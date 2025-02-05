 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Строительство Трансафганской железнодорожной магистрали может начаться уже в этом году
00:20 06.02.2025

5 февраля 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В этом году планируется начать работы по возведению Трансафганской железнодорожной магистрали. Строительство может занять до пяти лет.

Об этом министр транспорта Ильхом Махкамов рассказал телеканалу "Узбекистан 24".

Проект предусматривает удлинение железной дороги, которая пройдет через Афганистан, для выхода к портам Ирана и Пакистана. Один из вариантов его реализации предполагает государственно-частное партнерство по схеме "строительство-эксплуатация-передача".

Напомним, что инициатива по возведению Трансафганской линии была выдвинута в 2018 году. Первоначально проект оценивали в 5 миллиардов. В декабре 2023 года стоимость была пересмотрена и увеличена до 7 миллиардов долларов.

Отметим также, что Узбекистан и Афганистан неоднократно обсуждали ускорение реализации проекта, в последний раз – в ходе переговоров 25 января.

Источник - Podrobno.uz
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