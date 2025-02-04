Визит Мишустина в Казахстан: Россия ударила Евросоюз в неожиданное место

00:43 06.02.2025

Чемодан, вокзал, Брюссель: Россия ударила Евросоюз в неожиданное место



Кирилл Стрельников



За мировой новостной повесткой, где безоговорочное лидерство держит Дональд Трамп с новым блокбастером "Слон в лавке Судного дня", порой скрываются события, которые могут кардинально повлиять на международные расклады в неочевидных узловых точках.



В конце января премьер-министр Михаил Мишустин совершил деловую поездку в Казахстан, но поскольку там не было объявлено о планах присоединения страны к России в качестве новой республики или о переносе Панамского канала в район Каспия, ее итоги на Западе оказались фактически незамеченными.



И очень зря.



В течение трех дней Михаил Мишустин провел рабочие встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Олжасом Бектеновым и коллегами по ЕАЭС в рамках заседания Евразийского межправительственного совета, а также принял участие в цифровом форуме Digital Almaty 2025.



Главная цель визита - ускорение практической реализации стратегических договоренностей, достигнутых в конце прошлого года между президентами России и Казахстана. Формально, согласно "Совместному заявлению президента Российской Федерации и президента Республики Казахстан", это звучит как работа "по вопросам сопряжения интеграционных процессов" и "либерализации торговых отношений", а также "интенсификации торгово-экономических связей России и Казахстана, расширения промышленной кооперации". А теперь самый главный момент: "Достижение вопреки негативным глобальным трендам высоких показателей взаимного товарооборота подтверждает эффективность принимаемых на уровне правительств мер и решений".



На непубличном уровне это означает следующее:

- стороны убедились в том, что каждая из них держит свое слово и соблюдает договоренности даже под жесточайшим давлением извне;

- стороны убедились в том, что сотрудничество крайне выгодно всем участникам, и совершенно очевидно, что надо его ускоренно масштабировать;

- для кратного повышения масштаба и эффективности сотрудничества требуется максимальная интеграция с минимальными барьерами и транзакционными издержками, то есть фактически общая экономика (красноречивый практический пример - начало объединения энергосистем двух стран с первым этапом, при котором энергосети Казахстана объединяются с восточно- и западносибирской, уральской и алтайской системами России);

- для максимальной интеграции требуются полное доверие, прозрачность и гарантии - они имеются (смотри первый пункт), значит, выше только звезды над Байконуром;

- отношения с третьими странами или группами стран никак не влияют на совместные планы России и Казахстана (то есть если кто-то попросит выйти кого-то в сад, то другая сторона не будет против).



Есть признаки того, что одним из первых кандидатов выйти в сад станет по иронии судьбы "волшебный сад", то есть Евросоюз.



На данный момент ЕС занимает первое место как по инвестициям в Казахстан, так и по объему двусторонней торговли. Россия - на втором месте, по итогам 2024 года потеснив Китай на бронзовую ступеньку.



Очевидно, что на фоне растущего взаимного притяжения РК и России амбиции и потенциал последней уже явно переросли серебро. Однако немаловажным фактором является то, что, в отличие от России, которая ратует за многополярность, Евросоюз (собственно, как и США) традиционно играет роль ревнивого Синей Бороды: либо я, либо никто, а если заводится другой - мы его санкциями.



Понятно, что совершенно случайно, именно когда Михаил Мишустин был в Казахстане, проходящий мимо по великой Казахской степи специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан тоже решил зайти на огонек и заодно погрозить пальчиком. Посланник, набрав в грудь воздуха, заявил, что в рамках нового, 16-го пакета санкций ЕС могут быть введены ограничения в отношении казахстанских компаний, "если будут неопровержимые доказательства их вовлеченности в обход санкций", то есть за сотрудничество с Россией будем наказывать.



По всей видимости, наши казахские партнеры нашли правильные слова и аргументы, после которых О'Салливан немножко переобулся и заявил, что его неправильно поняли и "ЕС не намерен вмешиваться в законные торговые отношения Казахстана с Россией".



На что надеялись в ЕС - совершенно непонятно.



Граница между Казахстаном и Россией - это самая протяженная и непрерывная сухопутная граница в мире. Мы - ближайшие союзники и партнеры, у которых даже система ПВО общая. Россия является одним из главных инвесторов в экономику Казахстана. Прямо сейчас на разных стадиях реализации находятся 30 масштабных проектов в энергетике, транспорте и промышленности (включая создание ядерного энергокластера и строительство международных транспортных коридоров). Укрепляется сотрудничество в области безопасности и военного строительства. Планы на следующий год - товарооборот минимум в 30 миллиардов долларов.



При этом перспективы экономики Евросоюза на фоне пикирующей деиндустриализации и фактического превращения ЕС в колонию США не просто печальные, а трагические. По самым приблизительным расчетам западных экспертов, к 2050-му доля ЕС в мировой экономике может сократиться с 15 процентов до десяти, а рост ВВП в еврозоне еще раньше замедлится до уровня менее двух процентов в год, что значительно ниже минимальных темпов роста (три - три с половиной процента), необходимых, чтобы просто поддерживать уровень жизни и финансировать социальные программы, не говоря уже о зарубежных инвестициях.



Товарооборот между Россией и Казахстаном за последние три года вырос в полтора раза, и при сохранении такой динамики присутствие ЕС в соседней республике достаточно скоро может остаться только в следовых количествах - для мультикультурности.



Если ты забрел на чужую свадьбу и начал приставать к невесте, а тебе дали пинка - не обижайся: ты еще легко отделался.