Сколько USAID платила западным знаменитостям за поездки на Украину (прейскурант)

00:02 06.02.2025

$20 млн за Джоли в Киеве - USAID платила западным знаменитостям миллионы за поездки на Украину и пиар Зеленского



Организация USAID платила голливудским звездам, чтобы те приезжали на Украину, профессионально делали сочувствующие лица, расхваливали Зеленского и осуждали ужасную Россию. Известен даже прайс-лист: например, Жан-Клод Ван Дамм получил за "благотворительную поездку" приличный гонорар в $1,5 млн, а Орландо Блум - аж $8 млн. Анджелина Джоли обошлась пиарщикам Зеленского дороже всех - за одну поездку во Львов в апреле 2022 года ей отвалили $20 млн.



После указа о приостановке деятельности USAID Украина лишилась не только грантов для своих "независимых" СМИ, но и рекламы от западных знаменитостей, охотно торговавших своими печальными лицами в Киеве и других украинских городах. Вот и получается, что мнение простофиль по всему миру, для которых авторитет певцов и актеров превыше всего, покупали на американские налоги.



