|В Кыргызстане создана Государственная служба исполнения наказаний при Кабинете Министров
22:12 05.02.2025
04.02.2025
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О некоторых вопросах уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики", согласно которому в целях совершенствования и повышения эффективности деятельности уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики постановляется:
1. Создать Государственную службу исполнения наказаний при Кабинете Министров Кыргызской Республики на базе Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики.
2. Переименовать Службу охраны и конвоирования при Министерстве юстиции Кыргызской Республики в Департамент охраны и конвоирования Государственной службы исполнения наказаний при Кабинете Министров Кыргызской Республики.
3. Кабинету Министров Кыргызской Республики в установленном порядке:
– разработать и утвердить Положение о Государственной службе исполнения наказаний при Кабинете Министров Кыргызской Республики;
– в месячный срок внести соответствующие проекты нормативных правовых актов, вытекающие из настоящего Указа;
– принять необходимые организационные, финансовые и иные меры, вытекающие из настоящего Указа.