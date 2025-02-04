Конная группа из Туркменистана "Галкыныш" победила на 47-ом Международном цирковом фестивале в Монте-Карло

15:22 05.02.2025

Сердца зрителей в Монте-Карло покорила девочка из Туркменистана

Айлар Бибилова одна из самых юных наездниц группы национальных конных игр Туркменистана "Галкыныш".



Группа национальных конных игр Туркменистана "Галкыныш" завоевала главную награду на 47-ом Международном цирковом фестивале в Монте-Карло. После торжественного чествования группы в городе Аркадаг одна из самых юных, но уже профессиональных наездниц коллектива Айлар Бибилова, поделилась с корреспондентом SNG.Today своими впечатлениями.



Бибилова учится в 10 классе средней школы № 19 города Ашхабада. В конную группу девочка пришла, когда ей было всего десять лет. Айлар призналась, что именно с этого возраста раз и навсегда полюбила "райских" коней, о которых слышала много рассказов и легенд от дедушки и на уроках истории.



"Ахалтекинские скакуны помимо того, что являются изящными, стремительными, сильными и прекрасными созданиями природы, они еще и настоящие друзья человека. Их значение для туркменского народа неоценимо. Я на собственном примере знаю, как добрые скакуны умеют покорять сердца умом и преданностью. Способность этих грациозных красавцев слышать наездника и исполнять различные задачи, просто поражает. Со своими питомцами я ощущаю особенную эмоциональную связь, поэтому на полном скаку, выполняя гимнастические трюки, чувствую себя комфортно и безопасно", - рассказала призер циркового фестиваля.



Юная наездница отметила, что престижные призы достаются лишь благодаря целеустремленной и упорной работе, а также выразила признательность за создание комфортабельных условий для занятий любимым делом.



"Мы с командой привезли в Ашхабад очередную высшую награду циркового конного искусства, вновь высоко вознеся флаг нашей Родины в мире. Эти успехи не достигаются в один день, за этим лежит ежедневный упорный труд. В связи с этим хочу поблагодарить глубокоуважаемого Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова за теплые слова, сказанные в адрес нашей группы в аэропорту Ниццы, отеческую заботу, поддержку и создание условий для дальнейшего развития школы ахалтекинского коневодства", - сказала Айлар Бибилова.



Группа "Галкыныш" была создана в 2007 году по инициативе Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова. С тех пор коллектив не раз становился лауреатом международных фестивалей, демонстрируя высокий уровень циркового искусства Туркменистана.