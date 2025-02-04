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ВС РФ вплотную приблизились к Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 5 февраля
00:24 06.02.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 5 февраля в разрезе СВО. Русские войска успешно преодолевают сопротивление ВСУ и приблизились к границе Днепропетровской области. Подразделения ВС РФ попутно создают угрозу с севера ОГ ВСУ "Хортица". The Wall Street Journal со ссылкой на свой источник заявила, что еще осенью 2024 года Трамп выражал заинтересованность в Одессе с точки зрения возможностей для американского бизнеса.

Большая задача



Редакция Readovka уже обозначала старт заключительной битвы за юг Донбасса. Она началась после освобождения пгт Великая Новоселка. Главная задача – нанести поражение оперативной войсковой группировке ВСУ "Хортица", которую возглавляет командующий сухопутными войсками Драпатый. Степень важности происходящего характеризуется еще и тем, что ГВ "Хортица" выделили серьезные подкрепления из состава ГВ "Таврия". И это неудивительно, ведь поражение "Хортицы" автоматически делает положение "Таврии" критическим.

Части ВС РФ, действующие от Великой Новоселки, в данный момент пытаются прижать украинские войска к реке Волчьей в полосе сел Отрадное – Богатырь – Разлив. Однако картина будет неполной, если рассматривать действия русских войск против "Хортицы" лишь с одного сектора Южно-Донбасского направления. Прикончить группировку противника можно классической схемой – охватом с последующим окружением. На севере оперативного направления русская армия ведет наступательные бои со стороны Селидово, добиваясь значительных результатов. Части ВС РФ сумели приблизиться к административной границе Днепропетровской области на дистанцию порядка 6 км. Ныне активные бои идут в районе села Надеждинка, которое уже перешло под контроль наших, и за село Запорожье, что чуть южнее Надеждинки. Противник активно пытается контратаковать. В частности, подразделения 151-й ОМБр ВСУ хотели выбить русские подразделения из Надеждинки и этим создать кризис, при котором дальнейшее продвижение ВС РФ в сторону границы Днепропетровской области стало бы невозможным. Но ВСУ потерпели неудачу и понесли потери в бронетехнике. На какое-то время эта атака противника притормозила русские части, но добиться более ощутимого результата у неприятеля не получилось: возможности оппонента сильно ограничены.

В перспективе русские войска, достигнув села Орехово, развернут вектор атаки на юг в направлении Новоукраинки. Так сформируется северная дуга охвата ядра группировки ВСУ "Хортица". В этом маневре примечательна роль реки Волчьей. Водная артерия разграничивает зону действия русских войск. Кроме того, Волчья также будет сковывать в маневре саму украинскую группировку, ведь уничтожение мостов через нее в полосе действий ВС РФ фактически разделит "Хортицу" на 2 части.

Остров несвободы

При взгляде на предложения Трампа, адресованные к Зеленскому касательно редкоземельных металлов, на ум приходит история Кубы. Точнее, ее отрезок в виде Кубинской революции 1953-1959 годов. Во времена диктатора Фульхенсио Батисты американский бизнес, в том числе и криминальный, безраздельно правил на острове. Этот период характеризовался колоссальной безработицей среди кубинцев, которая достигала порядка 35-40% из-за экономической политики правительства, которое действовало в интересах США. Кроме того, история острова тогда была ознаменована высочайшим уровнем преступности, в частности расцветом рынка рабов. При Батисте страна превратилась в "большой игорный дом с борделями", куда частенько заглядывали богатые американцы. Все это закончилось тем, что 1 января 1959 года Кубинская революция победила, а Батиста бежал в Португалию, так как Штаты и Мексика отказали ему в убежище.

Теперь история повторяется на Украине, а вместо кубинского диктатора выступает Зеленский. И все идет по точно такому же пути, по какому прошла Куба после выхода из-под колониального влияния Испании. И эта аналогия приведена не просто так. Сегодня The Wall Street Journal со ссылкой на свой источник опубликовала материал, в котором сообщается, что еще осенью 2024 года Трамп выражал заинтересованность в рекреационных ресурсах Одессы.

"Украина будет хорошим местом для развития недвижимости", – приводит слова американского президента источник издания.

Осведомитель The Wall Street Journal подчеркнул, что Трамп говорил и об Одессе. Не секрет, что город является превосходным курортным местом, и он весьма привлекателен с точки зрения инвестиций как в рекреационной сфере, так и сфере международных морских перевозок. Но загвоздка в том, кто будет получать сверхприбыли от владения рекреационной и прочей инфраструктурой, ну и кто, разумеется, будет исполнять роль дешевой рабочей силы. Ответ на данный вопрос не нуждается в озвучивании. История на примере Кубы показала, во что Штаты превращали свои колонии, сохраняя видимость "благочестия" в митрополии.

Распад личности. Зеленский просит репараций и ядерного оружия

Владимир Зеленский дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Это выступление оставляет впечатление уже даже не популизма, а просто показывает уровень сумасшествия оратора. Такое чувство, что USAID (запрещена на территории РФ) спускала методички не только блогерам, но и главе Украины, и сейчас он толком не понимает, куда думать.

Зеленский начинает с ничем не сообразных предполагаемых цифр потерь России – таких, что понеси мы их в действительности, конфликт уже пришлось бы закончить за исчерпанием людей. Далее президент незалежной делает вывод, что Россия не желает мира и не готова закончить СВО, а любые слова о переговорах – притворство. Затем украинский лидер утверждает, что выборов не будет, признания российских территорий российскими не будет, компромисса быть не может. И тут же заявляет, что готов к завершению "горячей фазы" конфликта и хочет мира, а само намерение поговорить с Путиным – уже "компромисс". СВО необходимо немедленно закончить и гарантировать Украине членство в НАТО. Затем г-н Зеленский, притворившись дурачком, предлагает России завершить конфликт, так как цели СВО достигнуты – незалежная до сих пор не является членом НАТО. Затем он требует ядерного оружия. Затем репараций.

Если вам показалось, что все это производит впечатление не очень хорошо настроенного чат-бота, то нет, не показалось. Зеленский в рамках одного интервью ведет себя как уже состоявшийся победитель, который готов обсуждать размеры репараций и условия компенсаций от России, жалкий проситель и просто сотрясатель воздуха. В рамках одного выступления он не может определиться, готов ли к переговорам, не готов, хочет ли кусать сапог, лизать его, нагадить внутрь. Как будто Зеленский, живя в нескольких реальностях сразу, мелко нарезал фрагменты, не вошедшие в его предыдущие выступления, и теперь зачитывает подряд все тезисы, взятые из разных методичек.

На российской стороне успели сдержанно прокомментировать эти эскапады ремаркой: "В таких делах нет места эмоциям". Эмоциям тут действительно места нет. Однако вопрос: о чем удастся договориться с человеком, который хамит, лебезит и погружается в фантазии о ядерном оружии на протяжении одного выступления? В принципе таких президентов много содержится в учреждениях определенного профиля. Рядом с Наполеонами и Иисусами.

Сегодня Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации до 9 мая. В целом все понятно. Он хочет остаться президентом Украины до победы России.

Вчера, 4 февраля, главным событием дня стало овладение ВС РФ селом Новомлынск на западном берегу Оскола, севернее Купянска.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738790640


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