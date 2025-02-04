|Верховный суд Таджикистана вынес приговор обвиняемым по "делу о госперевороте"
15:15 05.02.2025
Большинство из них приговорены к 18 и 27 годам лишения свободы
Верховный суд Таджикистана в среду, 5 февраля, вынес приговоры фигурантам громкого дела о попытке "государственного переворота". Среди них бывшие чиновники, политики и журналисты, в том числе экс-министр иностранных дел, бывший председатель Верховного Совета и отставные руководители силовых структур.
Оглашение приговора состоялось в столичном СИЗО, где за закрытыми дверями и проходил весь процесс.
По данным ряда источников "Азия-Плюс", суд приговорил:
Саидджафара Усмонзода, депутата парламента и бывшего председателя Демократической партии Таджикистана, к 27 годам лишения свободы;
Хамрохона Зарифи, бывшего министра иностранных дел Таджикистана, к 27 годам лишения свободы;
Шокирджона Хакимова, замести гтеля председателя Социал-демократической партии Таджикистана и юриста, к 18 годам лишения свободы;
Ахмадшоха Комилзода, бывшего заместителя председателя Демократической партии и журналиста, к 18 годам лишения свободы.
Кроме того, суд приговорил таджикскую журналистку и племянницу Шокирджона Хакимова Рухшону Хакимову – к 8 годам лишения свободы.
Власти обвинили ее в "государственной измене" (статья 305 УК РТ). До вынесения приговора она оставалась на свободе из-за наличия двух малолетних детей.
После оглашения приговора она была арестована прямо в зале суда.
Ранее прокурор запрашивал для нее 17 лет тюремного заключения. По имеющимся данным, дело Рухшоны Хакимовой связано с ее опросом о "влиянии Китая в Таджикистане", на который ранее отвечали некоторые из осужденных, в том числе Саидджафар Усмонзода и Шокирджон Хакимов.
Радио "Озоди" со ссылкой на свои источники сообщает, что в рамках этого дела также был приговорен к 18 годам заключения бывший председатель Верховного Совета Таджикистана Акбаршох Искандаров.
Нурамин Ганизода, полковник в отставке, получил 18 лет лишения свободы, а Абдулфайз Атои, бывший начальник управления МИД, был приговорен к 17 годам тюрьмы, - пишет издание.
Кроме того, суд постановил конфисковать имущество Хамрохона Зарифи и Саидджафара Усмонзода.
Мнения адвокатов осужденных и их родственников по поводу решения суда пока неизвестны.
Сами обвиняемые на предыдущем заседании, во время своих последних выступлений, заявили о своей невиновности и попросили суд оправдать их.
Также на заседании 14 января адвокаты обвиняемых требовали освобождения своих подзащитных или, по крайней мере, смягчения наказания.
Большинство арестованных были обвинены по статьям 305 ("государственная измена") и 306 ("захват власти"), а некоторые – по статьям 247 ("мошенничество") и 189 ("разжигание национальной, расовой, местнической или религиозной вражды") Уголовного кодекса.
Власти официально не предоставляют информацию по этому делу. Суд также засекретил процесс, поэтому все доступные сведения поступают из неофициальных источников.
Аресты известных политических деятелей Таджикистана начались в июне 2024 года после задержания Саидджафара Усмонзода. Затем в течение нескольких месяцев были задержаны еще как минимум семь человек.
На заседании 8 января прокуратура запрашивала для всех фигурантов так называемого "дела о перевороте" от 23 до 30 лет тюремного заключения.