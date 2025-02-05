Казахстан и Узбекистан построят на границе между КПП "Атамекен" и "Гулистан" международный центр Центральная Азия

15:03 05.02.2025

На строительство международного центра Центральная Азия направят 50 млрд тенге



Общая площадь центра будет поровну разделена между казахстанской и узбекской сторонами



Автор: Арсен Аскаров

05.02.2025



Вложения в строительство Международного центра промкооперации "Центральная Азия" составят порядка 50 млрд тенге, рассказал министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.



"По предварительным оценкам, необходимые вложения в строительство центра составляют порядка 50 млрд тенге", - сказал Арман Шаккалиев, выступая на обсуждении проекта по ратификации Соглашения между Казахстаном и Узбекистаном о регулировании деятельности Международного центра промкооперации "Центральная Азия", на пленарном заседании мажилиса в среду.



Кроме этого, планируется существенно нарастить товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном.



"В 2023 2024 годах товарооборот был примерно на одном уровне, 4-4,1 млрд долларов. Чтобы нарастить товарооборот до 10 млрд долларов, сегодня на 7 млрд долларов подготовлен план и подписан вице-премьерами обеих стран: 34 проекта на сумму 4,5 млрд долларов – это конкретные торговые контракты. И уже сейчас у нас есть дополнительный план конкретных действий по отраслям по доведению товарооборота до 10 млрд долларов - сообщил глава Минторговли.



Отметим, сегодня депутаты мажилиса утвердили законопроект о создании Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия". "Это важный шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном", - сказал министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, представляя документ.



Центр построят рядом с контрольно-пропускными пунктами "Атамекен" и "Гулистан", он будет включать в себя производственные площади, склады и транспортную инфраструктуру.