Казахстан на границе с Узбекистаном закрывает пункт пропуска "Жибек Жолы" для завершения строительства пункта пропуска "Гишт-Куприк"

00:17 06.02.2025

Казахстан закрывает пункт пропуска на границе с Узбекистаном



04 Февраль 2025



В связи с закрытием узбекской стороной для завершения строительства пункта пропуска "Гишт-Куприк" на 4 месяца, с 5 февраля 2025 года закрывается пункт пропуска "Жибек Жолы" на казахстанской стороне. Об этом передает агентство Kazinform.



Комитет государственных доходов Министерства финансов РК информирует, что физическим лицам, пересекающим границу через вышеуказанные пункты пропуска в пешем порядке и на транспортных средствах для личного пользования, необходимо пересмотреть маршруты, - говорится в сообщении ведомства.



Как отметили в комитете, пешеходный переход будет осуществляться через пункты пропуска "Капланбек", "Б.Конысбаева" и контрольно-пропускные пункты "Сырдарья" и "Целинный".



Перемещение грузовых автотранспортных средств будет осуществляться через пункты пропуска "Б.Конысбаева", "Атамекен", "Казыгурт" и "Тажен".



Перемещение железнодорожного транспорта будет осуществляться через железнодорожные пункты пропуска "Сарыагаш" и "Бейнеу".