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Турецкое образование в Кыргызстане служит политическим интересам Анкары
00:29 06.02.2025

Виктория Гунгер
04 февраля 2025

Турция не занимается благотворительностью в КР в вопросах образования, это не только идеология для Анкары, но еще и достаточно доходный бизнес. Об этом VB.KG сообщил политолог, директор центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков.

По его словам, Турция активно развивает свои образовательные программы в Центральной Азии, опираясь на идеологические принципы и свое историческое влияние.

"Это выражается в таких инициативах, как внедрение тюркского алфавита и создание единой картографической системы. Эрдоган стремится позиционировать себя как объединитель тюркских народов, а его внешнеэкономические действия можно рассматривать как попытку возрождения Османской империи. С начала 1990-х годов Турция акцентирует внимание на образовании как важнейшем инструменте своей мягкой силы в Центральной Азии. Особое внимание уделяется молодежи", - отмечает Шестаков.

Тем не менее, по словам политолога, в Кыргызстане реакция на турецкие образовательные инициативы оказалась неоднозначной.

"Десять лет назад после требования Эрдогана закрыть лицеи "Себат", которые пользовались популярностью, эти учебные заведения были переименованы в "Сапат". А 8 лет назад запущен проект колледжей "Маариф", который был предложен как альтернатива "Сапату". Однако в конце 2024 года "Маариф" неожиданно заменил "Сапат", что вызвало бурные обсуждения в обществе и средствах массовой информации. Это событие вызвало обеспокоенность из-за проблем с качеством преподавания и отсутствием иностранных языков в учебных планах. Родители не желают участвовать в идеологических маневрах, которые они считают неактуальными. Это подчеркивает, что турецкое образование в регионе служит политическим интересам Анкары, а не реальным потребностям граждан Кыргызстана", - заключил в беседе с редакцией политолог.

Источник - Вечерний Бишкек
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