"ТОО Служба инкассации BRINKS"?? Национальный Банк Казахстана предупреждает о новых схемах мошенничества

00:26 06.02.2025

04.02.2025



Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) обращает внимание на случаи размещения на различных интернет-ресурсах информации о предоставлении услуг по инкассации ценностей компаниями, которые не имеют соответствующей лицензии НБК.



В частности, зафиксированы случаи неправомерного использования реквизитов лицензии НБК, которая фактически была выдана другой организации. Эти данные были размещены на сайте некой организации, именующей себя ТОО "Служба инкассации "BRINKS" (не путать с зарубежной инкассаторской компанией The Brink’s Company) с целью создания ложного представления о законности своей деятельности.



Заключение договоров с подобными организациями и передача им ценностей на инкассацию несут риски.



НБК призывает граждан и юридические лица быть бдительными и пользоваться услугами организаций, имеющих лицензию на осуществление услуг по инкассации.



Для проверки наличия лицензии у конкретной организации, необходимо воспользоваться официальным реестром организаций, имеющих соответствующие лицензии, который размещен на сайте НБК.



В случае, если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан.



Для получения консультации следует обратиться в Контакт-центр НБК по номеру 1477.



Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефону:

8 (7172) 77–52–10

e-mail: press@nationalbank.kz

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