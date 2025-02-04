Верховный суд Таджикистана вынес приговор обвиняемым по "делу о госперевороте"

15:15 05.02.2025

Большинство из них приговорены к 18 и 27 годам лишения свободы



Верховный суд Таджикистана в среду, 5 февраля, вынес приговоры фигурантам громкого дела о попытке "государственного переворота". Среди них бывшие чиновники, политики и журналисты, в том числе экс-министр иностранных дел, бывший председатель Верховного Совета и отставные руководители силовых структур.



Оглашение приговора состоялось в столичном СИЗО, где за закрытыми дверями и проходил весь процесс.



