ВС РФ вплотную приблизились к Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 5 февраля

00:24 06.02.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 5 февраля в разрезе СВО. Русские войска успешно преодолевают сопротивление ВСУ и приблизились к границе Днепропетровской области. Подразделения ВС РФ попутно создают угрозу с севера ОГ ВСУ "Хортица". The Wall Street Journal со ссылкой на свой источник заявила, что еще осенью 2024 года Трамп выражал заинтересованность в Одессе с точки зрения возможностей для американского бизнеса.



Большая задача



