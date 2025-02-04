В Кыргызстане создана Государственная служба исполнения наказаний при Кабинете Министров

22:12 05.02.2025

04.02.2025



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О некоторых вопросах уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики", согласно которому в целях совершенствования и повышения эффективности деятельности уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики постановляется:



1. Создать Государственную службу исполнения наказаний при Кабинете Министров Кыргызской Республики на базе Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики.



2. Переименовать Службу охраны и конвоирования при Министерстве юстиции Кыргызской Республики в Департамент охраны и конвоирования Государственной службы исполнения наказаний при Кабинете Министров Кыргызской Республики.



3. Кабинету Министров Кыргызской Республики в установленном порядке:



– разработать и утвердить Положение о Государственной службе исполнения наказаний при Кабинете Министров Кыргызской Республики;



– в месячный срок внести соответствующие проекты нормативных правовых актов, вытекающие из настоящего Указа;



– принять необходимые организационные, финансовые и иные меры, вытекающие из настоящего Указа.