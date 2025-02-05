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Запрет на расточительство на тоях и поминках поддержал муфтият Кыргызстана
00:22 06.02.2025

Айтурган Азимжанова
5 февраля 2025

Духовное управление мусульман Кыргызстана выступило против расточительства на тоях и поминках, тем самым поддержав вынесенный на обсуждение законопроект о штрафах за излишние траты на торжества.

Во время обсуждения проекта закона официальный представитель ДУМК Равшан Эратов отметил, что в Кыргызстане действительно есть факты расточительства на тои и поминки. В стране появились выдуманные обычаи, которые не имеют отношения ни к традициям, ни к религии. Они приводят к тратам, которые порождают социальное неравенство и поощряют тщеславие, уточнил он.

Ислам не запрещает проводить торжества и веселиться, но выступает против излишних трат. Законопроект также не запрещает проводить поминки, а призывает отказаться от больших расходов.

"В религии такого понятия, как "поминки", нет. Люди проводят их в память об усопшем, считая это религиозным обязательством, но это не так", - заявил Равшан Эратов.

Ранее "Курсив" сообщал, что двое депутатов жогорку кенеша предложили ввести закон против расточительства на тоях и похоронах. По их мнению, на свадьбы можно будет звать не более 250 человек, а на кыз узату - не более 100. Ограничения могут также коснуться организации поминок и проводов паломников. За нарушения норм предлагается штрафовать до 1,8 млн тенге.

В республике с прошлого года действует ограничение на надгробья из мрамора и камня на могилах, потому что власти считают их установку расточительством. Президент Садыр Жапаров подписал соответствующий указ и поручил ДУМК издать фетвы, запрещающие устанавливать монументы.

Источник - kursiv.media
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