Десять лет соглашению "Минск-2": упущенный шанс Украины привел к объединению исторических земель России

01:06 06.02.2025 Майданная "власть" в Киеве продемонстрировала полную недоговороспособность изначально



05.02.2025 | Дмитрий ШЕВЧЕНКО



Создавший в 1871 году Германскую империю ее первый канцлер Отто фон Бисмарк так сказал о договорах с Россией: "Не надейтесь, что, единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть".



Вот только Запад раз за разом, делает все, чтобы обмануть русских. Будь это Российская империя, СССР или РФ, невзирая на любые устные и письменные соглашения, западные страны никогда не были честными в их выполнении. Не зря глава российской дипломатии Сергей Лавров открыто предупреждал "Верить Западу нельзя".



В новейшей истории примером такого наглого обмана стали подписанные ровно 10 лет назад Минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины, которые ни Запад, ни марионеточная киевская власть не только не выполнили, но даже не собирались выполнять.







Проследим цепочку происходивших тогда событий.



Как известно, зимой 2013/14 годов Запад организовал на Украине "Евромайдан", который привел к государственному перевороту в Киеве и запустил процесс распада страны.



Здесь уместно вспомнить "Соглашение об урегулировании кризиса" между украинским президентом Виктором Януковичем и прозападной оппозицией от 21 февраля 2014 года, исполнение которого своей подписью гарантировали главы МИД Германии, Франции и Польши.



Буквально на следующий день после подписания документа оппозиция выкинула его в мусор и силой захватила власть, а Янукович, спасая жизнь, сбежал из страны. Запад, со своей стороны, ограничился констатацией "смены власти" и сделал вид, что никакого Соглашения не было, а если и было, то оно совсем неактуально и никак не может быть выполнено.



Естественно, что многие восточные и южные области Украины не признали киевскую хунту. Крым оперативно провел референдум и 16 марта 2014 года с результатом выше 96% проголосовал за вхождение в Россию.



Процесс прошел быстро и бескровно, потому что безопасность на полуострове была обеспечена российскими военными, а контроль путей сообщения с материковой Украиной не вызывал проблем в силу географического положения Крыма. Да и украинская армия на тот момент еще колебалась в вопросе подчинения киевским путчистам.



Донбасс также отказался признавать новую власть в Киеве, но потерял время и выбрал более длинный путь. На референдумах 11 мая 2014 года был задан вопрос не о вхождении в РФ (как это сделали в Крыму), а о "государственной самостоятельности" ДНР и ЛНР, которую массово поддержали жители бывшей Донецкой (89%) и Луганской (94%) областей Украины. Политики Донбасса уже категорически не хотели подчиняться киевской хунте, но еще не были готовы к немедленному присоединению Донбасса к России.



Однако, пока местные депутаты рассматривали варианты будущего политического обустройства не подчинившихся Киеву восточных областей вплоть до создания Новороссии или "Союза народных республик", киевская хунта укрепила свои позиции. После чего она натравила на Донбасс вооруженные отряды боевиков, состоящих из украинских националистов, и с их помощью заставила украинскую армию воевать с ДНР и ЛНР под видом проведения "антитеррористической операции" (АТО).



Вот только АТО не смогло покорить Донбасс, а военные поражения ВСУ летом 2014 года привели к подписанию 5 сентября представителями Киева, Луганска, Донецка и Москвы Минского протокола относительно совместных шагов, направленных на "имплементацию Мирного плана Президента Украины Петра Порошенко и инициатив Президента России Владимира Путина".



Однако киевская власть начала по-своему трактовать пункты Минского протокола и не выполняла взятых на себя обязательств. Одновременно с помощью НАТО она накачала ВСУ оружием и снова напала на Донбасс. Очередное военное поражение Украины зимой 2014/15 годов привело к новому мирному соглашению. Только в этот раз Россия постаралась четко зафиксировать все его пункты.



В итоге ровно десять лет назад, 12 февраля 2015 года, руководители Германии, Франции, Украины и России подписали "Минск-2", или "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", направленных на урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины.



После этого Совбез ООН своей резолюцией от 17 февраля 2015 года одобрил указанные соглашения и призвал все стороны обеспечить их полное выполнение, "включая предусмотренное в нем всеобъемлющее прекращение огня".



Кроме прекращения огня, среди важных для Донбасса пунктов "Комплекса мер" следует перечислить такие положения как:

- отвод войск от линии соприкосновения;

- введение особого режима местного самоуправления;

- амнистия и запрет преследования представителей ДНР и ЛНР;

- реформа Конституции Украины с учетом особого статуса Донбасса.



Причем "особый статус" должен был обеспечить "право на языковое самоопределение" (т. е. использование русского языка), "формирование отрядов народной милиции", а также участие местной власти в "назначении глав органов прокуратуры и судов".



Тогда никто не ставил под вопрос украинскую принадлежность Донбасса и, несмотря на вопросы к законности самой киевской власти, выполнение указанных мер вернуло бы его в правовое поле Украины.



Конечно, был один пункт "Комплекса мер", который никак не мог устроить ни киевскую хунту, ни руководящий ею Запад, а именно: "Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп".



Для выполнения этого пункта киевская хунта должна была сделать практически невозможное: разоружить незаконные вооруженные бригады типа запрещенного в России "Азова"*, состоящие из украинских националистов, с помощью которых она и пришла к власти, а также выгнать с территории Украины всех западных военных и наемников, которые помогали ей бороться против русских Донбасса.



Естественно, что киевская власть не смогла, да и не захотела выполнять не только этот пункт, но и все другие положения "Минска-2", которые позволили бы русским Донбасса сохранить русский язык и получить особый статус, который позволил бы им приструнить украинских националистов как минимум на своей территории.



В итоге ни Порошенко, ни Зеленский не выполнили ни одного пункта Минских соглашений, занимаясь только перевооружением ВСУ по западным стандартам и их боевым слаживанием для планировавшегося блицкрига против ДНР и ЛНР. Тем более что Запад конфиденциально уверял Киев, что можно добиться "восстановления целостности Украины" военным путем и поставлял для этого свое вооружение и инструкторов.



В итоге свой шанс на мирную жизнь с Донбассом в составе единого государства киевская власть потеряла по своей вине. Как заявил Зеленский в начале 2023 года в одном из интервью, еще на саммите в 2019 году он решил не выполнять Минские соглашения: "Что касается "Минска" в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не сможем его так реализовать".



Это при том, что за несколько месяцев до указанного саммита 73% украинских избирателей на президентских выборах проголосовали за мирное решение конфликта, которое обещал Зеленский, практически вручив ему карт-бланш на любые политические решения. Только вот ожидания мира были напрасны.



Подписавший в 2015 году Минские соглашения Петр Порошенко после начала СВО откровенно признал, что "этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции".



Западные лидеры – участники Минска-2 – также подтвердили тезис бывшего украинского президента: Франсуа Олланд (президент Франции в 2012-17 годах) заявил, что соглашения дали Украине время укрепить вооруженные силы страны и "на время остановили наступление россиян", а Ангела Меркель (канцлер Германии в 2005-2021 годах) уточнила, что Украина "использовала это время, чтобы стать сильнее".



Таким образом, бывшие лидеры Франции и Германии откровенно сознались, что целью подписания ими Минских соглашений было не мирное разрешение конфликта, а накачка Украины вооружением для военного захвата ДНР и ЛНР. Другими словами, они также сознались в нарушении своими странами резолюции Совбеза ООН от 17 февраля 2015 года об одобрении "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений".



Как прокомментировал эти признания российский Президент Владимир Путин: "Теперь мы знаем, что наши так называемые партнеры нас просто надули, как в народе говорят - кинули просто, и не собирались ничего выполнять".



Очевидно, что Запад стремился использовать всю Украину, включая Донбасс, чтобы натравить ее на Россию и достичь своих стратегических целей, а выполнение решения Совбеза ООН и подписанных соглашений считал необязательным.



Именно поэтому 8 лет Запад и киевская власть пренебрегали Минскими соглашениями и предпринимали постоянные попытки силового "умиротворения" ДНР и ЛНР. В итоге буквально за несколько недель до запланированного на 2022 год украинского блицкрига на Донбасс Россия не выдержала и начала СВО.



Хотя, с позиции сегодняшнего дня, по словам Владимира Путина, понятно, что "решение, которое было принято в начале 2022-го, нужно было бы принимать раньше". Потому что киевские власти к тому времени, уже не скрываясь, объявили о том, что они не будут исполнять Минские соглашения, и вынудили Москву к иному варианту решения вопроса, который привел к объединению исторических территорий России.



Но это уже совсем другая история. Источник - Фонд стратегической культуры

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