узбекистанскому слесарю-наладчику 6-го разряда огромные деньги.

Часто мигранты привозят просто новые навыки для производства, обмена и накопления в принимающей экономике, да и вообще увеличивают совокупный спрос в экономике.

- В общем, без мигрантов решить кадровую проблему в России нереально?

- Ну вот судите сами. Даже по "мягким" вариантам прогноза ООН, к началу XXII века численность населения России сократится с 144 до 109 миллионов. Если не будет найдено хорошее решение, то варваризация огромных территорий неизбежна - там просто не будет хватать людей для поддержания цивилизованной жизнедеятельности, а депопуляция сельской России становится угрозой самому существованию нашей страны.

Мы уже получили чудовищную ситуацию, когда плотность населения является решающим фактором благосостояния человека. Собственно говоря, в текущей реальности выбора в части трудовой и миграционной политики у нас нет, если мы хотим сохранить Россию и передать ее нашим детям и внукам процветающей, сильной и счастливой. Лично я хочу.

Источник - Фонтанка
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738756500


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